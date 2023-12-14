10 класс | История России

СТАЛИНГРАД

БИВОР Э.

Сталинградская битва - наиболее драматический эпизод Второй мировой войны, её поворотный пункт и первое в новейшей истории сражение в условиях огромного современного города. «Сталинград» Э. Бивора, ставший бестселлером в США, Великобритании и странах Европы, - новый взгляд на события, о которых написаны сотни книг. Это - повествование, основанное не на анализе стратегии грандиозного сражения, а на личном опыте его участников - солдат и офицеров, воевавших по разные стороны окопов. Авторское исследование включило в себя солдатские дневники и письма, многочисленные архивные документы и материалы, полученные при личных встречах с участниками великой битвы на Волге.