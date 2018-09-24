Как сложилась судьба фельдмаршала Паулюса после Сталинградской битвы? Совсем недавно мы отметили 75-летний юбилей одного из важнейших сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы... На чтение: 2 минуты

Совсем недавно мы отметили 75-летний юбилей одного из важнейших сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы, происходившей с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. В этом сражении приняли участие миллионы человек с обеих сторон. Память о подвиге советских солдат под Сталинградом в нашей стране бережно хранится. Большую работу по сохранению и пропаганде героической памяти проводит Российское военно-историческое общество .

Именно при его активном участии была открыта мультимедийная выставка #МЫСТАЛИНГРАД, которая начала свою работу в Музее военной формы одежды РВИО , а позже переехала в Музей Победы на Поклонной горе в Москве. В рамках стартовавшей в феврале 2018 года всероссийской акции «Урок мужества» педагоги использовали материалы, подготовленные научным отделом РВИО, а в ряде учебных учреждений страны (в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Ханты-Мансийске, Ставрополе, Тамбове и других городах) эти уроки провели сотрудники РВИО. Кроме того, Российское военно-историческое общество организовало и провело ряд других мероприятий по сталинградской тематике.

Сегодня мы расскажем об одной странице истории, неразрывно связанной со Сталинградской битвой. Это дальнейшая судьба фельдмаршала Фридриха Паулюса, командующего 6-й армией, которая потерпела полный крах у стен Сталинграда.

Генерал Паулюс получил звание фельдмаршала незадолго до захвата в плен советскими солдатами. Гитлер, присваивая ему это звание, надеялся, что капитуляции не будет, а фельдмаршалы, по его мнению, в плен не сдаются. Он очень рассчитывал, что Паулюс в таком случае покончит жизнь самоубийством. Этого не произошло, и вы все, наверное, знаете, что утром 31 января 1943 года советское командование получило просьбу фельдмаршала о сдаче в плен. Перед пленением последним местом дислокации его штаба было здание сталинградского Центрального универмага.

Для командования Красной Армии Паулюс стал очень важным пленником, предполагалось, что он примет участие в большой военно-политической игре. На момент пленения фельдмаршал был очень болен. Первоначально его отправили в госпиталь, а в дальнейшем он оказался в генеральском лагере в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале.

Долгое время Паулюс придерживался национал-социалистических взглядов. Созданный просоветский «Союз немецких офицеров» он посчитал государственной изменой. Его отношение к нацистским идеям претерпело изменение после покушения на Гитлера. С заговорщиками жестоко расправились, а среди них были и друзья фельдмаршала. Письмо, пришедшее от жены, стало последней каплей, которая изменила его взгляды. 8 августа 1944 года по радио прозвучало обращение Паулюса к немецкому народу. В нем он призывал спасти страну и отречься от Гитлера. Он собственноручно подписывал антивоенные листовки. Через несколько дней Паулюс вступил в «Союз немецких офицеров», а позднее и в Национальный комитет «Свободная Германия».

Нацисты на его действия ответили сразу: сын Паулюса, который в чине капитана воевал под Сталинградом, был посажен в тюрьму, а жена с дочерью находились под домашним арестом.

С окончанием войны его положение не изменилось. Как и многие «сталинградские» генералы, он продолжал оставаться в плену. В 1946 году Паулюс выехал в Германию, где принял участие в Нюрнбергском процессе. Он выступил в качестве свидетеля. После этого он еще несколько лет прожил в СССР, в подмосковном Ильинском (по некоторым данным, в Загорянском). «Личный пленник» Сталина занимался самообразованием, читал партийную литературу, готовился к выступлениям перед советскими генералами. Фельдмаршал имел своего врача, повара и адъютанта. Родственники из Германии постоянно присылали ему письма и посылки.

После смерти Сталина Паулюсу было разрешено уехать в Берлин. При встрече с руководителем ГДР В. Ульбрихтом он заверил власть, что будет жить только в Восточной Германии. Местом его жительства стал город Дрезден. За Паулюсом была закреплена машина, адъютант и право носить личное оружие. В 1954 году был создан Военно-исторический центр, и Паулюс его возглавил. В это время началась его преподавательская деятельность: в Высшей школе казарменной народной полиции (будущая армия ГДР) он читал лекции о военном искусстве и выступал с докладами о Сталинградской битве.

1 февраля 1957 года Фридрих Паулюс умер. Это случилось накануне 14-й годовщины разгрома его армии под Сталинградом. Прах фельдмаршала погребен в Баден-Бадене возле могилы его жены.

Обложка: Командующий окруженной в Сталинграде 6-й армией Вермахта пленный генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс (Friedrich Paulus, 1890—1957) с советским офицерами под Сталинградом. Справа стоит переводчик старший лейтенант Лев Александрович Безыменский (1920—2007).

Источник: klimbim2014.wordpress.com