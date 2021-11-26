ЕФРЕМОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

ЕФРЕМОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ - сторонник коалиционного состава Временного правительства .

Дво­ря­нин. Окон­чил фи­зи­ко-ма­те­ма­тический фа­куль­тет Московского университета (1891). Круп­ный по­ме­щик Об­лас­ти вой­ска Дон­ско­го, уч­ре­дил там ряд сельскохозяйственных об­ществ, по его ини­циа­ти­ве от­кры­ты ре­аль­ные училища в Ка­мен­ской и Усть-Мед­ве­диц­кой ста­ни­цах. Де­пу­тат 1, 3 и 4-й Государственных дум; пред­ла­гал вновь соз­дать в Об­ла­сти вой­ска Дон­ско­го зем­ст­ва (за­кры­ты в 1882 году), пе­ре­дать дон­ским ка­за­кам весь за­пас вой­ско­вых зе­мель, пе­ре­вес­ти дво­рян­ские и кре­сть­ян­ские уч­ре­ж­де­ния из ве­де­ния Во­енного министерства в МВД (все ини­циа­ти­вы Ефремова от­кло­не­ны Государственной ду­мой). Один из соз­да­те­лей и ли­де­ров Мир­но­го об­нов­ле­ния пар­тии, а так­же про­грес­сив­ной груп­пы (фрак­ции) в Государственной ду­ме (но­ябрь 1907 года; Ефремов был её пред­се­да­телем). В 1912 году уча­ст­во­вал в соз­да­нии Про­грес­си­стов пар­тии. В 1915-1916 годах, в пе­ри­од во­енных не­удач российской ар­мии на фрон­тах 1-й ми­ро­вой вой­ны и уси­ли­вав­ших­ся эко­но­мических труд­но­стей, вы­сту­пал с рез­кой кри­ти­кой пра­ви­тель­ст­ва. Во­шёл в со­став «Про­грес­сив­но­го бло­ка» (1915), в октябре 1916 года вы­шел из не­го в от­вет на от­каз ка­де­тов под­дер­жать тре­бо­ва­ние ус­та­нов­ле­ния от­вет­ст­вен­но­сти пра­ви­тель­ст­ва пе­ред Ду­мой. При­зы­вал де­пу­та­тов не под­чи­нить­ся ука­зу императора Ни­ко­лая II от 25 февраля (10 марта) 1917 года о рос­пус­ке Ду­мы и взять власть в свои ру­ки. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года один из ор­га­ни­за­то­ров (март - апрель 1917 года) и ли­дер (до сентября 1917 года) Ра­дикаль­но-де­мо­кра­тической пар­тии. Ми­нистр юс­ти­ции [11(24).07-24.07(06.08)] и государственного при­зре­ния [25.07(07.08)-24.09(06.10)], сто­рон­ник коа­лиционного со­ста­ва Временного пра­ви­тель­ст­ва. С 25 сентября (8 октября) 1917 года чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный пред­ста­ви­тель Временного пра­ви­тель­ст­ва в Швей­ца­рии. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года от­ка­зал­ся под­чи­нять­ся Нар­ко­ма­ту иностранных дел РСФСР, ос­тал­ся в эмиг­ра­ции. С 1925 года председатель Комитета по­мощи русским пи­са­те­лям и учё­ным во Фран­ции.

Сочинения:

Судь­бы ка­за­че­ст­ва // Ка­за­че­ст­во. Мыс­ли со­вре­мен­ни­ков о про­шлом, на­стоя­щем и бу­ду­щем ка­за­че­ст­ва. Рос­тов н/Д., 1992.