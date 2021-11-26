ЕФРЕМОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
ЕФРЕМОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ - сторонник коалиционного состава Временного правительства.
Дворянин. Окончил физико-математический факультет Московского университета (1891). Крупный помещик Области войска Донского, учредил там ряд сельскохозяйственных обществ, по его инициативе открыты реальные училища в Каменской и Усть-Медведицкой станицах. Депутат 1, 3 и 4-й Государственных дум; предлагал вновь создать в Области войска Донского земства (закрыты в 1882 году), передать донским казакам весь запас войсковых земель, перевести дворянские и крестьянские учреждения из ведения Военного министерства в МВД (все инициативы Ефремова отклонены Государственной думой). Один из создателей и лидеров Мирного обновления партии, а также прогрессивной группы (фракции) в Государственной думе (ноябрь 1907 года; Ефремов был её председателем). В 1912 году участвовал в создании Прогрессистов партии. В 1915-1916 годах, в период военных неудач российской армии на фронтах 1-й мировой войны и усиливавшихся экономических трудностей, выступал с резкой критикой правительства. Вошёл в состав «Прогрессивного блока» (1915), в октябре 1916 года вышел из него в ответ на отказ кадетов поддержать требование установления ответственности правительства перед Думой. Призывал депутатов не подчиниться указу императора Николая II от 25 февраля (10 марта) 1917 года о роспуске Думы и взять власть в свои руки. После Февральской революции 1917 года один из организаторов (март - апрель 1917 года) и лидер (до сентября 1917 года) Радикально-демократической партии. Министр юстиции [11(24).07-24.07(06.08)] и государственного призрения [25.07(07.08)-24.09(06.10)], сторонник коалиционного состава Временного правительства. С 25 сентября (8 октября) 1917 года чрезвычайный посланник и полномочный представитель Временного правительства в Швейцарии. После Октябрьской революции 1917 года отказался подчиняться Наркомату иностранных дел РСФСР, остался в эмиграции. С 1925 года председатель Комитета помощи русским писателям и учёным во Франции.
Сочинения:
Судьбы казачества // Казачество. Мысли современников о прошлом, настоящем и будущем казачества. Ростов н/Д., 1992.