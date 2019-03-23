Кто самый знаменитый снайпер из героев Сталинграда? Подвиг советских солдат в Сталинградской битве и сегодня вызывает интерес у благодарных потомков. На чтение: 1 минута

Подвиг советских солдат в Сталинградской битве и сегодня вызывает интерес у благодарных потомков. Можно бесконечно рассказывать о защитниках каждого дома, каждого подъезда, и это обязательно будет рассказ о настоящих героях.

Сегодня мы поговорим о легендарном советском снайпере Василии Зайцеве. На счету этого охотника за фашистами только в Сталинграде 225 человек, включая 11 снайперов.

Путь на фронт

Василий Григорьевич Зайцев служил на Тихоокеанском флоте в должности начальника финансовой части. Действительно, этот ответственный пост не очень соотносится со снайперским делом. Но Василий, родившийся в 1915 году в Оренбургской губернии, своё первое охотничье ружьё получил в подарок от деда в 12 лет и не собирался разбирать финансовые документы до конца войны. Пять рапортов направил начфин с просьбой отправить его на фронт. В конце концов просьба была удовлетворена, и он летом 1942 года в составе 284-й стрелковой дивизии отправился на фронт.

После непродолжительной подготовки Зайцев вместе с другими тихоокеанцами переправился через Волгу и принял участие в боевых действиях. Именно здесь ему пригодились советы деда-охотника, когда он из простой «трёхлинейки» начал свой победный счет убитых врагов. Уже позже прославленный снайпер скажет, что главное качество снайпера – умение маскироваться и быть незаметным.

Меткость как наука

Уже через месяц Василий Зайцев был награждён медалью «За отвагу» и в придачу к ней получил снайперскую винтовку. На его счету за месяц было 32 немецких солдата. Недавний начфин сделал снайперское дело наукой. Он не признавал шаблонов и словно в шахматной партии переигрывал своих противников. Уже в скором времени Зайцев возглавил снайперскую группу. Своей задачей он считал рост профессионального мастерства, причём и своего, и своих подчинённых. И с этой целью он подготовил два учебника для снайперов.

Василий Зайцев так измучил своих противников, что немецкое командование откомандировало из Берлина на Сталинградский фронт своего лучшего стрелка, руководителя школы снайперов. Задачи обоих асов были идентичны: одному надлежало уничтожить «русского зайца», другому – уничтожить немецкого «сверхснайпера». Так началась беспримерная и смертельная охота. Несколько дней продолжалось это противостояние. Но, в конце концов поле боя осталось за Василием Зайцевым. Матёрый гитлеровец был уничтожен. Эта дуэль прославила нашего снайпера, а само событие легло в сюжет двух фильмов: российского 1992 года «Ангелы смерти» и западного – «Враг у ворот».

Групповая охота

Команде Зайцева ещё неоднократно доводилось показывать своё мастерство. Весьма непростым было задание сорвать немецкое наступление на одном из участков Сталинградского фронта. Зайцев и 13 его бойцов применили новую тактику ведения боя – групповую охоту. Под контроль были взяты наиболее привлекательные пункты размещения противника. Предполагалось, что вражеские офицеры выйдут на последний осмотр полосы наступления, а здесь наши снайперы… Расчёт был верным, план удалось реализовать полностью, наступление было сорвано. В пылу атаки, в которой принял участие и Зайцев, он был ранен.

В результате пострадали глаза – главное оружие меткого стрелка. В своих воспоминаниях Василий Григорьевич рассказывал, что, когда у него параллельно потере зрения обострился слух, он уже размышлял, как взять в таких условиях в руки винтовку. К счастью, после нескольких операций которые провёл знаменитый профессор Филатов, к герою вернулось зрение, и 10 февраля 1943 года Зайцев вновь увидел свет. Всю войну Василий Григорьевич оставался в строю и руководил школой снайперов. На его счету 242 солдата и офицеров противника. Зайцев участвовал в освобождении Донбасса, в битве за Днепр , сражался под Одессой и на Днестре.

За проявленное мастерство и доблесть командиру снайперской группы капитану Зайцеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

Источник фото: https://www.pinterest.se/