ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917

Феврáльская революция 1917 — свержение самодержавия в России, начало Российской революции 1917 . К революции привело обострение социального кризиса в Российской империи в результате Первой мировой вой­ны 1914–1918 . В Петрограде сложилась напряженная социальная обстановка, трудности с поставками дешевого хлеба. 22 февраля [7 марта] произошел локаут на Путиловском заводе. 23 февраля [8 марта] социал-демократы вели агитацию среди работниц, посвященную Международному женскому дню. В такой ситуации агитация социалистов имела успех. Начались демонстрации с требованием предоставить дешевый хлеб. Многотысячные колонны двинулись к центру города. 24 февраля [9 марта] социальные требования дополнились политическими, включая «Долой самодержавие!». 25 февраля [10 марта], особенно после приказа Николая II (который находился в Ставке в Могилеве) командующему вой­сками Петроградского военного округа С. С. Хабалову «прекратить» беспорядки, демонстранты были встречены огнем вой­ск. Кровопролитие только усилило волнения. 26 февраля [11 марта] восстала 4-я рота запасного батальона Павловского полка. 27 февраля [12 марта] унтер-офицер Т. И. Кирпичников сумел убедить солдат Волынского полка восстать. Волынцев поддержали преображенцы, затем солдаты Литовского и Саперного полков. Были освобождены заключенные тюрьмы «Кресты», в том числе члены Рабочей группы Центрального Военно-промышленного комитета (РГ ЦВПК), подожжен Окружной суд, захвачены склады с оружием — десятки тысяч единиц оружия попали к восставшему гражданскому населению. Лидеры социалистов-революционеров , меньшевиков и большевиков приступили к созданию Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, который установил тесную связь с восставшими частями. Верные правительству части отходили к Зимнему дворцу и Адмиралтейству. Пытаясь приостановить развитие восстания, С. С. Хабалов направил в район Литейного проспекта отряд полковника А. П. Кутепова численностью около 1000 штыков и сабель. К вечеру этот отряд частично смешался с восставшими. 28 февраля [13 марта] С. С. Хабалов капитулировал.

Николай II назначил генерала Н. И. Иванова командующим карательной экспедицией против столицы. Саботаж рабочих и служащих железной дороги не позволил Н. И. Иванову соединиться с подчиненными ему вой­сками. Экспедицию Н. И. Иванова саботировали также генералы, которые вследствие пропаганды сторонников либеральных идей и неудач политики Николая II стремились к ограничению монархии. В Петро­граде был создан Временный комитет государственной думы (ВКГД), который, как казалось генералитету, может взять ситуацию под контроль и создать либеральное правительство. К тому же 28 февраля [13 марта] революция распространилась на Москву и другие города. В этих условиях начальник штаба Верховного главнокомандующего М. В. Алексеев и командующие фронтами склонялись к идее отречения Николая II от власти, которую поддержал и председатель ВКГД М. В. Родзянко .

28 февраля [13 марта] Николай II покинул Ставку и направился в Царское Село, к семье. Но туда проехать не удалось, и царь оказался в штабе Северного фронта во Пскове. Здесь командующий Северным фронтом генерал Н. В. Рузский , выражая мнение командующих фронтами, стал добиваться у императора введения ответственного перед парламентом правительства. По мере поступления новостей из Петрограда Николаю II было предъявлено требование отречься от престола. Фактически к этому моменту Николай находился в полной изоляции. После того как командующие фронтами в большинстве своем высказались за отречение, Николай днем 2[15] марта подписал манифест об отречении сначала в пользу сына Алексея, а позднее — в пользу брата Михаила Александровича . Отречение состоялось в присутствии прибывших в Псков эмиссаров ВКГД А. И. Гучкова и В. В. Шульгина . Михаил 3[16] марта отказался принять власть. Вся полнота власти до Учредительного собрания переходила к Временному правительству 1917 , которое было сформировано ВКГД. Однако большим влиянием стали пользоваться Советы. Острые социальные и внешнеполитические проблемы, которые привели к свержению Николая II, не были устранены вместе с ним, поэтому Ф. р. стала лишь начальным этапом Великой российской революции, продолжавшейся до начала 1920-х.

Лит. : Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев, документы. М., 1990; Родзянко М. В. Крушение империи. Харьков, 1990; Милюков П. Н. Воспоминания. М., 1991; Суханов Н. Н. Записки о революции. М., 1991; Февральская революция 1917 года. Сборник документов и материалов. М., 1996; Мельгунов С. П. Мартовские дни 1917 года. М., 2006; Шубин А. В. Великая российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014; Николаев А. Б. Думская революция 27 февраля — 3 марта 1917 года. СПб., 2017. А. В. Шубин .