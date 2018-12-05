«Плен или …» Героизм и трагедия генерала Ефремова
В 2019 году при содействии Российского военно-исторического общества в Москве состоится торжественное открытие памятника Михаилу Григорьевичу Ефремову — Герою Российской Федерации, полководцу Великой Отечественной войны, генерал-лейтенанту Красной армии.
На чтение: 3 минуты
В 2019 году при содействии Российского военно-исторического общества в Москве состоится торжественное открытие памятника Михаилу Григорьевичу Ефремову — Герою Российской Федерации, полководцу Великой Отечественной войны, генерал-лейтенанту Красной армии.
Будущий офицер Императорской, а затем Советской армии, Михаил Григорьевич Ефремов родился 27 февраля 1897 года в городе Тарусе, что в Калужской области. До сих пор ведутся споры по поводу рода занятий его родителей. Некоторые источники утверждают, что семья принадлежал к мещанам, другие склоняются к версии o рабочих. Как бы то ни было, долго в родном городе Михаил не прожил — однажды, когда будучи ребёнком Михаил помогал отцу на мельнице, московский купец Рябов предложил мальчику стать подмастерьем на его мануфактуре в Москве.
Неизвестно, при каких именно обстоятельствах Ефремов попал в армию. Но именно военная карьера и служба Отечеству стали в итоге целью и смыслом всей его жизни. Начал службу Михаил в 55-м запасном полку, и меньше чем через год оканчивает школу прапорщиков c последующим присвоением первого офицерского звания. Первым сражением Ефремова стал знаменитый Брусиловский прорыв. Несмотря на то, что служба действительно нравилась Михаилу Ефремову, и на то что в своём полку он пользовался большим уважением, он не смог выработать в себе спокойное отношение к дезертирству, моральному разложению среди солдат и анархии в войсках.
Вернувшись из действующей армии в Москву, Ефремов стал предаваться раздумьям: стоит ли ему продолжать военную карьеру. Имея опыт работы на мануфактурах, он c лёгкостью вернулся на завод. Но Ефремов был образцом русского офицера. Он не мог бросить, ни своё Отечество, ни свою армию в те минуты, когда в нём и его способностях командира так нуждались. Михаил Ефремов стал первым командиром, которого мобилизовали ещё до начала Октябрьской революции. Всю Гражданскую войну, всё это страшное время Ефремов проводил на поле боя. Его боевой путь начался c Первой московской пехотной бригады, что оказалось определяющим моментом его биографии. Ведь именно c пехотой был неразрывно связан Ефремов до конца своей жизни.
Более подробно o боевом пути, o характере и личности Михаила Григорьевича корреспонденту портала «История.РФ» рассказал главный научный сотрудник Центрального Музея Вооружённых сил Владимир Анатольевич Афанасьев:
— Ефремов прошел через Первую мировую войну, Гражданскую войну… Проявил себя как талантливый командир. Довольно быстро пошел в гору. Командовал и дивизией и рядом округов. К началу Великой отечественной войны он уже был достаточно опытным и видным военачальником.
— А какое отношение было к нему у личного состава?
— Личный состав относился к Ефремову, с большим уважением. Он был на хорошем счету у высшего командования. И всегда относился с пониманием к солдатам.
— В биографии генерала Ефремова говорится о его аресте. С чем он был связан?
— Трудно сказать, было тяжелое время. Истинной причины, к сожалению, сейчас не установишь. Мог и сказать что-то не то, могли просто на него донести… Но даже в этой ситуации Ефремов не потерял самообладания и четко отвечал на поставленные вопросы. Было видно, что он не имеет отношения к антисоветским настроениям, но процесс остановить уже было нельзя. Тогда Ефремов написал письмо Наркому обороны Клименту Ворошилову и своему другу по Баку Анастасу Микояну. История умалчивает почему Сталин поверил ему и отпустил. Но факт остается фактом, его освободили и вернули на должность в армии. Можно предположить, что мнения Ворошилова и Микояна повлияли…
— А как он попал в Китай?
— Его отправили в Китай как военного специалиста. Там он какое-то время оказывал помощь китайским военным. После своего возвращения он закончил особые курсы единоначалия. Ефремов отличался поразительной тягой к знаниям. Он прошел множество курсов по повышению квалификации, читал много книг. В 1933 году он окончил Академию им. Фрунзе. Поэтому его можно смело называть одним из наиболее подготовленных командиров великой отечественной войны.
С марта 1931 года он – командир и военком 3-го стрелкового корпуса, с декабря 1933 командовал 12-ым стрелковым корпусом Приволжского военного округа. Это можно сказать начало его командировок по Советскому Союзу. До 1941 года он занимал должности командующего военными округами, потом уже его вызвали в Москву.
— Он знал иностранные языки?
— Можно предположить, что знал. Но информации такой к сожалению, у меня нет. В Подольском военном архиве хранится его личное дело, и там, я думаю, можно найти эту информацию.
— Как Ефремов из командующего военным округом попал в Москву?
— Его назначили в январе 1941 года заместителем генерала инспектора пехоты красной армии, а с октября 1941 он принимает командование на 33-й армией. Принимает командование над фактически необстрелянными солдатами, и под его командованием в рекордные сроки армия становится одной из самых боеспособных. Он уделял боевой подготовке значительную часть времени.
— А что можете рассказать о событиях окружения 33-й армии?
— Об этих событиях написано много книг. Окружение войск — это всегда трагедия. Когда 33-я армия попала в окружение, когда еще была связь с Москвой, Ефремову предложили эвакуацию. Присылали даже самолет за ним. Но он отказался. Отказался он и в тот момент, когда предложили эвакуировать его второй раз. Его решение как военачальника делает ему честь. Верховное командование планировало вывести армию из окружения, но какую картину видят в штабе и какая картина на самом деле — это две разных вещи. Ситуация на войне меняется не то что ежечасно, я бы сказал ежесекундно, и информация, которая была в штабе, вероятно свою актуальность утратила. Вероятно, Ефремов понимал, что сил и боеприпасов у армии на прорыв не хватит. Возможно, было очень много раненых. Об этом можно говорить долго, и к единому мнению прийти невозможно…
— Он всегда трезво оценивал свои силы?
— Это так. У командующего фронта свой взгляд на ситуацию, и исходя из этого он отдает приказ армиям или соединениям. Но это не всегда было возможно, как в случае с 33-й армией, которая попала в очень плотное кольцо. 43-ая армия пыталась в течении долго времени пробить коридор к 33-й армии, но это было безрезультатно.
— Оставил ли после себя Ефремов воспоминания?
— К сожалению, нет. Ему было не до записи воспоминаний. Он до последнего командовал армией, и у него просто не было времени на то, чтобы описывать события.
— Каковы обстоятельства его гибели?
— Во время боев он был ранен, и для того, чтобы не попасть в плен, он предпочел застрелиться. Спасти честь русского офицера и врагу не сдаваться. Говорят, что он до последнего момента всегда находил время на чтение, но в боевой обстановке, а тем более в окружении времени на литературу быть не может. Поскольку все внимание командующего сосредоточено на управлении армии, на отслеживание ситуации. Слишком много нюансов, за которыми нужно следить.
— Известно, что часть его армии вышла из окружения. Почему же Ефремов не вышел со своими солдатами?
— Он не то чтобы не вышел… Тут нужно разобрать одну ситуацию. Армия это многотысячный организм. Когда армия начала выходить из окружения, Ефремов попал в непосредственный огневой контакт с противником. Завязался бой. В процессе боя Ефремов получил ранение, и выбор пал таким образом: либо он попадает в плен, либо покончит с жизнью. Других вариантов не было…
Отказаться от вызволения, не допустить попадания в плен, быть со своими солдатами до самого конца — так мог поступить только настоящий офицер. Михаил Григорьевич Ефремов был человеком, для которого честь была не просто словом, a истиной, которой так не хватает в наши дни.
Великой силы гордость за своих героев испытывают ныне живущие. Имена людей, которые во что бы то ни стало боролись за лучшее будущее для своего Отечества, навсегда останутся в памяти потомков. Но очень важно нам помнить ещё и лица героев. Благодаря Российскому военно-историческому обществу уже было открыто множество памятников офицерам и солдатам, чьи подвиги приблизили великую победу. Памятник генерал-лейтенанту Михаилу Григорьевичу Ефремову по праву станет не только данью уважения полководцу, но сильным продолжением одной из важнейших традиций — увековечения памяти людей, благодаря которым мы до сих пор живы.
Памяти павших будьте достойны.