«Мы за родину пали, но она спасена». Ржевская битва: факты против домыслов В ноябре 2018 года состоялась закладка камня в основание мемориала Советскому солдату в Ржевском районе Тверской области в память о проходивших здесь в годы Великой Отечественной войны тяжелых боях, унесших сотни тысяч жизней солдат и офицеров Красной Армии. Памятник будет установлен при содействии Российского военно-исторического общества. Политая кровью наших бойцов ржевская земля навсегда вписана в героическую летопись истории Родины. В годы Великой Отечественной войны за Ржев велись ожесточенные бои, город был почти полностью разрушен. После присвоения в 2007 году почетного звания «Город воинской славы» Ржев прочно утвердился в общественном сознании как символ кровопролитных сражений на Центральном (Московском) направлении советско-германского фронта.... На чтение: 5 минут

В ноябре 2018 года состоялась закладка камня в основание мемориала Советскому солдату в Ржевском районе Тверской области в память о проходивших здесь в годы Великой Отечественной войны тяжелых боях, унесших сотни тысяч жизней солдат и офицеров Красной Армии. Памятник будет установлен при содействии Российского военно-исторического общества .

Политая кровью наших бойцов ржевская земля навсегда вписана в героическую летопись истории Родины. В годы Великой Отечественной войны за Ржев велись ожесточенные бои, город был почти полностью разрушен. После присвоения в 2007 году почетного звания «Город воинской славы» Ржев прочно утвердился в общественном сознании как символ кровопролитных сражений на Центральном (Московском) направлении советско-германского фронта.

Сражения на периметре Ржевско-Вяземского выступа – излюбленная тема ревизионистов от истории, издавна разжигающих полемику вокруг бессмысленности наступательных действий советского командования на этом направлении и понесенных Красной Армией огромных потерь. Благодаря исследованиям современных историков роль и значение сражений подо Ржевом для достижения перелома на всех фронтах в пользу Красной Армии становятся все более очевидными. «Задачи той не выиграл враг», как сформулировал А. Т. Твардовский в своем известном стихотворении «Я убит подо Ржевом».

И у мертвых, безгласных, Есть отрада одна: Мы за родину пали, Но она – спасена.

Чтобы разобраться в спорных вопросах, связанных с этим непростым этапом в истории войны, корреспондент портала «История.РФ» встретился с известным российским историком, автором серии книг, посвященных борьбе с дискредитацией нашей Победы в Великой Отечественной войне, Алексеем Исаевым.

Артиллеристы на исходных позициях в боях под Ржевом в 1942 году

«Ржевско-Вяземские наступательные операции – это Верден советско-германского фронта»

– Каково было стратегическое значение Ржевско-Вяземского выступа и когда и как образовалась такая конфигурация линии фронта?

– В результате начатого под Москвой контрнаступления, зимой – весной 1942 года наши войска отбросили немцев подо Ржев, но освободить город так и не удалось. Образовалась двухсоткилометровая линия фронта вокруг Ржевско-Вяземского выступа. От него до Москвы было 150 километров. Гитлеровское командование называло Ржевско-Вяземский плацдарм воротами к Москве и Берлину, краеугольным камнем Восточного фронта и держало здесь две трети войск группы армий «Центр».

Если говорить о стратегическом значении, то главное с этой точки зрения – сохранявшаяся близость немецкой группировки к Москве. На территории Ржевско-Вяземского выступа проходили две крупные железные дороги: Великие Луки – Ржев и Орша – Смоленск – Вязьма. Этот выступ позволял немцам готовить операцию по захвату Москвы.

Советское командование провело на этом направлении летом 1942 – зимой 1943 года три наступательные операции: Ржевско-Сычевскую (июль – август 1942 года), вторую Ржевско-Сычевскую, она же операция «Марс» (ноябрь –декабрь 1942 года), и, наконец, Ржевско-Вяземскую (март 1943 года). В марте 1943 года цели этих операций были достигнуты: Ржевско-Вяземский выступ был ликвидирован. Опасаясь повторения сталинградского «котла», немецкое командование разработало операцию планомерного отступления с целью выхода из «ржевского мешка» и выравнивания линии фронта. Преследуя отходящего противника, 3 марта 1943 года Ржев был освобожден войсками 30-й армии Западного фронта. Немецкая группа армий «Центр» потерпела поражение и понесла большие потери. Линия фронта отодвинулась от Москвы еще на 130–160 километров. Кроме самого Ржева, были освобождены от фашистской оккупации города Гжатск, Сычевка, Белый, Вязьма.

Еще следует упомянуть, что боевые действия на этом направлении не исчерпывались только советскими наступательными действиями: с 2 по 12 июля против соединений Калининского фронта вермахтом была проведена операция под кодовым названием «Зейдлиц», в результате которой часть сил фронта И. С. Конева была окружена и с трудом вырвалась из котла. На протяжении многих лет об этих боях предпочитали не вспоминать.

– Вокруг сражений за Ржев к настоящему времени создана устойчивая мифология, включающая рассказы об устроенной здесь по прихоти Сталина и Жукова «кровавой бойне», стоившей Красной Армии огромных и, главное, «бессмысленных» потерь, и т. п. Как относятся историки к подобным заявлениям?

– Таким образом можно перевернуть, «перелицевать» историю любой крупной битвы мировой истории. Например, сражения за Верден, одного из крупнейших сражений Первой мировой войны, или сражения в Нормандии в июне – августе 1944 года, в котором участвовали наши англо-американские союзники, сражения за Западный вал осенью 1944 года.

Война – это очень жестокая вещь, и всегда постфактум, при оценке действий сторон, возникает вопрос о потерях и целесообразности этих потерь. Но это само по себе не принижает значимости результатов сражения, поскольку когда противостоят два равных по силе противника, то вполне естественно, что одному из них трудно сразу добиться положительного исхода. Это часто приводит к ситуации, которую военные историки называют «позиционным тупиком». К тому, что продвижение измеряется сотнями метров и не удается достичь поставленных задач: в одном случае – нашей Ставкой Верховного Главнокомандования, в другом – гитлеровской Ставкой. Ржевско-Вяземские наступательные операции – это такой «Верден советско-германского фронта». Я говорю не в отрицательном смысле, а в схожести по значению. Другое дело, когда между противостоящими армиями большая разница в выучке или численности.

– Вы сказали о равенстве двух противников, но существует устойчивое мнение, что на данном этапе войны советские войска имели определенное преимущество, по крайней мере в численности. Какими преимуществами обладал противник?

– Во-первых, группа армий «Центр» была самой многочисленной среди групп немецкой армии, а во-вторых, войска на ключевом, Московском направлении у немцев были всегда хорошо укомплектованы. В этой группе не было ни румын, ни венгров, ни итальянцев – немецкие войска не были никем разбавлены. Это была монолитная сила, располагавшая большим количеством подвижных соединений, то есть танковыми или моторизованными дивизиями. Они могли быстро перемещаться из одной точки в другую и «купировать» прорывы линии фронта советскими войсками.

«На один выпущенный советской артиллерией тяжелый снаряд прилетало 2–3 с вражеской стороны»

С точки зрения соотношения сил противники были примерно равны. Однако артиллерия Красной Армии в 1942 году могла выпустить меньше тяжелых снарядов по противнику, чем вермахт. В этот период советская промышленность только-только преодолела последствия эвакуации. За 1942-й год советскими заводами было выпущено в два раза меньше пороха, чем немецкими. В результате на один выпущенный советской артиллерией тяжелый снаряд прилетало 2–3 с вражеской стороны. Результат этого противоборства был в целом предсказуем. Вот основная причина огромных потерь.

– О причинах советских потерь подо Ржевом давно ведутся ожесточенные споры, хотелось бы с вами подробнее обсудить этот вопрос.

– Оценивая масштабы понесенных Красной Армией потерь, не следует забывать, что в первом и втором периодах Великой Отечественной войны, до Курской битвы включительно, соотношение потерь на советско-германском фронте в целом было не в пользу советских войск. Внезапное нападение Германии на СССР поставило Красную Армию в крайне невыгодные условия. В 1941–1942 годах советские войска вели тяжелейшие оборонительные бои, отступали, нередко попадая в окружение. Проводимые в этот период наступательные операции приходилось осуществлять при недостатке вооружения, техники и боеприпасов. Общие потери Красной Армии за первые шесть месяцев войны составили около 4,5 миллиона человек убитыми, пропавшими без вести, попавшими в плен, ранеными. Не меньшими были потери и в 1942 году: 7,35 миллиона человек. Поэтому попытки представлять сражения подо Ржевом как исключительно кровопролитные, в которых советские войска якобы несли беспрецедентные потери, лишены оснований.

Потери советских войск в сражениях непосредственно за Ржевско-Вяземский выступ (условной разделительной линией при этом является шоссе Смоленск – Вязьма – Москва) составили 1 миллион 160 тысяч человек , из них – 392 тысячи человек – безвозвратно (то есть убитыми, пропавшими без вести и попавшими в плен).

«Ржев – кузница штурмовой тактики Красной Армии»

– Среди историков-ревизионистов существует версия, что причиной таких огромных потерь были ошибки советского командования. Что вы можете сказать на этот счет?

– Советское командование старалось делать все, что возможно; другое дело, что преимуществу немцев в огневой мощи (они просто-напросто «настреливали» больше снарядов и топили в огне советское наступление) нельзя было ничего противопоставить, по крайней мере в тот период. Что касается операции «Марс», то, к сожалению, в 9-й немецкой армии очень хорошо работала разведка, сумевшая заранее вскрыть подготовку советского наступления, завезти боеприпасы. Напротив, советская разведка не вскрыла немецких резервов под Смоленском, которые находились глубоко и были хорошо укрыты от наблюдения. Это один из главных ответов на вопрос о причинах высоких потерь. Когда обороняющийся немецкий корпус расстреливает тысячу тонн боеприпасов за сутки, конечно, потери наступающих будут огромными. Поэтому для историков причины неудачи первых двух попыток советского командования по «срезанию» Ржевского выступа не представляются какой-то загадкой, там все очевидно.

Что еще можно добавить: в ходе наступательных операций 1942 года на Центральном направлении советские войска учились преодолевать хорошо подготовленную немецкую оборону. Ржев стал такой кузницей штурмовой тактики Красной Армии, то есть именно здесь была хорошо отработана тактика штурмовых групп, когда дорогу основным наступающим силам прокладывают небольшие подготовленные отряды, которые уничтожают мешающие продвижению точки противника, и за ними уже, как нитка за иголкой, идут менее подготовленные, менее квалифицированные подразделения, занимающие захваченную в ходе атаки территорию.

– Многие историки до сих пор считают, что успех наступления Красной Армии обусловлен тем, что немцы «сами отошли».

– Что касается «сами отошли», это то же самое, когда человек сам отходит, если ему к голове приставить пистолет. Тут абсолютно та же ситуация: немцы понимали, что, если следующая операция «Марс» начнется через пару месяцев, они ее просто не выдержат.

– Давайте подведем итоги Ржевско-Вяземских наступательных операций. Каково было их значение для Красной Армии?

– Объективным значением – я подчеркну, что это именно объективное значение операции, которое, по крайней мере в явном виде, не планировалось, – это сковывание подо Ржевом значительного количества подвижных немецких соединений, если бы эти подвижные соединения отправились в группу армий Б (одна из групп армий вермахта. – Прим. ред. )под Сталинград, то операция «Уран» (сталинградская стратегическая наступательная операция наших войск. – Прим. ред. )могла провалиться. А так они оказались объективно скованы подо Ржевом. Эта задача, подчеркну, хоть и говорят иногда, что это как одна из задач операции «Марс», она именно так не ставилась. Но, тем не менее, это не мешает наличествовать ее объективному значению как сковыванию резервов.

Второй момент – это обескровливание немецких пехотных дивизий 9-й немецкой армии. Неудача операции «Цитадель» летом 1943 года (стратегическое наступление немцев на Курской дуге. – Прим. ред .)является, на мой взгляд, прямым следствием больших потерь, которые немцы понесли подо Ржевом начиная с августа 42-го года, когда их соединения подвергались постоянным ударам, несли большие потери, и даже после длительного многомесячного отдыха они не могли восстановиться до приемлемого уровня или хотя бы до уровня своих соседей из группы армий «Юг». Это тоже значение Ржева. И с точки зрения формальной – тоже к вопросу о потерях: если мы посмотрим на потери подо Ржевом в сравнении, на самом деле они меньше, чем на Юго-Западном направлении, где были котлы, окружения, отступления. Дела на Западном стратегическом направлении у Красной Армии шли лучше – не вообще хорошо, а лучше, чем на Юго-Западе, где была, например, Воронежско-Ворошиловградская операция с отступлением и потерями в сотни тысяч человек. А подо Ржевом соотношение потерь и численности войск на этом направлении было лучше. И, в отличие от Юго-Западного направления, Ржев не поглощал все резервы. Так, например, на юго-запад во втором полугодии 42-го года – под Сталинград – было направлено 70% резервов Ставки. Центральное направление такого количества резервов не требовало. И к вопросу о советском командовании: обстановка здесь была более благополучной, в том числе благодаря Г. К. Жукову и И. С. Коневу. Надо отдать им должное: когда практически на всех других направлениях Красная Армия отступала, именно здесь советские войска впервые перешли в наступление.

На одной из улиц освобожденного Ржева

Без объективного освещения взаимосвязи результатов сражений подо Ржевом с победой в Сталинградской битве, долгожданным прорывом блокады Ленинграда невозможно в полной мере оценить и главный, конечный итог вооруженного противоборства на всем советско-германском фронте в 1942–1943 годах – достижение Красной Армией коренного перелома в Великой Отечественной войне.

– В 2018 году пройдет торжественная закладка камня будущего мемориала Советскому солдату, который будет установлен при участии Российского военно-исторического общества к 75-летию Великой Победы. Памятник станет символом героизма и мужества советских солдат и командиров, сражавшихся здесь. Как вы можете прокомментировать подобную инициативу?

– Я, безусловно, позитивно отношусь к установке мемориала тем, кто сражался за Ржев. Битву и воевавших в ней солдат хотели забыть, но сейчас, спустя десятилетия, мы понимаем, что это была очень важная страница нашей истории. Во многом трагическая, но не менее значимая для Победы, чем другие прославленные операции той войны. И нужно приветствовать установку этого памятника!