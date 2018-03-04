Герои Сталинградской битвы Этот период Великой Отечественной войны длиною в 200 суток стал переломным на пути к Великой Победе. Противостояние с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года завершилось успехом нашей армии, шансы на который усиливались и приближались в том числе благодаря мужественным поступкам ее солдат. «История.РФ» вспоминает героев битвы за Сталинград и их подвиги. Кто они – герои Сталинграда? В довоенное время большинство из них были обычными людьми: работниками заводов, фабрик и колхозов, выпускниками школ и училищ… На войне же они стали летчиками, танкистами, саперами, связистами, командирами. И далеко не все они – взрослые мужчины, было немало молодых парней и даже... На чтение: 5 минут

Этот период Великой Отечественной войны длиною в 200 суток стал переломным на пути к Великой Победе. Противостояние с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года завершилось успехом нашей армии, шансы на который усиливались и приближались в том числе благодаря мужественным поступкам ее солдат. «История.РФ» вспоминает героев битвы за Сталинград и их подвиги.

Кто они – герои Сталинграда?

В довоенное время большинство из них были обычными людьми: работниками заводов, фабрик и колхозов, выпускниками школ и училищ… На войне же они стали летчиками, танкистами, саперами, связистами, командирами. И далеко не все они – взрослые мужчины, было немало молодых парней и даже девушки.

Они самоотверженно бросались навстречу врагу, спасая однополчан и помогая успешному завершению военных операций – часто ценой собственной жизни. 200 дней и ночей. Своей храбростью они приближали Победу. А еще мотивировали советских солдат на то, что в защите Родины нужно стоять до конца. И это тоже большое дело!

Герои и их подвиги

Уже 23 июля отличился один из бойцов. 33-летний украинец Петр Болото , до войны трудившийся на шахте, в ходе одного из сражений лично подбил 8 танков противника из 30 прорвавшихся на территорию обороны.

В тот же день был совершен первый в Сталинградской битве воздушный таран. Александр Попов на одномоторном истребителе И-16 вступил в схватку с немецким бомбардировщиком. Сначала Попов повредил его, после, поняв, что боекомплект израсходован, а враг уходит, винтом И-16 ударил в хвост вражеского самолета. Сам получил серьезное ранение ноги.

24 июля вошли в историю герои-танкисты – командир А. В. Феденко , а также Е. Н. Быков , С. П. Проценко и И. А. Яковлев . Их Т-34 был атакован сразу десятью фашистскими танками – несмотря на это, четыре они подбили. После снаряд попал в Т-34 – начался пожар. Наши бойцы открыли люки, но быстро поняли, что окружены и что их собираются взять в плен. Они выбрали смерть. Из горящего танка по рации доносилось обращение командира к советским солдатам: «Прощайте, товарищи, не забывайте нас, умираем в горящем танке, но не сдаемся врагу!» Это был их первый бой…

Четвертое августа связано с именем 29-летнего летчика Трофима Войтаника . Он, спасая лейтенанта в воздушном бою, был атакован двумя истребителями врага, один из которых смог сбить лобовым тараном. И выжил – спустился на парашюте. Немецкий же самолет обреченно рухнул на землю.

6 августа советский танкист Г. И. Зеленых остановил проникновение фашистов в глубину обороны в районе станции Тингута. Он направил свой пылающий Т-34 в скопление солдат и орудий противника – танк давил их, а после взорвался.

В этот же день 20-летний летчик Михаил Баранов сбил 4 самолета в схватке с 25 истребителями и бомбардировщиками. Всего же за время боевых действий – а погиб он в 1943 году – лично уничтожил 24 самолета противника, проведя 85 воздушных боев.

7 августа летчик Владимир Землянский на Ил-2 проводил штурмовку фашистских танков, прорвавшихся к окраине Сталинграда. После поражения снарядом боец направил полыхающий самолет точно в сторону колонны танков и машин немцев. Сам погиб при взрыве. «Прощайте! Умираю за Родину!» – такими были последние слова Землянского, их через наушники услышали другие летчики. Всего за время войны Владимир совершил 45 вылетов, нанес противнику крупные потери.

16 августа летчик Иван Кобылецкий протаранил истребитель немцев над аэродромом Сталинграда, после чего успешно приземлился там же. На следующий день он на самолете Як-1 в течение 20 минут сражался против семи Ме-109 противника. Не прекратил боя, даже когда был подбит и горел – лишь достигнув высоты 300 метров, он выбросился с парашютом. Вследствие неудачного приземления оказалось сломано бедро и два ребра.

17 августа 16 гвардейцев под командованием 19-летнего Василия Кочетова ценою жизни остановили танки на высоте 180,9 близ станицы Сиротинской. Силы противника превосходили советские, но нашим бойцам это не мешало бороться. Взвод с командования Кочетова переходил в контратаки, бойцы бросались под танки с гранатами. Он и сам, уже будучи тяжело раненным в ногу, не уходил с переднего края. Погиб вследствие смертельного ранения, оставшиеся бойцы его взвода продолжили противостояние.

18 августа двое красноармейцев – 19-летний Александр Покальчук и 21-летний Петр Гутченко – закрыли своими телами амбразуру пулемета у станицы Клетской. Круговой пулеметный обстрел, который фашисты вели с высоты, не позволял продвигаться советским войскам. Сначала Гутченко и Покальчук подползли к дзоту с гранатами, бросили по две штуки – не помогло. После пошли на крайние меры. Ценой своей жизни.

Двадцать третье августа ознаменовано проявлением на войне отваги женщин. В тот день немцы сумели выйти на северную окраину Сталинграда, но прорваться в сам город им не удалось – были встречены тремя зенитными батареями 1077-го полка. Управляли ими девушки. За 23–24 августа зенитчицы подбили 83 танка, 33 из которых уничтожили. Но и выжить удалось совсем немногим из них. На фото – уцелевшие в том бою Валя Нешпор , Нина Ширяева и Валя Григорьева .

24 августа в районе Малой Россоши группа из 33 бойцов под командованием Г. А. Стрелкова в течение дня отбила атаки 70 танков врага, уничтожив 27 из них и 150 немцев. Причем все советские солдаты из этой группы остались живы.

25 августа Ольга Ковалева , которая до войны была первой женщиной-сталеваром, ведущей плавки в мартеновском цеху, а с ее началом – единственной в истребительном отряде завода «Красный Октябрь», погибла во время атаки на хутор Мелиоративный. Она подняла за собой в атаку товарищей, ну и конечно, бросилась на врага сама…

29 августа вошел в историю еще один рабочий «Красного Октября» – Петр Гончаров . Он вступил в ряды народного ополчения и впоследствии стал знаменитым снайпером. За время ВОВ в одиночку уничтожил более 400 фашистов. Погиб в бою 30 января 1944 года в возрасте 41 года.

8 сентября свой первый боевой вылет совершил 20-летний Борис Гомолко – и сразу с героизмом. Успешно протаранил два самолета, но его собственный начал разваливаться в небе – Борис спрыгнул с парашютом. Подбитые им немцы пытались спастись так же. Уже на земле одного он застрелил, а другого взял в плен. Через 16 дней Гомолко, в неравном бою прикрывая наземные войска, получил смертельное ранение.

14 сентября 20-летний сержант Илья Чумбарев протаранил вражеский самолет-разведчик. На землю спустился не на парашюте, а на своем самолете Як. Войну он продолжил уже в звании лейтенанта.

В ночь с 14 на 15 сентября стрелковая дивизия во главе с Александром Родимцевым переправилась через Волгу, когда немцы уже вышли на ее берег, контратаковала противника и отбила Мамаев курган. Как вспоминал сам Родимцев: «Немецкие самолеты проносились над нашими головами. Рушились стены домов, коробилось железо. Тучи дыма и пыли резали глаза. Нам предстояло наступать в этом смертельном аду, чтобы отогнать немцев от Волги, занять прибрежные улицы».

С 23 сентября 58 дней длилась оборона 4-этажного жилого дома группой из 31 бойца под руководством 24-летнего Якова Павлова . Немцы постоянно предпринимали попытки атаки, но им не позволяли его разрушить. Трое бойцов группы погибли, сам Павлов был ранен, но пережил войну. Умер в возрасте 63 лет.

2 октября при защите завода «Красный Октябрь» матрос-доброволец Михаил Паникаха , оставшись без гранат, пополз из окопа к немецкому танку с бутылками с горючей смесью, пуля попала в одну бутылку – жидкость разлилась по телу защитника и загорелась. Но Паникаха не лег умирать – он живым факелом бросился на танк и добавил врагу огня, разбив о бронемашину вторую бутылку. Фрагмент видеофильма для Урока Мужества (полностью: https://www.youtube.com/watch?v=Du_7USqUH4s … ).

5 октября, во время ликвидации фашистских боевых точек, красноармейцы попали под пулеметный огонь. Остановил его, забросав дзот гранатами, 30-летний рядовой Николай Аверьянов , до войны трудившийся в колхозе. Однако огонь возобновился – тогда боец, не имея больше боеприпасов, закрыл амбразуру собой.

10 октября примерно так же действовал 28-летний Александр Печерских – сначала метал во вражеский пулемет гранаты, расстрелял нескольких немцев и одного взял в плен. Но и это не все. Когда он остался без боеприпасов, закрыл собой амбразуру дзота. До войны работал в колхозе, а затем в совхозе.

Сто дней с 16 октября бойцы дивизии под командованием Ивана Людникова держали оборону, не давая немцам прорваться к заводу «Баррикады». В таком положении они были до 11 ноября, пока враг не прорвался к реке. Но и оказавшись в окружении атакующих немцев с трех сторон, советские воины не отступили. Людников, к слову, участвовал не в одной войне, но пережил их все, скончался в возрасте 73 лет.

28 октября 21-летний сапер Ефим Дудников убил фашистского офицера, забрал у него пистолет и документы. На следующий день он ликвидировал еще 16 гитлеровцев. Известен также тем, что под бомбежкой с воздуха и сильным минометным обстрелом успешно переправил через Волгу управление и командование дивизии.

30 октября солдат Иван Ивченко закрыл грудью амбразуру пулемета, который мешал продвижению советских бойцов. Благодаря этому группа успела выйти из-под огня.

В ночь с 7 на 8 ноября 24-летний, бывший до войны рабочим колхоза, Иван Карханин бросился к амбразуре и закрыл ее собой – дзот был уничтожен. Уже утром полк атаковал немцев и захватил нужный рубеж.

8 ноября летчик Петр Рожков во время первого боевого вылета вступил в бой с тремя истребителями и сбил два из них. Третий протаранил, поняв, что его боеприпасы закончились. Свой поврежденный самолет он сумел посадить на аэродроме.

А 10 ноября летчик Петр Дымченко , токарь до войны, в воздушном бою с 15 самолетами врага сбил четыре из них, но и сам погиб. Именем героя названа улица в Волгограде.

21 ноября командир стрелковой роты 22-летний Иван Забуров , а в довоенное время – счетовод в колхозе, закрыл собой амбразуру дзота. После этого в атаку сразу бросились его бойцы и успешно справились с задачей.

В этот же день связист, 20-летний Василий Титаев в разгар боя за Мамаев курган был послан на исправление прерванной линии связи между двумя командирами. Когда он устранял обрыв, получил ранение в голову от мины: его обнаружили лежащим на краю воронки от снаряда, со сжатыми в зубах проводами связи. Фрагмент видеофильма для Урока Мужества (полностью: https://www.youtube.com/watch?v=Du_7USqUH4s … ).

22 ноября 8-й мотоциклетный полк под командованием Петра Белика совершил налет на полевой аэродром немцев Обливская и уничтожил там 25 самолетов. За 8 дней нашими солдатами было убито 800 немцев и взято в плен 1100, уничтожено 7 складов с боеприпасами, 247 машин, 14 танков. Помимо того, бойцы освободили 850 человек из плена.

26 ноября, во время боя, батарея с участием 24-летнего казаха Карсыбая Спатаева отражала атаку противника с трех сторон. В момент, когда прорвавшийся танк стал угрожать советским бойцам, Спатаев с миной в руках бросился под него и этим решил исход боя. В память о герое его родное село Коктобе переименовали в Спатаево.

16 декабря 19-летний Василий Прокатов , до войны только успевший окончить 9 классов, во время попытки полка преодолеть Дон взобрался на высоту по отвесной обледеневшей скале и закрыл амбразуру дзота противника. Тем самым он дал своим однополчанам возможность переправиться через Дон без потерь и занять плацдарм. На месте подвига, возле села Дерезовка, стоит памятник ему.

С 10 ноября по 17 декабря, во время боев за Сталинград, снайпер Василий Зайцев уничтожил 225 солдат армии врага, в числе которых 11 снайперов. «Для нас, бойцов и командиров 62-й армии, за Волгой земли нет. Мы стояли и будем стоять насмерть!» – его слова. Был тяжело ранен в 1943 году и ослеп, однако прожил еще долго – до 76 лет.

16–17 декабря полк 29-летнего Николая Сергеева был на задании по прорыву обороны противника в районе хутора Астахов. Танк Сергеева подбили, солдат с обгоревшими ногами пересел в другой и пошел в новую атаку. Бронемашину пытались уничтожить снова – экипаж вел бой, пока танк не взорвался.

19 декабря 24-летний саратовец Илья Каплунов , оставшись единственным выжившим вследствие атаки противника, вступил в неравный поединок на своем танке и подбил пять вражеских. В этом бою ему сначала оторвало ногу, затем руку, но, истекая кровью, он продолжил уничтожать врага. В одиночку подбил 9 танков.

24 декабря, ночью, танковый корпус 47-летнего Василия Баданова разгромил немецкий аэродром, уничтожив большое количество самолетов противника. Войска гитлеровцев лишились обеспечения, и это ускорило их капитуляцию.

7 января 1943 года в бою за Зимовники старший сержант Николай Марков на танке Т-34 пошел на таран фашистского танка. По воспоминаниям самого Маркова: «На полном ходу я ударил ему в бок и тут же потерял сознание. Когда очнулся, увидел, что “немец” накренился, гусеница расползлась по земле. Не сразу, но наш двигатель завелся. В голове гудело, левая рука не действовала, оказалась перебита… Отошли назад, видим – из подбитого танка выскакивают гитлеровцы. Командир скосил всех их из пулемета. Немецкая танковая атака захлебнулась…»

13 января 18-летний младший сержант Николай Сердюков , бывший слесарь завода «Баррикады», подобрался к немецким дзотам с двумя рядовыми – те бросили последние гранаты в один из дзотов и были убиты. После Сердюков в одиночку закрыл собой оставшийся дзот.

21 января 19-летний Алексей Наумов в составе экипажа КВ за 5 часов активного боя уничтожил 5 немецких танков, 5 дзотов, 19 пушек и минометов, 15 пулеметных точек, 24 автомашины с пехотой, а также около сотни солдат и офицеров. Когда танк Наумова был окружен и атакован, экипаж вел бой до последнего патрона. В итоге немцы подожгли танк – умирая, команда Наумова пела «Интернационал»…

22 января 19-летний снайпер Максим Пассар отдал свою жизнь, со 100 метров уничтожив расчеты станковых пулеметов противника, и тем самым обеспечил успешный исход атаки своих. Всего к этой дате на его счету было 272 фашиста. Получил посмертное звание Героя России только в 2010 году после обращения своих земляков.

Итог

Сталинградская битва пришла к своему завершению 2 февраля 1943 года в 16:00 – бои, длившиеся 200 дней, закончились. Советский Союз разгромил армию врага – ей ничего не оставалось, кроме как отступать. Итог битвы за Сталинград был важен для всей Великой Отечественной войны: мир узнал, насколько силен СССР и что Германию одолеть возможно. Самим же немцам пришлось поменять свою тактику. Но и это, как мы знаем, в дальнейшем им не помогло.