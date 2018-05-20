Награда имени Войны. Как появился знаменитый орден Историк РВИО рассказал, кому и за что вручали орден Отечественной войны, почему Сталину не понравилось первое название и когда произошло самое массовое награждение. В семьях героев Великой Отечественной войны из поколения в поколение передаются личные вещи ветеранов: старые черно-белые снимки, военная форма и, конечно, награды. В годы войны орденами и медалями награждались как участники боевых действий, так и труженики тыла. Многие награды были присвоены посмертно… Особое место в ряду государственных наград Советского Союза занимает орден Отечественной войны. Эта награда была учреждена 20 мая 1942 года по приказу самого И. В. Сталина и служила для награждения военнослужащих, отличившихся в боях с... На чтение: 2 минуты

Историк РВИО рассказал, кому и за что вручали орден Отечественной войны, почему Сталину не понравилось первое название и когда произошло самое массовое награждение.

В семьях героев Великой Отечественной войны из поколения в поколение передаются личные вещи ветеранов: старые черно-белые снимки, военная форма и, конечно, награды. В годы войны орденами и медалями награждались как участники боевых действий, так и труженики тыла. Многие награды были присвоены посмертно…

Особое место в ряду государственных наград Советского Союза занимает орден Отечественной войны. Эта награда была учреждена 20 мая 1942 года по приказу самого И. В. Сталина и служила для награждения военнослужащих, отличившихся в боях с фашистами.

Авторами проекта ордена стали советские художники С. Дмитриев и А. Кузнецов. За основу будущей награды был взят проект Кузнецова, но название, придуманное Дмитриевым, понравилось Сталину больше – первоначально орден планировали назвать «За военную доблесть».

Всего орденом Отечественной войны I степени были награждены свыше двух миллионов человек, орден II степени получили более шести миллионов граждан. Начиная с момента распада Советского Союза в 1991 году, награждения этим орденом прекратились, однако он навсегда остался символом подвига советского народа в борьбе с фашизмом.

Экскурс в историю одного из главных символов Великой Победы для портала «История.РФ» провел главный специалист научного сектора Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Копылов.

Награда, остававшаяся в семье

– Николай Александрович, для чего была введена специальная награда за заслуги в годы Великой Отечественной войны? Какое место отведено ей в советской наградной системе?

– К этому времени у нас было только три ордена: орден Ленина, орден Красного Знамени и орден Красной Звезды. А орден «Отечественная война» был именно первым орденом, который был разработан в годы войны. По регламенту он вручался, прежде всего, командирам за отличие при выполнении боевого задания. Орденом награждали как средних командиров, как их тогда называли, так и младших командиров, то есть сержантский состав. Красноармейцу тоже могли вручить такой орден, но только второй степени. Орден первой степени мог вручаться, когда других вариантов награды уже не было. Например, человек уже получил все возможные награды, которые есть, но его нужно чем-то наградить. В таких случаях давали первую степень ордена Отечественной войны. Кроме того, первую степень ордена могли дать за подвиг, равноценный уже совершенному. То есть если у героя уже была вторая степень, то за подобный подвиг ему присваивали и первую.

– Кто был первым кавалером этого ордена?

– Первое награждение состоялось в середине 1942 года. Капитан Иван Криклий был награжден за то, что, командуя батареей противотанковых орудий, отразил атаку 200 немецких танков! Это самый первый случай награждения орденом Отечественной войны. Одной из особенностей этой награды было то, что этот орден по правилам военного и послевоенного времени оставался в семье кавалера после его смерти. В случае если герой награждался посмертно, орден вручался через военкомат семье погибшего.

Капитан Иван Криклий

Иностранные герои и города-кавалеры

– Я читала, что в редких случаях орденом Отечественной войны I степени награждали всех участников какой-то одной военной операции. Действительно есть такие примеры массовых награждений?

– Это относится уже к 1944 году. Но в основном, конечно, вручалась вторая степень ордена. А первая степень массово вручалась в 1985 году, в канун 40-летия Победы. В тот год все ветераны получили первую степень этого ордена. Это было последнее массовое награждение орденом Отечественной войны, потому что на 50-летие Победы у нас уже была Российская Федерация. Кроме того, как и любые другие ордена, этот орден присваивался воинским частям. Награждались как отдельные личности, так и воинские подразделения. А после войны, когда городам стали присваивать звания городов-героев (это началось в 1965 году, к 20-летию Победы), орденом Отечественной войны стали также награждать населенные пункты.

– А могли наградить орденом Отечественной войны, к примеру, тружеников тыла? И только ли советские граждане получали такую награду – иностранцам она не полагалась?

– Нет, для тех, кто трудился в тылу, была медаль «За трудовую доблесть». Также тружеников тыла награждали орденом Трудового Красного Знамени, Красного Знамени и орденом «Знак Почета». Это были гражданские ордена, которые были в наградной системе СССР еще до войны. Иностранцев тоже могли наградить орденом Отечественной войны. Иностранные военные, которые служили в рядах Красной Армии – имеются в виду польские, чешские, французские подразделения, – награждались в том числе нашими орденами и медалями. Это было общепринятым.

– Правда ли, что изначально награду хотели назвать орден «За военную доблесть», но Сталину этот вариант не понравился?

– Да, потому что к тому времени уже были медали «За отвагу», «За боевые заслуги» – то есть награды с конкретными названиями. А это был именно первый орден, учрежденный в годы Великой Отечественной войны, и это необходимо было подчеркнуть. Поэтому он и получил такое название, и его эскиз был, естественно, утвержден Сталиным, как Верховным Главнокомандующим. Орден Отечественной войны – это первый степенной орден в советской наградной системе. Хотя эта награда не считалась самой почетной, но она имела большое значение. Кроме того, для кого-то она вообще могла быть единственной наградой за всю Великую Отечественную войну. И еще, в отличие от всех остальных наград, она носилась на правой стороне груди. Кстати, тогда же, в 1942 году, перенесли на правую сторону орден Красной Звезды, и эти два ордена по правилам стали носить с правой стороны.