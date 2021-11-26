СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1942

Соглашение о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии.

Незадолго до приезда наркома иностранных дел В. М. Молотова в Вашингтон на переговоры с Рузвельтом (май-июнь 1942 г.) государственный секретарь К. Хэлл передал советскому послу в США М. М. Литвинову проект соглашения между двумя странами о займе и аренде (ленд-лиз). Проектом заинтересовался И. Сталин. «B твоих сообщениях,— писал он Молотову 2 июня,— об этом проекте ничего не сказано. Почему? Проект взят Хэллом обратно или случилось какое-то недоразумение?» Молотов ответил на следующий день, что проект Хэлла остается в силе, что вопрос не затрагивался в беседе с Рузвельтом и Хэллом. Нарком предлагал внести дополнение в текст сопроводительного письма, подтверждающее монополию внешней торговли СССР. Сталин, однако, отверг эту идею «Оговорка,— телеграфировал он 4 июня,— не нужна и неприемлема», т. к. договор не угрожает ни в какой степени монополии внешней торговли. Сталин предоставил Молотову право решить вопрос, кому подписать документ — наркому иностранных дел или послу Литвинову. Уже после отлета Молотова из Вашингтона (5 июня) Литвинов и Хэлл подписали 11 июня 1942 г. в Вашингтоне «Соглашение между правительствами Союза Советских Социалистических Республик и Соединенных Штатов Америки о принципах, применимых к взаимной помощи и ведению войны против агрессии». Документ был составлен по типу «основных соглашений», заключенных США, начиная с февраля 1942 г., с Великобританией и рядом других государств — получателей американских поставок по ленд-лизу. Соглашение от 11 июня 1942 г. раздвинуло рамки ранее оформленных экономических связей США и СССР. Американское правительство обязалось продолжать снабжение СССР «теми оборонными материалами, оборонным обслуживанием и оборонной информацией, которые президент Соединенных Штатов Америки разрешил передавать или предоставлять» (ст. 1). Советское правительство заявило, что «будет продолжать содействовать обороне Соединенных Штатов Америки и ее укреплению и предоставлять материалы, обслуживание, льготы и информацию в меру его возможностей» (ст. 2). Соглашением устанавливался также порядок предоставления помощи и взаимных расчетов.

Исторические источники:

Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны : Документы и материалы. Т. 1, М., 1946;

Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны, 1941—1945: Документы и материалы. В 2-х т. М., 1984.

Автор статьи: Поздеева Л. В.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015