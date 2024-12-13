Медаль «За оборону Сталинграда» Это — третья тетрадь из серии «Прадедушкины медали». Наша серия — это рассказы о Великой Отечественной войне для детей. В этой тетради расскажем о самой большой битве — Сталинградской. В одной маленькой тетради мы не можем рассказать обо всех героях, обо всех подвигах. Поэтому надеемся, что наши тетради станут для маленьких читателей началом путешествия в увлекательное и героическое прошлое нашей Родины.

Тебе уже, наверное, знаком один из главных символов нашей страны — скульптура «Родина-мать» на Мамаевом кургане. Это памятник победе наших войск под Сталинградом — одной из самых блистательных побед наших прадедов в мировой истории. Битва была огромной, длилась долго — почти полгода. Иногда говорят, что это была самая большая битва в истории всего человечества. Она была очень трудной. Происходила эта битва на огромном пространстве — от Харькова до самого города Сталинграда

Нашей армии под натиском врагов приходилось отступать. Много раз казалось, что нашим воинам не выстоять и что нашей стране конец. Но закончилась битва блестящей победой русского, советского оружия. Путь к этой победе был очень сложным и тяжелым. Начнем наш рассказ с мая 1942 года.

Весна 1942 года

После поражения немцев в битве под Москвой советское командование начало серию крупномасштабных наступлений по всему фронту. На северо-западе 2-я ударная армия с трудом прорвала оборону немцев в районе Мясного Бора, но затем сама оказалась в полуокружении.

Южнее, в районе Валдайской возвышенности, наступление Северо-западного фронта было более успешным. В этих местах наши части окружили крупную немецкую группировку под Демянском. Советское наступление на Ржев оказалось неудачным, как мы рассказывали в первой тетради.

К весне 1942 года были сформированы и обучены новые дивизии. Заводы в тылу произвели большое количество техники, оружия и боеприпасов. Советское командование считало, что немцы не смогут оправиться от поражений первой военной зимы. И оно разработало несколько крупных наступлений, которые должны были нанести немцам окончательное поражение и изгнать их из пределов нашей Родины. Газеты, радио и плакаты пестрели лозунгами «Закончим войну в 1942 году». Однако все расчеты были слишком оптимистичными. Наше командование недо - оценило способность немцев учиться на своих ошибках.

Харьковская катастрофа

Весной 1942 года в районе Белгорода и наши, и немцы готовились к большому летнему сражению. Линия фронта была очень неровной, извилистой. Поэтому и нашим советским, и немецким генералам хотелось нанести удары на окружение. Для наступления на Харьков наша страна собрала немалые силы. Следовало окружить и уничтожить всю немецкую 6-ю армию в районе Харькова. 12 мая 1942 года наши войска первыми нанесли удар. Сначала насту пление развивалось успешно, но затем наши части начали буксовать перед немецкой обороной, и продвижение замедлилось. Советское командование замешкалось и действовало не слишком быстро. Немцы, воспользовавшись медлительностью и несогласованностью действий советских генералов, сами нанесли удар во фланги и тыл нашего наступающего клина. Их ход оказался успешным и привел к окружению советской группировки. Вскоре наши части пошли на прорыв. Первоначальный успех превратился в серию сражений по спасению наших войск, попавших в кольцо.

Вспоминает Виктор Михайлович Искров, тогда — капитан-артиллерист 70-го гвардейского корпусного артиллерийского полка. Его полк тоже попал в окружение:

…Старались мы прорвать кольцо окружения в направлении села Чепель, так как нам сказали, что оттуда идет к нам на помощь механизированный корпус. Но все тщетно. Израсходовав все снаряды, мы последними снарядами подорвали всю материальную часть полка — 152-мм гаубицы-пушки и 122-мм пушки. Это было 25 и 26 мая 1942 года. Полковник Л. К. Дедов собрал всех командиров (командиров всех степеней), распорядился, чтобы все выходили из окружения группами, предварительно разбив всех по группам.

В ночь с 26 на 27 мая большая группа в несколько тысяч человек красноармейцев, сержантов и командиров пошла в атаку в направлении села Чепель. Ночная атака была относительно успешна. По пути мы подрывали стоящие танки, бронетранспортеры, другую боевую технику, а также вели борьбу с живой силой фашистов. Когда рассвело, на нас налетели самолеты «Юнкерс-87», нас бомбили беспощадно, не давая прорваться на село Чепель. Больше об этой атаке ничего не помню. Очнулся — уже темно. Правая часть тела была завалена землей, от разорвавшейся рядом бомбы. Выполз я из-под земли и пополз в овраг, так как ногами не владел. В овраге пролежал четверо суток, питаясь оставшимся большим куском колотого сахара в кармане. Через четверо суток я мог уже ногами передвигаться. Пошел я к линии фронта, на восток. Пройдя немного, наткнулся на фашистских солдат, которые меня пленили.

В такую же ситуацию попали многие другие бойцы и командиры под Харьковом. Больше резервов на том направлении у нас не было. Фронт был практически открыт. Немцы стремительно двинулись к Дону и на Кавказ, встречая лишь слабые очаги сопротивления.

События развивались молниеносно. 28 июня немцы прорвали нашу слабую оборону между Курском и Харьковом и устремились к Дону. Немецкие войска разделились: часть пошла на Сталинград, а другая — на Кавказ. 4 июля немцы заняли правобережный район Воронежа. 23 июля пал Ростов-на-Дону. Путь на Кавказ был открыт.

Приказ № 227

Поражение под Харьковом стало сильным ударом по боевому духу нашей армии. Наши потери в технике — танках, артиллерии — под Харьковом были велики, отвечать на огонь немецких пушек и танков было почти нечем. Слишком много оружия осталось в Харьковском котле. Многие бойцы потеряли волю к борьбе, разуверились в победе. Войска отступали вместе с беженцами сплошным потоком. Они почти не оказывали противнику сопротивления.

Конечно, не все пали духом. Отдельные гвардейские части стояли намертво, как раньше сражались под Москвой панфиловцы, конники Доватора, танкисты Катукова. В бою 23 июля 1942 года бронебойщики гвардии сержанта Петра Болото 33-й гвардейской дивизии встали насмерть на высотке и подбили 30 немецких танков. Как и в битве за Москву, Петр Болото сказал своим товарищам: «Лучше умереть, но немца в Сталинград не пустить!».

Но отдельные герои не могли спасти трагического положения на фронте. Большая часть наших войск отступала и более не надеялась даже думать о победе. Немцы и их приспешники, напротив, ликовали. Им казалось, что Россия, наконец, повержена и их бесчеловечная мечта о «тысячелетнем Рейхе» вот-вот осуществится.

Все ждали, что же скажет руководство страны и лично вождь Советского Союза. Слово Сталина было жестким и отрезвляющим. Оно было понятно любому самому простому бойцу Красной Армии. Приказ №227, вошедший в историю как приказ «Ни шагу назад», был опубликован 28 июля 1942 года.

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

«О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций»

№ 227 28 июля 1942 года

г. Москва

Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, лезет вперед, рвется в глубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает советское население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят лю ­ бой ценой захватить Кубань, Север ­ ный Кавказ с их нефтяными и хлебны ­ ми богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов -на -Дону, половину Воронежа. Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои знамена позором.

Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из них проклинают Красную Армию за то, что она отдает наш на ­ род под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток.

Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много терри ­ тории, много земли, много населения и что хлеба у нас всегда будет в из ­ бытке. Этим они хотят оправдать свое позорное поведение на фронтах. Но такие разговоры являются на ­ сквозь фальшивыми и лживыми, выгод ­ ными лишь нашим врагам.

Каждый командир, красноармеец и политработник должны понять, что наши средства не безграничны. Тер ­ ритория Советского государства — это не пустыня, а люди — рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы, матери, жены, братья, дети. Территория СССР, которую захватил и стремится захватить враг, — это хлеб и другие продукты для армии и тыла, металл и топливо для промышленности, фабрики, заводы, снабжаю ­ щие армию вооружением и боеприпасами, железные дороги. После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории, стало быть, стало намного мень ­ ше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 милли ­ онов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 милли ­ онов тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немца ­ ми ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину.

Поэтому надо в корне пресекать раз ­ говоры о том, что мы имеем возможность без конца отступать, что у нас много территории, страна наша велика и богата, населения много, хлеба всегда будет в избытке. Такие разговоры являются лживыми и вредными, они ослабляют нас и усиливают врага, ибо если не прекратим отступление, останемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог.

Из этого следует, что пора кончить отступление.

Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв.

Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности.

Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. Немцы не так сильны, как это кажется паникерам. Они напрягают последние силы. Выдержать их удар сейчас, в ближайшие несколько месяцев — это значит обеспечить за нами победу.

Можем ли выдержать удар, а потом и отбросить врага на запад? Да, можем, ибо наши фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно, и наш фронт получает все больше и больше самолетов, танков, артиллерии, минометов.

Чего же у нас не хватает? Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, дивизиях, в танковых частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять нашу Родину.

Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, политработников, части и соединения которых самовольно оставляют боевые позиции. Нельзя терпеть дальше, когда командиры, комиссары, политработники допускают, чтобы несколько паникеров определяли положение на поле боя, чтобы они увлекали в отступление других бойцов и открывали фронт врагу.

Паникеры и трусы должны истребляться на месте.

Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника должно являться требование — ни шагу назад без приказа высшего командования.

Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие комисса­ры и политработники, отступающие с боевой позиции без приказа свыше, являются предателями Родины. С такими командирами и политработниками и поступать надо, как с предателями Родины.

Таков призыв нашей Родины

Выполнить этот призыв — значит отстоять нашу землю, спасти Родину, истребить и победить ненавистного врага.

После своего зимнего отступления под напором Красной Армии, когда в немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановления дисциплины приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они сформировали более 100 штрафных рот из бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, поставили их на опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они сформировали, далее, около десятка штрафных батальонов из командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, лишили их орденов, поставили их на еще более опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они сформировали, наконец, специальные отряды заграждения, поставили их позади неустойчивых дивизий и велели им расстреливать на месте паникеров в случае попытки самовольного оставления позиций и в случае попытки сдаться в плен. Как известно, эти меры возымели свое действие, и теперь немецкие войска дерутся лучше, чем они дрались зимой.

И вот получается, что немецкие войска имеют хорошую дисциплину, хотя у них нет возвышенной цели защиты своей родины, а есть лишь одна грабительская цель — покорить чужую страну, а наши войска, имеющие возвышенную цель защиты своей поруганной Родины, не имеют такой дисциплины и терпят ввиду этого поражение.

Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились в прошлом наши предки у врагов и одерживали потом над ними победу?

Я думаю, что следует.

Верховное Главнокомандование Красной Армии приказывает:

1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим фронтов:

а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и железной рукой пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы отступать и дальше на восток, что от такого отступления не будет якобы вреда;

б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлечения военному суду командующих армиями, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций, без приказа командования фронта;

в) сформировать в пределах фронта от одного до трех (смотря по обстановке) штрафных батальона (по 800 человек), куда направлять средних и старших командиров и соответствующих политработников всех родов войск, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления против Родины.

2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями:

а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и дивизий, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командования армии, и направлять их в военный совет фронта для предания военному суду;

б) сформировать в пределах армии 3–5 хорошо вооруженных заградительных отряда (до 200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной;

в) сформировать в пределах армии от пяти до десяти (смотря по обстановке) штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной.

3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий:

а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров полков и батальонов, допустивших самовольный отход частей без приказа командира корпуса или дивизии, отбирать у них ордена и медали и направлять их в военные советы фронта для предания военному суду;

б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным отрядам армии в деле укрепления порядка и дисциплины в частях.

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах, штабах.

В те же дни великий советский поэт Константин Симонов, служивший военным корреспондентом на фронте, написал одно из своих самых известных стихотворений «Убей немца». Заканчивается оно такими словами:

Убей немца

Если ты не хочешь отдать

Немцу с черным его ружьем

Дом, где жил ты, жену и мать,

Все, что родиной мы зовем,—

Знай: никто ее не спасет,

Если ты ее не спасешь;

Знай: никто его не убьет,

Если ты его не убьешь.

И пока его не убил,

Ты молчи о своей любви,

Край, где рос ты, и дом, где жил,

Своей родиной не зови.

Если немца убил твой брат,

Пусть немца убил сосед,—

Это брат и сосед твой мстят,

А тебе оправданья нет.

За чужой спиной не сидят,

Из чужой винтовки не мстят.

Если немца убил твой брат,—

Это он, а не ты солдат.

Так убей же немца, чтоб он,

А не ты на земле лежал,

Не в твоем дому чтобы стон,

А в его по мертвым стоял.

Так хотел он, его вина,—

Пусть горит его дом, а не твой,

И пускай не твоя жена,

А его пусть будет вдовой.

Пусть исплачется не твоя,

А его родившая мать,

Не твоя, а его семья

Понапрасну пусть будет ждать.

Так убей же хоть одного!

Так убей же его скорей!

Сколько раз увидишь его,

Столько раз его и убей!

Сейчас это стихотворение может показаться полным ненависти. Может показаться слишком кровожадным. После войны его даже переименовали в «Если дорог тебе твой дом». Однако тогда страна стояла на краю пропасти. Нужно было использовать все возможности для организации сопротивления, в том числе и такими стихами.

Я убит подо Ржевом …

Подсчитайте, живые,

Сколько сроку назад

Был на фронте впервые

Назван вдруг Сталинград.

Фронт горел, не стихая,

Как на теле рубец.

Я убит и не знаю,

Наш ли Ржев наконец?

Удержались ли наши

Там, на Среднем Дону?..

Этот месяц был страшен,

Было все на кону.

Неужели до осени

Был за ним уже Дон

И хотя бы колесами

К Волге вырвался он?

Нет, неправда. Задачи

Той не выиграл враг!

Нет же, нет! А иначе

Даже мертвому — как?

И у мертвых, безгласных,

Есть отрада одна:

Мы за родину пали,

Но она — спасена.

Битва на Дону

Для нанесения контрудара по наступающим немцам западнее Дона выдвинулась 1-я танковая армия. В степях закипело огромное танковое сражение. Наша армия понесла тяжелые потери, почти все ее танки были уничтожены. Вспоминает Анатолий Венедиктович Козлов, тогда — молодой лейтенант из 158-й танковой бригады:

Командиром бригады был полковник Егоров Александр Васильевич, потом он стал генералом. У него в танке был лейтенант Левка Арсентьев, моего года, мой дружок. Мы все были в танке, и я тоже сидел. Он задавал вопрос: «Товарищ полковник, как же так, столько людей погибло!» — «Закончим войну, обязательно поставим памятник погибшим танкистам!».

Анатолий Венедиктович Козлов выполнил это обещание, данное летом 1942 года. В начале девяностых годов на месте ожесточенных боев 1-й танковой армии при активном участии Анатолия Венедиктовича был поставлен памятник — танк ИС-2.

1-я танковая сумела задержать немцев, но не остановить их. Враг переправился через Дон и устремился дальше на восток, к Сталинграду.

Последние резервы

Чтобы остановить врага на подступах к Сталинграду, командование направляло на фронт все имеющиеся в распоряжении силы. Навстречу немцам спешили не закончившие учебу курсанты, только что сформированные стрелковые дивизии и элитные части, не предназначенные для пехотного боя на фронте. Среди них была 37-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. В десантники тогда брали молодых, спортивных ребят, отличников. Средний возраст бойцов дивизии был около 20 лет. Дивизия заняла оборону на высотах в районе деревни Россошки и сражалась насмерть. В серии боев от Россошек до Сталинграда дивизия погибла почти полностью. Погиб и штаб дивизии. К 8 часам вечера 18 сентября 1942 года от дивизии осталось всего 95 человек, из них простых десантников — всего 59. Последний документ дивизии до начала боев — ведомость о выдаче заработной платы бойцам — стал единственной возможностью установить имена тех, кто навсегда остался в окопах в сталинградской степи. Похоронены они на мемориале «Солдатское поле» у Россошки. Поисковики и сегодня разыскивают павших бойцов дивизии, чтобы увековечить память героев.

23 августа 1942 года

В этот страшный день немцы совершили массовый авианалет на город. Их целью было разрушить дома, запугать мирное население и окончательно сломить волю армии к сопротивлению. Зенитных орудий в городе было маловато, и помешать массовому налету они не могли, хотя дрались отчаянно. В этот день Сталинград вспыхнул одним большим пожаром. Сгорели все деревянные пригороды, полыхали нефтехранилища. Немецкие офицеры с варварским удовольствием говорили о том, что город горел так ярко, что в 70 километрах от него можно было ночью спокойно читать газету. Некоторые немцы записали в своих дневниках: «Так им, русским, и надо».

В этот день под бомбами погибло свыше 40 000 мирных жителей — женщин, детей, стариков. Лейтенант-танкист Анатолий Венедиктович Козлов в этот день ездил по городу на мотоцикле, передавая приказы. Он вспоминал, что в городе стоял сплошной плач и стон мирных жителей, попавших под этот террористический налет. Свидетелем налета стал и капитан Виктор Некрасов, написавший сразу после войны замечательную книгу «В окопах Сталинграда». Прочитай ее полностью, когда будет время:

На улицах люди с тюками, тележками. Бегут, спотыкаются. С тележек все валится.

Останавливаются, перекладывают, молча, без ругани, с расширенными, остановившимися глазами. Дым, едкий, скребущий горло, вылезает из домов, расползается по улицам. Хрустит стекло под ногами. Кирпичи, куски бетона, столы, перевернутый шкаф. Кого-то несут на одеяле. Старушка в клетчатом платке тащит табурет и гигантских размеров узел.

— Господи боже… Пресвятая богородица…

Узел сползает. Платок свалился с головы и волочится по земле. На углу Гоголевской громадная воронка — целый дом влезет. Бойцы убирают глыбы асфальта, разбросанные во все стороны. Воздух дрожит от пронзительного, раздирающего уши вопля пожарных машин.

Люди бегут, бегут, бегут… Дым расползается по всему городу, заслоняет небо, щиплет глаза, першит в горле. Длинные желтые языки пламени вырываются из окон, лижут стены углового дома. Пожарные разматывают шланги.

Деревянные пригороды Сталинграда превратились в выжженную пустыню. Центральная часть города сильно пострадала. Именно за такие преступления, — а их было много, не только в России, но и в Западной Европе, — после войны командующий немецкими военно-воздушными силами Геринг был осужден международным трибуналом и повешен. Даже западные генералы, которые зачастую сочувствовали нацистам, не посчитали нужным его оправдать.

Начало бо е в в городе

В этот же день, 23 августа, прорвав нашу оборону, немцы вышли к Волге в северных районах Сталинграда и отсекли 62-ю армию от остальных частей Сталинградского фронта. Частей в городе было совсем мало. Появление немцев в северных районах города было неожиданным для наших войск. В бой вступили ополченцы — рабочие сталинградских заводов, милиция и 10-я дивизия внутренних войск, охранявшая важные объекты в городе. Они сумели остановить продвижение немцев. С восточного берега Волги начался подвоз подкреплений.

Через три недели боев остатки наших войск в городе держались из последних сил. Немцам казалось, что победа близка, и они скоро возьмут весь город. 13 сентября 1942 года немцы выбили наши войска с Мамаева кургана — господствующей над городом высоты. С нее просматривались весь город и все переправы. Немецкая пехота ворвалась в центр города. В нескольких местах немцы вышли к переправам 62-й армии. Но помощь была на подходе, и прибыла она в последний момент. Первой подоспела 13-я гвардейская дивизия Родимцева — волевого, опытного и энергичного командира. Он воевал в Испании, был на советско-финской войне, а на Великой Отечественной — с самого 1941 года. Его дивизия, получив вооружение, немедленно начала переправу в Сталинград и прямо на набережной города вступила в бой.

Те, кто был на переправе в Сталинград, рассказывали, что никакой художник, никакой поэт не в силах передать то, как тогда выглядел Сталинград. Весь город, расположенный на берегу Волги узкой полоской в сорок километров шириной, пылал от немецких бомбежек и ударов артиллерии. Черный дым застилал все небо. Горящая нефть стекала в Волгу, и казалось, что даже вода в Сталинграде горит.

Свежие гвардейские части Родимцева сумели отбросить немцев от набережной в центре города, с боем прошли до городского вокзала и выбили немцев из его руин. Однако руины вокзала вскоре пришлось оставить из-за сильного немецкого натиска и пожара в здании. Гвардейцы отступили за площадь Павших борцов и закрепились в каких-то 300 метрах от Волги. Гвардейская дивизия Родимцева погибла в Сталинграде почти в полном составе. От 10000 человек их осталось не более 100. Ценой тысяч жизней гвардейцы помогли отстоять центр города от немцев.

Так же отчаянно бились и другие части, оборонявшие город от немцев. Каждый дом превратился в крепость. Прямо на берегу Волги бойцы вступали в бой. Когда в город высадилась 284-я стрелковая дивизия, рядом с местом высадки сначала загорелись, а потом взорвались склады с бензином и нефтью. Горящая нефть потекла в Волгу, казалось, что пылает все — земля, вода, небо. Бойцы, которым горящая нефть и бензин попали на форму, были вынуждены ее сбросить и идти в бой в тельняшках (среди бойцов было много моряков с Тихоокеанского флота) или просто завернувшись в плащ-палатки.

284-я дивизия смогла выбить немцев с Мамаева кургана, но враг, понимая всю важность высоты, начал серию контратак. За верхнюю точку кургана, где стояли водонапорные баки, разгорелся жесточайший бой. Высота постоянно переходила из рук в руки. В начале октября немцы снова ее заняли.

Тяжелейшие бои шли за заводы «Красный Октябрь» и «Баррикады» в северной части города. Рабочие заводов воевали наравне с бойцами, ремонтировали танки, которые сразу шли в бой.

12 сентября командовать 62-й армией был назначен генерал Василий Чуйков. Он сразу переправился в город, чтобы быть со своей армией в Сталинграде. Личным примером новый командующий показал, что отступать нельзя. Он сурово карал командиров и бойцов за трусость и сумел привести свои немногочисленные войска в порядок. Бойцы передавали друг другу слова Чуйкова: «За Волгой для нас земли нет».

Наши убедились, что немцы не могут их выбить из города и несут тяжелые потери. Бойцы и командиры поверили в свои силы, в то, что и такого страшного врага можно победить. Массированные немецкие атаки отбивались горстками наших бойцов.

Целые роты и батальоны наших бойцов погибали до последнего человека, но не отступали. Особо ожесточенными были бои за высокие здания в районах с малоэтажной застройкой. Одним из таких зданий стал элеватор в южной части города. Немцы заняли это огромное здание 16 сентября, но вечером 17 сентября были выбиты из него небольшой горсткой советских бойцов под командованием лейтенанта Полякова. Получив подкрепление, 150 бойцов с гранатами и противотанковыми ружьями заняли в элеваторе круговую оборону. Немцы открыли по зданию массированный огонь из тяжелых зенитных орудий и гаубиц. От попаданий снарядов загорелось зерно в элеваторе, и все здание заполнилось удушливым дымом. Снаряды пробивали стены, осколки снарядов и бетона калечили и убивали бойцов. Без воды, еды, с горсткой патронов наши бойцы продолжали сражаться. К 20 сентября у защитников элеватора закончились боеприпасы к противотанковым ружьям. Воспользовавшись этим, враг пошел на штурм. Прикрываясь броней танков, немцы ворвались в здание. К вечеру 21 сентября наши держали только шестой этаж элеватора. В ночь с 21 на 22 сентября бойцы пошли на прорыв. Из гарнизона элеватора осталось в живых всего 19 человек. К концу сентября от 92-й отдельной стрелковой бригады, державшей оборону в этом районе, не осталось почти никого. О подвиге защитников элеватора стало известно только тридцать лет спустя, и сейчас у элеватора стоит памятник — матрос с бронебойным ружьем.

Советское командование пыталось облегчить положение 62-й армии в Сталинграде ударами на других участках фронта. В середине сентября наши войска перешли в наступление с севера. Задачей было пробиться в город и восстановить связь с защитниками Сталинграда. Все эти попытки закончились неудачей. Маршал Рокоссовский вспоминал:

Бой шел уже третий день, но выбить противника не удавалось. Вражеские позиции господствовали над местностью. Наши части находились на виду у гитлеровцев, а те не скупились на снаряды и мины. По всему фронту, насколько хватало глаз, густо вспыхивали разрывы. Среди залегшей пехоты дымились наши подбитые танки. Стоило танку подняться на гребень ската, он немедленно вспыхивал от прямых попаданий снарядов: по-видимому, немецкая артиллерия хорошо пристрелялась.

В воздухе висела вражеская авиация. Она беспрерывно бомбила наши войска и еще сильнее — город. После каждого налета над Сталинградом вздымались облака дыма. Враг задался целью разрушить город до основания.

Сутками напролет через Волгу шли подкрепления, боеприпасы, продовольствие. Волжская военная флотилия, речные пароходы, баржи и катера работали под постоянными ударами немецкой авиации и артиллерии. И большинство этих судов было потоплено. В память о подвиге речников на набережной Волги стоит бронекатер.

Сражение в руинах города

В октябре немцы решили нанести по защитникам Сталинграда решающий удар и сбросить их с узкой полоски в Волгу. В городе собралась мощная немецкая группировка. Авиация противника усилила бомбежки руин города. Для того чтобы потери от авиабомб были меньше, наши бойцы старались расположиться как можно ближе к немцам — тогда немцы боялись попасть по своим. Бои в городе приобрели крайне ожесточенный характер. Бились не только за каждый дом, а за каждую комнату, лестничную площадку, подвал… Зачастую бывало, что многоэтажный дом представлял из себя «слоеный пирог» — на первом этаже наши, на втором — немцы, на третьем — снова наши. Иногда приходилось разбивать стены и потолки ломами и выжигать немцев огнеметами. Немецкие танки в городе оказались уязвимыми. Артиллерия и авиация стреляли и бомбили только по нашим тылам.

В этих условиях нужна была особая тактика. Бойцам 62-й армии была выдана памятка о том, как вести бой в городе. Слова в ней были простые и понятные: Врывайся в дом вдвоем — ты да граната. Оба будьте одеты легко — ты без вещевого мешка, граната – без рубашки. Врывайся так: граната впереди, а ты — за ней. Проходи дом с той же гранатой. Граната впереди, а ты — следом. Успевай поворачиваться! На каждом шагу тебя подстерегает опасность. Не беда — в каждый угол гранату и — вперед! Очередь из автомата и опять — вперед! Уже внутри объекта противник может перейти в контратаку. Не бойся! Ты уже взял инициативу, она в твоих руках.

Активно поддерживала наших бойцов в городе тяжелая артиллерия с восточного берега Волги. Замаскированные в прибрежных плавнях, наши пушки были плохо видны немцам. В городе собралась такая масса немецких войск, что каждый снаряд, падающий на немцев, находил цель. Именно массированные удары артиллерии и стойкость бойцов 62-й армии стали той стеной, о которую разбилась волна немецкого наступления.

Среди этого жесточайшего сражения, среди руин, огня, сгоревшей техники, тел погибших выживали жители города. Далеко не все успели эвакуироваться. Дети помогали нашим бойцам, сообщая данные о немцах. Женщины перевязывали бойцов, вели бой наравне с остальными, оказывали всяческую помощь. В городе остались и некоторые сотрудники милиции. Они создали из оставшихся жителей города сеть разведчиков и поставляли сведения о дислокации и передвижении немцев в городе.

Символом стойкости наших войск стал Дом гвардии сержанта Павлова, стоящий в каких-то 300 метрах от берега Волги. Его немцы взять не смогли, несмотря на многочисленные попытки. Наш советский интернациональный гарнизон в течение всей битвы отражал атаки противника. Дом Павлова стал самым известным из них. Но его защитники не могли бы выстоять без огневой поддержки воинов, оборонявших соседние дома. А рядом с Домом Павлова также героически держались неприступной крепостью бойцы Дома лейтенанта Заболотного и другие, не такие известные, но такие же доблестные герои.

Положение в разрушенном городе было очень тяжелым. Не прекращались ожесточенные бои за Мамаев курган, на котором закрепились немцы.

Особо важная роль в городском бою была у снайперов. Самым известным из них стал Василий Зайцев. Он с детства метко стрелял, и устроил настоящую охоту на немцев в руинах Сталинграда.

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Его отвага быстро стала известна всем бойцам Сталинграда. Василий Зайцев стал одним из символов сражения. Помимо охоты за немцами, он организовал курсы снайперов, и благодаря ему снайперское движение стало массовым. О Василии Зайцеве в наше время Голливуд снял фильм «Враг у ворот», но американцы очень сильно переврали события Сталинградской битвы и саму биографию легендарного снайпера. Фильм получился настолько очерняющим историю нашей страны, что ветераны Сталинградской битвы даже потребовали запретить показывать его в России.

«Остров Людникова»

В начале октября для усиления нашего правого фланга в Сталинград была переброшена 138-я стрелковая дивизия полковника Людникова. Ее задачей было не пустить немцев в район завода «Баррикады». Немцы нанесли по дивизии серию ударов, в результате чего она оказалась отсеченной от остальных сил и прижатой к Волге на крохотном плацдарме 400 на 700 метров. Снабжение дивизии было почти невозможным, так как в ноябре по Волге шел сплошной лед. Была прервана телефонная связь. Радиосвязь работала с перебоями. Боеприпасы заканчивались. Но полковник Людников и его бойцы продолжали оборонять клочок земли на берегу. По фамилии командира дивизии и назвали этот очаг сопротивления. Несмотря на все попытки, немцам не удалось уничтожить 138-ю дивизию. «Остров Людникова» выстоял. В память о подвиге дивизии и ее командира дом, где располагался штаб дивизии, был оставлен в разрушенном состоянии как памятник. За умелое руководство дивизией в ситуации, которая казалась безнадежной, Людников был произведен в генерал-майоры и награжден Орденом Ленина.

Наша страна готовит ответный удар

Весь сентябрь и октябрь 1942 года наша военная промышленность работала с полным напряжением сил. Мужчин, ушедших на фронт, заменили пенсионеры, женщины и совсем молодые ребята в возрасте от 12 лет. Рабочий день длился 12–13 часов, выходных не было. Еды не хватало. Но все работали и не жаловались, понимая, что так нужно стране. Фронту требовались новые танки, самолеты, пушки, снаряды и патроны.

О простом и тяжелом подвиге тружеников тыла мы расскажем в тетради «Медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне».

За два месяца в тылу были сформированы новые дивизии, танковые бригады, накоплено достаточное количество боеприпасов. Все бойцы проходили интенсивное обучение.

Как и в битве под Москвой в сорок первом году, силы у немцев были на исходе. Немецкие пехотные дивизии в Сталинграде разбивались о нашу оборону, как волны о камень. Их силы таяли, как снег под весенним солнцем.

Все чаще и чаще немецкие атаки на наши позиции в руинах Сталинграда отбивались артиллерийским огнем с восточного берега Волги. Все реже немцы проводили атаки с целью полной зачистки города. Руководство нацистской Германии снова не заметило сосредоточения наших войск для мощного удара и надеялось на скорую победу. Немцы просто не могли поверить, что наша страна сумеет столь быстро создать новую ударную группировку. 8 ноября 1942 года Гитлер в своей речи похвастался: Сталинград почти взят! Осталось лишь несколько небольших очагов сопротивления. Кто-то может спросить: «Почему они тянут? ». Потому что я не хочу второго Вердена и предпочитаю выполнить задачу с помощью небольших штурмовых групп. Время не имеет значения. Корабли больше не поднимаются по Волге, а это самое главное.

Гитлер врал сам себе. Время имело значение. К середине ноября 1942 года советское командование закончило подготовку к операции «Уран» — мощному удару по флангам немецкой группировки, который привел бы к окружению 6-й армии в Сталинграде. Вся операция разрабатывалась и готовилась с сентября 1942 года в строжайшем секрете.

Операция «Уран»

19 ноября 1942 года над фронтом на реке Дон стоял густой морозный туман. Внезапно раздался залп советской артиллерии — началась артиллерийская подготовка операции «Уран» — наступления сразу трех фронтов — для окружения и полного уничтожения 6-й армии в Сталинграде. Артиллерийская подготовка длилась несколько часов. Она была столь мощной, что с тех пор 19 ноября — это день артиллерии и ракетных войск нашей армии. Наши части быстро прорвали оборону немцев, румын и итальянцев. Несмотря на все попытки исправить положение, наши войска продолжали стремительное наступление. Через какие-то четверо суток, 23 ноября, наши войска соединились в районе хутора Советский, окружив немецкие войска в Сталинграде. На месте соединения двух фронтов стоит величественный памятник работы Вучетича.

Немцы наносят ответный удар: операция «Зимняя гроза»

Гитлер запретил командующему 6-й армией Паулюсу идти на прорыв. Напротив, он приказал ему держать оборону и ждать помощи. Снабжать окруженную группировку немецкое ко - мандование обещало по воздуху транс - портными самолетами. Дело в том, что зимой 1941–1942 годов советские части окружили крупную немецкую группировку под Демянском. Там Люфтваффе (так назывались немецкие военно-воздушные силы) справились с задачей снабжения своих окружен - цев. Но в Сталинграде ситуация была иная. Лететь немцам было далеко, а в воздухе было гораздо больше наших истребителей. Немецкие транспортные самолеты, взлетающие с аэродрома в станице Тацинская и других, начали нести серьезные потери.

К 12 декабря 1942 года немцы собра - ли мощную группировку и ударили по Сталинграду с запада. Операцию они назвали «Зимняя гроза». Это немец - кое наступление заставило советское командование изменить планы. Все силы были брошены на отражение немецкого деблокирующего удара. К юго-западу от Сталинграда закипело ожесточенное сражение. Наши части бились храбро, но немцы медленно продвигались вперед. 20 декабря они вышли на реку Мышкова. Наша оборо - на была почти прорвана. До Сталингра - да оставалось всего 35–40 километров. Но помощь была близка. Советское командование ввело в бой 2-ю гвар - дейскую армию, которая сама перешла в наступление 24 декабря 1942 года. Немцы были отброшены, потеряв почти все танки. Об этих драматических событиях, полных героизма, рассказал писатель-фронтовик Юрий Бондарев в своей книге «Горячий снег».

Рейд танкового корпуса Баданова на Тацинскую

В те самые дни, когда вражеские танки рвались к Сталинграду, наши нанес - ли удар по немцам глубоко в тылу. 17 декабря танковый корпус генерала Баданова прорвал оборону немцев и итальянцев на Дону и на максимальной скорости устремился к Тацинской — аэродрому, с которого грузовые самолеты противника летали на Сталинград. Несмотря на удары бомбардировщиков, мороз и снег, наши танкисты шли вперед, громя немецкие гарнизоны. Через неделю тяжелых боев, пройдя свыше 200 километров, наши танкисты были близки к цели.

К 24 декабря наши «тридцатьчетверки» подошли к Тацинской и начали штурм станицы, железнодорожной станции и аэродрома. Командиру немецкого гарнизона генерал-майору Фибигу было приказано держать станицу и продолжать снабжение Сталинграда по воздуху до последней возможности. В густом тумане утром 24 декабря началось наступление. Наши танкисты атаковали станицу со всех сторон.

Местные пионеры, тринадцатилетние мальчики Гриша Волков и Федя Игнатенко, подсказали нашим танкистам самый безопасный маршрут к аэродрому. Немцы открыли по танкам огонь из тяжелых зенитных орудий, прикрывавших аэродром. Сломив сопротивление противника, наши танки ворвались на аэродром и начали таранить немецкие самолеты. Фибиг приказал эвакуировать авиабазу. Способные подняться в воздух немецкие самолеты пошли на взлет. На аэродроме творился полный хаос — самолеты сталкивались друг с другом, по ним стреляли из всех видов оружия наши танки, взрывалось горючее, техника… Части немецких самолетов удалось улететь, но аэродром перестал действовать. На земле было уничтожено от 40 до 70 самолетов.

Это был крупный успех. Снабжение 6-й армии по воздуху прекратилось. Немцы окружили наших танкистов и решили любой ценой отбить аэродром. К 26 декабря они стянули к Тацинской более 130 танков, а у Баданова оставалось всего 58 боевых машин, заканчивались снаряды и топливо. Начался тяжелый бой. В ход пошло все трофейное оружие, захваченное в бою накануне.

Вечером 26 декабря Баданов передал по радио:

Положение тяжёлое. Танков нет. Большие потери личного состава. Потеряна половина командного состава. Удержать Тацинскую не могу. Прошу разрешение на выход из окружения. Транспортные самолёты противника на аэродроме уничтожены. Баданов.

Через два дня положение корпуса Баданова в Тацинской стало почти безнадежным. В 01.30 28 декабря Ставка разрешила Баданову выходить из окружения. В 2 часа ночи наши танки пошли на прорыв. Всего удалось вырваться 30 танкам и 900 бойцам. Из прикрывающих отход корпуса 300 бойцов погибли все.

Захватив станицу, немцы взяли в плен и расстреляли оставшихся в Тацинской тяжелораненых танкистов. Среди расстрелянных были и два юных пионера-героя — Гриша Волков и Федя Игнатенко. Эти два мальчика до конца боя помогали нашим танкистам, стреляя из трофейного немецкого пулемета. После войны в центре станицы им был поставлен памятник.

Советские танкисты ценой своих жизней лишили немцев трети их транспортных самолетов. Снабжение 6-й армии по воздуху практически прекратилось.

Агония и гибель 6-й армии

8 января 1943 года советское командование предложило немцам сдаться, чтобы прекратить бессмысленное кровопролитие и спасти от неминуемой смерти своих солдат. Немцы ответили отказом, а в некоторых местах по советским парламентерам был открыт огонь. Сражение, уже безнадежное для немцев, продолжилось.

10 января наши части приступили к операции «Кольцо» — полному уничтожению немецкой группировки в Сталинграде.

15 января 1943 года наши части взяли аэродром Питомник, а 21 января ворвались на аэродром Гумрак. Это был последний немецкий аэродром внутри котла. 6-я армия более не могла принимать самолеты, и с этого дня все грузы немцам сбрасывали с парашютами. Часть грузов падала в расположение наших войск, а часть была просто бесполезной. Немцам сбрасывали и награды, и книги, и многие другие вещи, которые умирающим от голода были уже не нужны.

Несмотря на безнадежное положение, немцы держались и продолжали вести бой. Даже умирая от голода, они не потеряли своей главной черты — железной военной дисциплины и беспрекословного подчинения приказам. Внутри Сталинграда они создали мощную оборону, и полная его зачистка стоила бы нашим войскам много крови. Чтобы сберечь жизни бойцов, наше командование решило уничтожить немцев на улицах города мощными артиллерийскими ударами.

26 января наши войска ворвались в руины Сталинграда с запада и рассекли немецкую группировку в городе на две части. К 31 января наши части, преодолевая отчаянное сопротивление немцев, вышли к центру города в районе площади Павших борцов. Совсем рядом, в подвале универмага, расположился штаб 6-й армии, где находился и командующий — генерал-полковник Паулюс. В январе Гитлер присвоил Паулюсу звание фельдмаршала. Он сделал это специально для того, чтобы Паулюс в плен не сдавался. Не было еще в истории Германии такого, чтобы немецкий фельдмаршал сдался в плен! Но… все бывает в первый раз.

Штаб 6-й армии вступил в переговоры и согласился на капитуляцию. Фельдмаршал Паулюс отдал последний приказ своей армии: сдаваться.

2 февраля 1943 года сдались остатки немецких войск в районе заводов. Сталинградская битва завершилась. Вся 6-я армия перестала существовать. Для большинства немецких солдат спаси - тельная капитуляция пришла слишком поздно. Почти все они находились при смерти от голода, болезней, обмо - рожений. Большинство из них почти сразу умерло в плену. Из сталинград - ского плена домой вернулось не более 10 процентов солдат. Кажущиеся бесконечными колонны немецких пленных сфотографировали наши и западные военные корреспонденты. Эти фотографии обошли весь мир и стали наглядным доказательством великой победы под Сталинградом.

Для всей оккупированной Европы советская победа стала новой надеждой на конец нацистского режима. По всей Германии был объявлен трехдневный траур. После траура министр пропаганды нацистов Геббельс объявил о начале «тотальной войны». В Германии было резко сокращено производство разных не нужных для войны товаров — косметики, лакомств, красивой женской одежды и так далее. Но было слишком поздно. Германия уже проиграла со - ревнование военных экономик с Со - ветским Союзом и Америкой. Против экономической мощи трех держав-союзниц: СССР, США, Великобритании немцам было уже не выстоять.

Наследие

Сталинградская битва стала самой крупной битвой в истории нашей планеты и нашей цивилизации. В память о ней в нынешнем Волгограде созданы монументы, самый великий из них — скульптура «Родина-мать» на Мамаевом кургане, который стал ареной ожесточенных боев в ходе сражения. Замечательный советский скульптор Вучетич, ветеран Великой Отечественной войны (он сражался в Мясном Бору), создал величествен - ный комплекс, напоминающий древнегреческие храмы. Художественный замысел — показать, что именно воля защитников Сталинграда победила врага. Люди, а не стены города стали непреодолимой преградой для военной техники и массы врагов. Даже погибнув в бою, защитники города обрели бессмертие и навеки вошли в мировую историю.

Посети этот величественный мемориал и ночью, и днем. В темное время суток лестница на Мамаев курган, Зал памяти, который освещает только Вечный огонь, и величественная скульптура «Родина-мать» заставят тебя почувствовать, как будто ты находишься в храме, посвященном памяти великих людей, полубогов. Да, бойцы Сталинграда были обычными людьми, такими же, как мы с тобой. Но все вместе они изменили ход истории всего мира. После Сталинградской битвы всем стало ясно, что наша страна и ее союзники победят. Это спасло многих наших пленных в Европе — с ними стали обращаться гораздо лучше. Многие союзники нацистской Германии начали подумывать о том, что нужно мириться с СССР, США и Великобританией и больше не воевать за немцев.

В светлое время суток пройдись вдоль длинного ряда надгробий героев Сталинградской битвы. Они расположены у подножия скульптуры «Родина-мать». О нескольких героях мы успели рассказать, но их было гораздо больше. Здесь, на Мамаевом кургане, похоронен и маршал Чуйков — такова была его последняя воля.

На месте соединения двух фронтов в Калаче стоит величественный мемориал — два советских воина — пехотинец и танкист — пожимают друг другу руки, за их спиной третий поднимает красное знамя.

В самом городе линия обороны наших войск обозначена памятниками — башнями с подбитых Т-34, установленными на постаментах. Посмотри, они стоят совсем близко к берегу. Подвиг наших бойцов в Сталинграде учит нас, что даже в безнадежной, на первый взгляд, ситуации нельзя сдаваться, нужно сражаться до конца, верить в победу.

На солнечной набережной, где гуляют горожане и смеются дети, стоит памятник жителям города, погибшим во время налета 23 августа 1942 года. Рядом с местом высадки дивизии Родимцева на набережной открыт музей Сталинградской битвы — один из лучших военных музеев нашей страны. Рядом — разрушенная мельница и восстановленный Дом Павлова. Посети и «Остров Людникова» — руины двухэтажного кирпичного дома на берегу Волги, в районе заводов.

В честь великой победы в Сталинградской битве названы улицы и проспекты в Европе. Президент США Рузвельт подарил городу Сталинграду почетную грамоту, Великобритания — двуручный меч, украшенный драгоценными камнями, — в знак уважения и преклонения перед мужеством защитников города и всего советского народа.

Нам уже сложно понять, насколько тяжелым, ожесточенным и кровопролитным было это сражение. Последние фильмы об этой битве не показали и сотой части того, что происходило в городе во время битвы. Лучше всего о сражении рассказали сами ветераны, поделившиеся воспоминаниями о битве уже в 1943 году.

Главные даты битвы за Сталинград

12.05.1942. Советские части начинают наступление на Харьков.

17.05.1942. Немецкий контрудар.

23.05.1942. Большая часть советских войск оказывается в окружении.

28.06.1942. 4-я танковая армия немцев прорывает советский фронт и начинает стремительное продвижение к Дону.

17.07.1942. Начало Сталинградской битвы, немцы разворачивают крупномасштабное наступление на реках Чир и Цимла.

23.07.1942. Советские части оставляют Ростов-на-Дону.

28.07.1942. Приказ №227 «Ни шагу назад!». Бои в излучине Дона. Контрудар 1-й танковой армии.

23.08.1942. Варварская бомбардировка Сталинграда немецкими ВВС. Погибло около 40 000 мирных жителей. Город практически снесен с лица земли. Немецкие передовые части входят в северные районы Сталинграда и отсекают нашу 62-ю армию от остальных сил. Первый штурм Сталинграда.

14–15.09.1942. Высадка 13-й гвардейской дивизии Родимцева.

14.10.1942. Генеральный штурм Сталинграда немецкими войсками.

25–26.10.1942. Советская группировка рассечена на части, отрезан район обороны 138-й стрелковой дивизии («Остров Людникова»).

19.11.1942. Операция «Уран». Начало советского контрнаступления под Сталинградом. В наше время отмечается как День артиллерии и ракетных войск.

23.11.1942. Советские части замкнули кольцо окружения вокруг 6-й армии в Сталинграде.

12.12.1942. Немецкая операция «Зимняя гроза». Немцы пытаются разорвать наше кольцо окружения и спасти 6-ю армию. Они терпят неудачу и несут тяжелые потери.

16.12.1942. Начало рейда советских танкистов Баданова на Тацинскую.

25.12.1942. Советские танкисты уничтожают аэродром немецкой транспортной авиации в Тацинской. Снабжение 6-й армии по воздуху становится почти невозможным.

8.01.1943. Советское командование предъявляет 6-й армии ультиматум с предложением сдаться. Немцы отклоняют советский ультиматум.

31.01.1943. Капитулируют фельдмаршал Паулюс и остатки его войск.

2.02.1943. Окончательная капитуляция 6-й армии в Сталинграде. Блестящая победа советских войск. Трехдневный траур и объявление «тотальной войны» в Германии.

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