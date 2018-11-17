Краткий курс истории. День «Бога войны» 19 ноября – памятная дата отечественной военной истории. В этот день отмечается праздник всех артиллеристов и ракетчиков. Дата выбрана совсем не случайно: именно 19 ноября 1942 года гром тяжелых орудий Красной армии и рев гвардейских минометов БМ-13 «Катюша» ознаменовал начало «Урана» – операции по окружению и полному разгрому немецких войск под Сталинградом. Так, в дыму и грохоте сражений у Волги, родился День артиллерии. А с 1964 года к названию праздника добавили и ракетные войска, и он приобрел своё нынешнее именование. Древнейший род войск Артиллерия существует практически всю историю войн. Конечно, в древние времена, её роль исполняли многочисленные виды метательных машин:... На чтение: 2 минуты

19 ноября – памятная дата отечественной военной истории. В этот день отмечается праздник всех артиллеристов и ракетчиков. Дата выбрана совсем не случайно: именно 19 ноября 1942 года гром тяжелых орудий Красной армии и рев гвардейских минометов БМ-13 «Катюша» ознаменовал начало «Урана» – операции по окружению и полному разгрому немецких войск под Сталинградом. Так, в дыму и грохоте сражений у Волги, родился День артиллерии. А с 1964 года к названию праздника добавили и ракетные войска, и он приобрел своё нынешнее именование.

Древнейший род войск

Артиллерия существует практически всю историю войн. Конечно, в древние времена, её роль исполняли многочисленные виды метательных машин: баллисты, катапульты, скорпионы, требюше и многие другие. Но с появлением пороха и огнестрельного оружия роль артиллерии на поле боя значительно возросла. Сначала она положила конец многомесячным осадам замков и крепостей, мгновенно разрушая мощные стены, и это в корне изменило тактику обороны городов и укрепленных позиций. Затем артиллерия перекочевала и на море, изменив до неузнаваемости морские бои.

Всё это время пушки, мортиры, бомбарды и кулеврины постоянно совершенствовались, пока не встали на колесный лафет, чтобы поддерживать огнем наступающую пехоту и кавалерию или сметать шрапнелью и картечью плотные порядки наступающего противника.

А ко времени начала Первой Мировой войны артиллерия развилась настолько, что имела множество типов орудий: от недавно появившихся легких полевых со всё более возрастающими массой и калибром, через средние и тяжелые пушки и гаубицы – к монструозным железнодорожным орудиям, убийцам крепостей, и гигантским мортирам, имевшим снаряды весом по нескольку тонн. Появляются и специальные типы артиллерийских орудий, противотанковые и зенитные; распространение получают минометы, ведущие огонь по крутой навесной траектории; появляется артиллерия, поставленная на механический ход – самоходная, что в разы повышает маневренность орудий и избавляет от необходимости располагать в штате средства её тяги.

Таким образом, к началу Второй мировой «Бог войны», как у нас принято называть артиллерию, обладал почти всеми известными и поныне средствами борьбы с живой силой и любыми видами техники, которые мог выставить противник.

В грозные годы

Начавшаяся Вторая мировая война диктовала новые правила применения артиллерии, отличавшиеся от всех предыдущих войн. Артиллерийские соединения значительно повысили свою маневренность как в тактическом отношении в бою, так и в оперативном и стратегическом плане, быстрее прибывая на важные участки наступлений и обороны, преодолевая на механической тяге невиданные ранее расстояния. Длительность артиллерийских подготовок снизилась, улучшилось качество контрбатарейной борьбы, значительно возрастала эффективность зенитной и противотанковой артиллерии. А роль тяжелых орудий, наоборот, понизилась: они применялись эпизодически, во время осад и подготовок наступлений на долго удерживаемые позиции. А вот значение самоходной артиллерии, бывшей к началу Второй мировой немногочисленной от общего числа стволов, к концу войны значительно возросла. Но главным новшеством стало первое массированное применение реактивных систем залпового огня, главным символом которых стала наша БМ-13, ласково прозванная бойцами «Катюша».

Несмотря на неудачное начало войны, артиллерия Красной армии с честью выполнила свою задачу в ходе оборонительных боев, сдерживая стальные орды немецких танков, громя дальнобойными гаубицами и огнем места сосредоточения противника, сбивая бомбардировщики врага в небе над Москвой и Ленинградом. Когда в 1943 году Красная армия одержала победу в Курской битве, в том числе благодаря умелым действиям артиллеристов, враг начал откатываться назад. И здесь артиллерия играла огромную роль прикрывая от самолетов противника наступающие советские войска, громя противника на его линиях обороны по Днепру, Висле, Одеру. Также артиллерия играла решающую роль в освобождении захваченных городов Европы и разрушении крепостей-фестунгов в самой Германии. Высокую эффективность советской артиллерии на завершающем этапе войны, отмечали и сами немцы, и союзники, и военные историки.

От Берлина до Алеппо

После войны артиллерия продолжала своё развитие, но её несколько потеснили молодые ракетные войска, с 1964 года добавленные к артиллерийским. Известные артиллерийские военачальники маршалы Н.Н. Воронов и М.И. Неделин продолжали работать над совершенствованием структуры ракетных и артиллерийских войск СССР. Были созданы известные на весь мир артиллерийские системы: буксируемая Д-30; самоходные «Гвоздика», «Акация», «Пион», «Гиацинт»; БМ-21 «Град», продолжающий славные традиции «Катюши».Появились новые тактические ракетные комплексы «Луна» и «Точка», позволяющие поражать любые цели на дальних дистанциях, в том числе и с использованием тактических ядерных зарядов. В годы Холодной войны считалось, что артиллерия вскоре уступит свое место ракетам и окончательно сойдет со сцены, оставшись лишь в военных музеях. Но оказалось, что до этого момента ещё очень далеко.

Сейчас, в 2018 году, на вооружении всех передовых армий, в том числе и в России, продолжают оставаться как ствольные, самоходные и буксируемые типы орудий, так и реактивные, залповые, береговые и оперативно-тактические комплексы. Все они показывали и продолжают показывать высокую эффективность в ходе современных локальных конфликтов с 1991 года. Отдельно стоит упомянуть об идущей сейчас контртеррористической операции в Сирийской Арабской республике, где наши ракетчики и артиллеристы наравне с авиацией помогают правительственным войскам освободить страну от террористов, нанося точные удары по лагерям подготовки, базам, местам скопления экстремистов. Как в 1942 году под Сталинградом русские орудия известили врага о том, что он будет изгнан с нашей земли, так и в 2018 году под сирийским городом Алеппо российская артиллерия положила начало разгрома бандитов и террористов.