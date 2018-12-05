«Плен или …» Героизм и трагедия генерала Ефремова В 2019 году при содействии Российского военно-исторического общества в Москве состоится торжественное открытие памятника Михаилу Григорьевичу Ефремову — Герою Российской Федерации, полководцу Великой Отечественной войны, генерал-лейтенанту Красной армии. На чтение: 3 минуты

В 2019 году при содействии Российского военно-исторического общества в Москве состоится торжественное открытие памятника Михаилу Григорьевичу Ефремову — Герою Российской Федерации, полководцу Великой Отечественной войны, генерал-лейтенанту Красной армии.

Будущий офицер Императорской, а затем Советской армии, Михаил Григорьевич Ефремов родился 27 февраля 1897 года в городе Тарусе, что в Калужской области. До сих пор ведутся споры по поводу рода занятий его родителей. Некоторые источники утверждают, что семья принадлежал к мещанам, другие склоняются к версии o рабочих. Как бы то ни было, долго в родном городе Михаил не прожил — однажды, когда будучи ребёнком Михаил помогал отцу на мельнице, московский купец Рябов предложил мальчику стать подмастерьем на его мануфактуре в Москве.

Неизвестно, при каких именно обстоятельствах Ефремов попал в армию. Но именно военная карьера и служба Отечеству стали в итоге целью и смыслом всей его жизни. Начал службу Михаил в 55-м запасном полку, и меньше чем через год оканчивает школу прапорщиков c последующим присвоением первого офицерского звания. Первым сражением Ефремова стал знаменитый Брусиловский прорыв . Несмотря на то, что служба действительно нравилась Михаилу Ефремову, и на то что в своём полку он пользовался большим уважением, он не смог выработать в себе спокойное отношение к дезертирству, моральному разложению среди солдат и анархии в войсках.

Вернувшись из действующей армии в Москву, Ефремов стал предаваться раздумьям: стоит ли ему продолжать военную карьеру. Имея опыт работы на мануфактурах, он c лёгкостью вернулся на завод. Но Ефремов был образцом русского офицера. Он не мог бросить, ни своё Отечество, ни свою армию в те минуты, когда в нём и его способностях командира так нуждались. Михаил Ефремов стал первым командиром, которого мобилизовали ещё до начала Октябрьской революции. Всю Гражданскую войну , всё это страшное время Ефремов проводил на поле боя. Его боевой путь начался c Первой московской пехотной бригады, что оказалось определяющим моментом его биографии. Ведь именно c пехотой был неразрывно связан Ефремов до конца своей жизни.

Более подробно o боевом пути, o характере и личности Михаила Григорьевича корреспонденту портала «История.РФ» рассказал главный научный сотрудник Центрального Музея Вооружённых сил Владимир Анатольевич Афанасьев:

— Ефремов прошел через Первую мировую войну, Гражданскую войну… Проявил себя как талантливый командир. Довольно быстро пошел в гору. Командовал и дивизией и рядом округов. К началу Великой отечественной войны он уже был достаточно опытным и видным военачальником.

— А какое отношение было к нему у личного состава?

— Личный состав относился к Ефремову, с большим уважением. Он был на хорошем счету у высшего командования. И всегда относился с пониманием к солдатам.

— В биографии генерала Ефремова говорится о его аресте. С чем он был связан?

— Трудно сказать, было тяжелое время. Истинной причины, к сожалению, сейчас не установишь. Мог и сказать что-то не то, могли просто на него донести… Но даже в этой ситуации Ефремов не потерял самообладания и четко отвечал на поставленные вопросы. Было видно, что он не имеет отношения к антисоветским настроениям, но процесс остановить уже было нельзя. Тогда Ефремов написал письмо Наркому обороны Клименту Ворошилову и своему другу по Баку Анастасу Микояну. История умалчивает почему Сталин поверил ему и отпустил. Но факт остается фактом, его освободили и вернули на должность в армии. Можно предположить, что мнения Ворошилова и Микояна повлияли…

— А как он попал в Китай?

— Его отправили в Китай как военного специалиста. Там он какое-то время оказывал помощь китайским военным. После своего возвращения он закончил особые курсы единоначалия. Ефремов отличался поразительной тягой к знаниям. Он прошел множество курсов по повышению квалификации, читал много книг. В 1933 году он окончил Академию им. Фрунзе. Поэтому его можно смело называть одним из наиболее подготовленных командиров великой отечественной войны.

С марта 1931 года он – командир и военком 3-го стрелкового корпуса, с декабря 1933 командовал 12-ым стрелковым корпусом Приволжского военного округа. Это можно сказать начало его командировок по Советскому Союзу. До 1941 года он занимал должности командующего военными округами, потом уже его вызвали в Москву.

— Он знал иностранные языки?

— Можно предположить, что знал. Но информации такой к сожалению, у меня нет. В Подольском военном архиве хранится его личное дело, и там, я думаю, можно найти эту информацию.

— Как Ефремов из командующего военным округом попал в Москву?

— Его назначили в январе 1941 года заместителем генерала инспектора пехоты красной армии, а с октября 1941 он принимает командование на 33-й армией. Принимает командование над фактически необстрелянными солдатами, и под его командованием в рекордные сроки армия становится одной из самых боеспособных. Он уделял боевой подготовке значительную часть времени.

— А что можете рассказать о событиях окружения 33-й армии?

— Об этих событиях написано много книг. Окружение войск — это всегда трагедия. Когда 33-я армия попала в окружение, когда еще была связь с Москвой, Ефремову предложили эвакуацию. Присылали даже самолет за ним. Но он отказался. Отказался он и в тот момент, когда предложили эвакуировать его второй раз. Его решение как военачальника делает ему честь. Верховное командование планировало вывести армию из окружения, но какую картину видят в штабе и какая картина на самом деле — это две разных вещи. Ситуация на войне меняется не то что ежечасно, я бы сказал ежесекундно, и информация, которая была в штабе, вероятно свою актуальность утратила. Вероятно, Ефремов понимал, что сил и боеприпасов у армии на прорыв не хватит. Возможно, было очень много раненых. Об этом можно говорить долго, и к единому мнению прийти невозможно…

— Он всегда трезво оценивал свои силы?

— Это так. У командующего фронта свой взгляд на ситуацию, и исходя из этого он отдает приказ армиям или соединениям. Но это не всегда было возможно, как в случае с 33-й армией, которая попала в очень плотное кольцо. 43-ая армия пыталась в течении долго времени пробить коридор к 33-й армии, но это было безрезультатно.

— Оставил ли после себя Ефремов воспоминания?

— К сожалению, нет. Ему было не до записи воспоминаний. Он до последнего командовал армией, и у него просто не было времени на то, чтобы описывать события.

— Каковы обстоятельства его гибели?

— Во время боев он был ранен, и для того, чтобы не попасть в плен, он предпочел застрелиться. Спасти честь русского офицера и врагу не сдаваться. Говорят, что он до последнего момента всегда находил время на чтение, но в боевой обстановке, а тем более в окружении времени на литературу быть не может. Поскольку все внимание командующего сосредоточено на управлении армии, на отслеживание ситуации. Слишком много нюансов, за которыми нужно следить.

— Известно, что часть его армии вышла из окружения. Почему же Ефремов не вышел со своими солдатами?

— Он не то чтобы не вышел… Тут нужно разобрать одну ситуацию. Армия это многотысячный организм. Когда армия начала выходить из окружения, Ефремов попал в непосредственный огневой контакт с противником. Завязался бой. В процессе боя Ефремов получил ранение, и выбор пал таким образом: либо он попадает в плен, либо покончит с жизнью. Других вариантов не было…

Отказаться от вызволения, не допустить попадания в плен, быть со своими солдатами до самого конца — так мог поступить только настоящий офицер. Михаил Григорьевич Ефремов был человеком, для которого честь была не просто словом, a истиной, которой так не хватает в наши дни.

Великой силы гордость за своих героев испытывают ныне живущие. Имена людей, которые во что бы то ни стало боролись за лучшее будущее для своего Отечества, навсегда останутся в памяти потомков. Но очень важно нам помнить ещё и лица героев. Благодаря Российскому военно-историческому обществу уже было открыто множество памятников офицерам и солдатам, чьи подвиги приблизили великую победу. Памятник генерал-лейтенанту Михаилу Григорьевичу Ефремову по праву станет не только данью уважения полководцу, но сильным продолжением одной из важнейших традиций — увековечения памяти людей, благодаря которым мы до сих пор живы.

Памяти павших будьте достойны.