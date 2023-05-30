Памятник Герою Советского Союза Ханпаше Нурадилову В мае 2018 года в Грозном был открыт памятник самому результативному советскому пулемётчику времён Великой Отечественной войны. На чтение: 2 минуты

В мае 2018 года в Грозном был открыт памятник самому результативному советскому пулемётчику времён Великой Отечественной войны.

Монумент Героя Советского Союза появился по инициативе Российского военно-исторического общества, Министерства культуры РФ и Министерства культуры Чеченской Республики. Памятник, чья высота составляет более 2,5 метров, отлит из бронзы. А его основание выполнено из гранита. Монумент создали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Они изобразили Ханпашу, одетого в солдатскую форму, стоящего рядом с пулемётом.

Ханпаша Нурадилов – чеченец, который ушёл на фронт в самом начале Великой Отечественной войны. Его боевой путь получился очень ярким, но скоротечным. Парень погиб в 18 лет, сражаясь с фашистами на высоте 220, расположенной на подступах к Сталинграду. За то короткое фронтовое время Ханпаша сумел уничтожить более 900 врагов. И был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.

Детство и юность Героя

Ханпаша Нурадилов родился в июле 1924 года в дагестанском селении Ярыксу-Аух (сейчас село Чаровали). Однако по национальности он был чеченцем. Отец Нурадил и мать Гизару воспитывали трёх сыновей: Хункарпашу, Мухтарпашу и Ханпашу. Но уже в 1927 году мальчишки остались сиротами. И чтобы выжить братья перебрались в соседнее село Минай-Тугай (сейчас Гамиях), поскольку там жили родственники. Вскоре старший брат перебрался в Хасавюрт, где начал работать. Спустя некоторое время его примеру последовал и Мухтарпаша. Он отучился на курсах бригадиров, после чего нашёл работу. А младшего брата пристроил в школу-интернат.

В 1936 году Мухтарпаша и Ханпаща начали трудиться на нефтеперегонной базе нефтепровода Грозный-Махачкала. Поскольку младшему брату было 12 лет, то ему доверили работу на конюшне. Когда Ханпаша подрос и окончил школу, то стал трудиться на той же базе. В 1938 году Мухтарпаша ушёл в армию. А чтобы младший брат смог полноценно работать и получать деньги, ему приписали два года в справке о возрасте.

Ханпаша стал комсомольцем, после чего, глядя на пример брата, решил пойти в армию. Однако он опять не подходил по возрасту. Не хватало всё тех же двух лет. Ждать Ханпаша не стал. И в очередной раз изменил дату рождения, получилось, что он появился на свет не в 1924 году, а в 1920.

В 1940 году Нурадилова призвали в армию. Он стал ездовым на тачанке пулемётного эскадрона кавалерийской дивизии. А 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. И Ханпаша оказался на фронте. Поначалу он был простым солдатом и ничем не выделялся. Однако в декабре парень сумел громко заявить о себе. Тогда ожесточённые бои шли на территории УССР. Кровопролитное сражение произошло у села Захаровка, которое оккупировали фашисты. Пулемётный расчёт Нурадилова прикрывал наступление красноармейцев, но оно захлебнулось, поскольку противник использовал миномёты.

Немцы прошли в контратаку. Ханпаша получил ранение, а его боевые товарищи погибли. Но поле боя чеченец не покинул. Наоборот, он решил заманить врага как можно ближе. А когда немцы подошли, Нурадилов начал расстреливать их из пулемёта. В том сражении ему удалось ликвидировать более сотни вражеских солдат и ещё нескольких взять в плен.

Последний бой пулемётчика

В следующий раз Ханпаша проявился себя уже в январе 1942 года. Он принял участие в контрнаступлении Красной армии неподалёку от села Толстое, что под Белгородом. Несмотря на трудные погодные условия, парень с пулемётом занял позицию и начал прикрывать боевых товарищей. Ханпаше удалось не только ликвидировать несколько пулемётных расчётов, но и уничтожить более пятидесяти вражеских солдат. За проявленную смелость он был удостоен ордена Красной Звезды и нового воинского звания – Нурадилов стал сержантом.

В следующем месяце Ханпаша сражался с фашистами в Курской области. И сначала чаша весов качнулась в сторону фашистов. Но исход битвы предрешил бесстрашный чеченский парень. Он в очередной раз получил ранение, но свой пулемёт не бросил. Ханпаша подпустил фашистов поближе, после чего открыл огонь. Немцы такого не ожидали, началась паника и они отступили. В том сражении Нурадилов лично ликвидировал около двух сотен вражеских солдат и офицеров. А весной, во время битвы у села Байрак, что в Харьковской области, он сумел уничтожить ещё три сотни противников. За то сражение парень удостоился ордена Красного Знамени.

О чеченском пулемётчике Ханпаше знали не только красноармейцы, но и весь Советский Союз. О парне писали в газетах, его приводили в пример как бесстрашного воина. По легенде немцы всеми силами старались ликвидировать пулемётчика, а за его голову была обещана солидная денежная награда. Но сам Ханпаша не обращал на это внимания, продолжая пополнять список ликвидированных фашистов.

В каждом сражении Ханпаша рисковал жизнью и в сентябре 1942 года его везение закончилось. Ожесточённые бои шли на высоте 220, что на подступах к Сталинграду. К тому времени Нурадилов уже возглавил пулемётный взвод. И ему пришлось сдерживать натиск не только немецкой пехоты, но и тяжёлой техники. Ханпаша получил осколочное ранение в ногу, но отказался покидать поле боя. Он был уверен, что и в этот раз сумеет обмануть смерть. Чуда не произошло. 12 сентября бесстрашный чеченец погиб. Но в том сражении он лично уничтожил несколько вражеских орудий и более двух сотен врагов. Медики, добравшиеся до Нурадилова, застали его ещё живым. Однако помочь красноармейцу ничем не смогли.

Ханпашу похоронили на кладбище станицы Букановской Волгоградской области. А его имя высечено на одной из плит памятника на Мамаевом кургане. Посмертно Нурадилову было присвоено звание Героя Советского Союза как самому результативному пулемётчику, сумевшему за короткий срок уничтожить 920 фашистов.

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