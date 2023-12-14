10 класс | История России

БИТВА ЗА СТАЛИНГРАД

МЕРНИКОВ А.

Книга посвящена Сталинградской битве - одной из крупнейших во Второй мировой войне. История войн не знала еще подобного примера окружения и разгрома такой многочисленной армии. Сталинград стал триумфом советского военного искусства и мужества советских солдат и офицеров. Поражение фашистского блока под Сталинградом потрясло всю фашистскую Германию и подорвало доверие ее союзников. Окружение и ликвидация огромной армии захватчиков означали коренной перелом в ходе всей Второй мировой войны.