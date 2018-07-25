Краткий курс истории. Битва за Кавказ 25 июля 1942 года началась Битва за Кавказ, включавшая несколько оборонительных и наступательных операций советских войск в 1942–1943 годах на территории Кубани и Северного Кавказа. Как все начиналось К лету 1942 года на южных участках фронта наблюдалась крайне сложная обстановка. Весной провалилось советское наступление под Харьковом, и, естественно, войска фашистов воспользовались этой ситуацией. Гитлеровцы предполагали осуществить захват черноморского побережья и портов, а также нефтеносных районов Грозного и Майкопа. Враг прорвал фронт между Курском и Харьковом и двинулся к Дону. Уже 3 июля немцы оказались на окраине Воронежа. 23 июля был захвачен Ростов-на-Дону. Перед немецкими войсками открылась перспектива захватить Сталинград и... На чтение: 1 минута

25 июля 1942 года началась Битва за Кавказ, включавшая несколько оборонительных и наступательных операций советских войск в 1942–1943 годах на территории Кубани и Северного Кавказа.

Как все начиналось

К лету 1942 года на южных участках фронта наблюдалась крайне сложная обстановка. Весной провалилось советское наступление под Харьковом, и, естественно, войска фашистов воспользовались этой ситуацией. Гитлеровцы предполагали осуществить захват черноморского побережья и портов, а также нефтеносных районов Грозного и Майкопа.

Враг прорвал фронт между Курском и Харьковом и двинулся к Дону. Уже 3 июля немцы оказались на окраине Воронежа. 23 июля был захвачен Ростов-на-Дону. Перед немецкими войсками открылась перспектива захватить Сталинград и прорваться в Закавказье к бакинской нефти. Немецкое командование назвало эту наступательную операцию «Синий план».

Данные территории были жизненно необходимы для экономики СССР. После того как Украина оказалась в руках захватчиков, Кубань и Закавказье стали главными закромами зерна и кладовыми стратегического сырья. Главнейшее положение занимала нефть Баку. С потерей этих районов положение Советского Союза становилось бы критическим.

Первый этап сражения

В ходе наступления войскам вермахта удалось захватить часть советских территорий. В оккупации оказались Ставрополь, Армавир, Майкоп, Краснодар, Элиста, Моздок.

Наиболее активным наступление немецких войск было в июле и августе, а уже в сентябре в районе Малгобека враг был остановлен. В предгорьях Кавказского хребта и у реки Терек значительная часть гитлеровцев была уничтожена. Надежда немцев, что их в этом наступлении поддержит Турция, не оправдалась.

Наступление советских войск

Новый, 1943 год начался для немцев широкомасштабным контрнаступлением советских войск. Инициатива полностью перешла к нашим войскам. Результаты оказались очень значительными: были не только очищены захваченные территории, но и полностью освобождены Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Ростовская область, Ставропольский край и многие другие районы. Освобожденные территории, как основные поставщики нефти и зерна, дали значительное преимущество в ходе продолжавшейся войны.

В ходе наступления Красной Армии было уничтожено около 275 тысяч вражеских солдат и офицеров, свыше 6 тысяч попали в плен, уничтожено и подбито 890 танков, свыше 2 тысяч самолетов, 2127 орудий, свыше 7 тысяч автомашин. Наши войска захватили 458 танков, 1392 орудия, 1533 миномета, свыше 15 тысяч автомашин и другое имущество противника.

Битву за Кавказ следует считать одной из составляющих частей общего наступления. Начался период не только отвоевывания захваченных земель и возвращения плененных советских людей, но и усиления боевой мощи и возможности на равных вступать в бои с немецкой армией. Успехи под Сталинградом и на Кавказе стали началом победного продвижения Красной Армии в Великой Отечественной войне.

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