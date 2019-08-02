Сталинградская прелюдия: сражение у разъезда 74-й км 2 августа 1942 года началась битва юго-западнее города на Волге, сыгравшая ключевую роль в обороне Сталинграда На чтение: 2 минуты

2 августа 1942 года началась битва юго-западнее города на Волге, сыгравшая ключевую роль в обороне Сталинграда

В массовом сознании Сталинградская битва ассоциируется прежде всего с обороной Мамаева кургана, домом Павлова , схватками между советскими и немецкими солдатами в сталинградских руинах и капитуляцией фельдмаршала Паулюса . Но исторически это сражение началось гораздо раньше, чем войска вермахта дошли до самого города — 17 июля 1942 года.

Одним из важнейших эпизодов Сталинградской битвы, ознаменовавшим первую попытку прорыва германских армад к городу на Волге, стало так называемое сражение у разъезда 74-й километр. Это сражение, которое началось 2 августа 1942 года, оказало колоссальное влияние на весь ход битвы под Сталинградом, поскольку именно тут советским войскам удалось остановить немецкий бросок к Волге и оттянуть на себя часть резервов Паулюса, которые могли бы переломить ход боев 23 августа.

«Не занят никакими частями»

Хотя сражение, которое фактически открывало Сталинградскую битву, и называется сражением у разъезда 74-й км, фронт, на котором разворачивались события, был гораздо более протяженным. Это был практически весь юго-западный фас Сталинградского внешнего обвода, своего рода «подбрюшье» Сталинградского фронта. И советской, и германской стороне было понятно, что здесь, в степях между Доном и Волгой, может быть нанесен удар, который поставит под угрозу весь фронт. Не случайно в Берлине генерал Йодль произнес знаменитую фразу о том, что судьба Кавказа решится под Сталинградом: это во многом было правдой.

Особую опасность ситуации придавало то обстоятельство, что фактически на стыке между Сталинградским и Северо-Кавказским фронтами к концу июля 1942 года не оказалось никаких советских войск. В Ставке об этом говорили прямо, отмечая, что «юго-восточный фас Сталинградского обвода не занят никакими частями». Не было это секретом и для германской разведки, и к началу августа генерал-полковник Герман Гот, командующий немецкой 4-й танковой армией, только что развернутой на Сталинградском направлении, уже готовился нанести удар по этому незащищенному участку.

Немецкие войска под Сталинградом имели преимущество практически во всем: и в живой силе, и в танках, и особенно в авиации. Но от внимания германского командования ускользнул — или не был по достоинству оценен — тот факт, что в Сталинграде продолжал активно работать Сталинградский тракторный завод, производивший и ремонтировавший танки. И это оказало существенное влияние на дальнейшее развитие событий, прежде всего в ходе сражения у разъезда 74-й км.

Оборонявшие Сталинград советские танковые части имели возможность быстро ремонтировать поврежденную технику и оперативно восполнять потери. Не возникало существенных проблем и с обеспечением техникой вновь формируемых и вводимых в бой танковых подразделений и соединений РККА: они получали матчасть непосредственно с завода, а личный состав пополняли за счет Сталинградского учебного автобронетанкового центра. И это дало советским войскам возможность использовать тактику танковых контрударов не только на юго-западном, но и на западном и северо-западном фасах Сталинградского обвода.

Схватка на танковых кулаках

Именно танковые соединения и подразделения Красной армии и сыграли одну из важнейших ролей в ходе сражения у разъезда 74-й км. Бои между советскими и германскими войсками на южном и юго-западном фасе Сталинградского обвода происходили в степной местности, не слишком удобной для долговременной обороны пехотных дивизий, и к тому же в условиях отсутствия заранее подготовленных оборонительных рубежей. Достаточно сказать, например, что 2 августа, в день начала сражения, одной из первых в бой с частями немецкой 14-й танковой дивизии вступила советская 208-я стрелковая дивизия, причем сделать это ей пришлось буквально с колес, едва выгрузившись из эшелонов.

Первый главный удар наступающей 4-й танковой армии вермахта пришелся на 38-ю стрелковую дивизию. Это соединение, насчитывавшее меньше 2000 человек, вынуждено было удерживать фронт длиной около 25 км, в степи, опираясь только на земляные оборонительные сооружения. Неудивительно, что через такую тонкую нитку советских войск немецкие танки Гота прошли, практически не заметив сопротивления. И остановиться их вынудили три обстоятельства: нехватка топлива (эта беда буквально преследовала германские части на протяжении всего августа 1942 года), отставание пехотных частей поддержки и прикрытия и, самое главное – активные действия советских танкистов.

Откровенной неожиданностью для прорвавших фронт 38-й дивизии немцев стало присутствие в том же районе советской 6-й гвардейской танковой бригады. Именно ее танки встретили наступающие германские войска 5 августа и вынудили их перейти к обороне, не позволив развить намечавшийся глубокий прорыв. Переоценить значение этого успеха невозможно. Совершившие уникальный 150-километровый марш немецкие танкисты оказались в 30 километрах южнее Сталинграда и, если бы не советские Т-34, могли бы изменить весь ход Сталинградской битвы. Но четыре десятка «тридцатьчетверок» 6-й гвардейской танковой бригады встретили их огнем с подготовленных позиций, и немецкие танкисты, оставшиеся без пехоты, вынуждены были перейти к обороне.

Ни шагу назад!

Примерно так же развивались события и на других участках Юго-Восточного фронта, который по приказу Ставки был создан 5 августа 1942 года. Ему досталась примерно половина всех войск разделявшегося с этого дня Сталинградского фронта — четыре армии, в том числе две танковых бригады и один танковый корпус. Стрелковые части, занимавшие оборону на плоской, как стол, степной земле, редко когда оказывались в состоянии выдержать массированную танковую атаку германских войск. Но как только немецкая техника устремлялась в прорыв, по ней наносили встречные и фланговые удары советские танкисты — и останавливали наступление. Здесь, юго-западнее Сталинграда, советские войска в полной мере выполнили знаменитый приказ №227 «Ни шагу назад!».

В конечном итоге перевес немецких войск в живой силе и технике сказался: постепенно линия обороны советских войск отодвигалась все ближе и ближе к Сталинграду. Но наши войска не откатывались, а очень медленно отступали, вынуждая германские войска платить за каждый километр продвижения очень дорогую цену. Только танков за три с лишним недели битвы немцы потеряли около 350 штук, не говоря уже о существенных потерях в живой силе. Ситуация для немцев складывалась настолько тяжелая, что командующий 4-й танковой армией вынужден был просить резервы у «соседей» — 6-й армии, и получил их.

Именно этих частей, переброшенных южнее Сталинграда, генерал-полковнику Паулюсу и не хватило 23 августа, когда он начал решительный штурм города. В то же время у советских войск, оборонявших Сталинград, оказался неожиданный резерв: части, которые первоначально предполагалось использовать на юго-западном фасе Сталинградского обвода, удалось «сэкономить», поскольку оборона оказалась достаточно крепкой и без них. И в конечном итоге они встретили немцев севернее, в самом городе, что и не позволило взять его штурмом — ни в конце августа, ни вообще.

Обложка: Экипажи и танки КВ-1, перебрасываемые под Сталинград. Эти машины сыграли особую роль в ходе Сталинградской битвы, поскольку их броня плохо поддавалась немецким танковым орудиям. Источник: waralbum.ru