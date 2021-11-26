ХАРЬКОВСКОЕ СРАЖЕНИЕ

Боевые действия войск Юго-Западного и правого крыла Южного фронтов, проведенные с целью разгрома харьковской группировки противника.

Весной 1942 г. обстановка на советско-германском фронте существенно изменилась в пользу Красной Армии. Немцы были отброшены от Москвы, Ростова-на-Дону, Тихвина. Однако для развития успеха сил у советских войск было еще недостаточно. В марте 1942 г. на совместном заседании Ставки ВГК и ГКО было принято предложение Генерального штаба о переходе к стратегической обороне. Одновременно было решено провести серию частных наступательных операций. Военный совет Юго-Западного направления (маршал С. К. Тимошенко, член военного совета Н. С. Хрущев, начальник штаба генерал-лейтенант И. Х. Баграмян) в конце марта 1942 г. предложил Ставке ВГК провести наступательную операцию на этом направлении с целью разгрома противостоящих сил противника и последующего выхода Красной Армии на линию Гомель, Киев, Черкассы, Первомайск, Николаев. Для проведения операции командование Юго-Западного направления попросило у Ставки дополнительные силы и средства. Генеральный штаб, рассмотрев это предложение, доложил И. В. Сталину о своем несогласии и невозможности проведения крупной наступательной операции на юге весной 1942 г. Ставка ВГК, не располагая в этот период достаточными резервами согласилась с мнением Генерального штаба, однако военному совету Юго-Западного направления удалось настоять на проведении частной наступательной операции с целью освобождения Харькова и создания условий для последующего наступления в районе Донбасса. Согласно замыслу операции предусматривалось нанесение двух ударов по сходящимся направлениям: одного — из района южнее Волчанска, другого — с Барвенковского выступа в общем направлении на Харьков. Командование немецкой группы армий «Юг» (генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок) тоже готовилось к операции под кодовым названием «Фридерикус-1» с целью ликвидации Барвенковского выступа, который создавал угрозу немецким войскам, действовавшим под Харьковом и в Донбассе. Немецкий план состоял в том, чтобы встречными ударами 6-й полевой армии (генерал армии Ф. Паулюс) из Балаклеи и армейской группы (генерал Э. фон Клейст) в составе двух армий (1-й танковой и 17-й полевой) из района Славянска и Краматорска в общем направлении на Изюм окружить и уничтожить советские войска в этом выступе, затем захватить плацдарм в районе Изюма для развития наступления в направлениях Кавказа и Сталинграда. Начало операции намечалось на 17 мая 1942 г., причем советские планы не были для немцев секретом, т. к. 22 апреля из-за ошибки пилота к ним в плен попал командующий 48-й армией Брянского фронта генерал-майор А. Г. Самохин, имевший при себе директиву Ставки ВГК и оперативную карту с планом Харьковской наступательной операции. Начальник Генерального штаба маршал Б. М. Шапошников, учитывая рискованность наступления из оперативного мешка, каким являлся Барвенковский выступ для войск Юго-Западного и Южного фронтов, вновь предложил воздержаться от проведения операции. Однако военный совет Юго-Западного направления продолжал настаивать на ее про-ведении. Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин склонился в пользу проведения операции, и ее начало было назначено на 12 мая. Таким образом к наступательным действиям готовились обе стороны. От исхода предстоявшего сражения зависело дальнейшее развитие летне-осенней кампании 1942 г. на южном крыле советско-германского фронта. Наступление войск Юго-Западного фронта началось по плану — 12 мая. Южный фронт должен был оборонять занимаемые рубежи в целях обеспечения наступления Юго-Западного направления, но достаточных сил для создания прочной обороны он не имел. За первые 3 дня ударные группировки прорвали немецкую оборону в полосе до 50 км каждая и продвинулись из района Волчанска на 18-25 км, а от Барвенковского выступа на 25-30 км, поставив в тяжелое положение 6-ю полевую армию вермахта. Однако противник, несколько изменив первоначальный план действий, 17 мая также перешел в наступление. Войска генерала фон Клейста нанесли мощные удары севернее Славянска и южнее Барвенково по слабо подготовленной в инженерном отношении обороне 9-й армии Южного фронта. Уже в первый день ее оборона была прорвана. Командующий Южным фронтом генерал-лейтенант Р. Я. Малиновский предпринял попытку организовать контрудар и восстановить положение, однако противник авиаударами нарушил связь и управление войсками. Обстановка требовала немедленного прекращения Харьковской операции. Вечером 17 мая 1942 г. исполняющий обязанности начальника Генерального штаба генерал-полковник А. М. Василевский доложил И. В. Сталину о критической обстановке на Южном фронте и предложил прекратить наступление, а часть высвободившихся войск Юго-Западного фронта использовать для ликвидации прорыва противника. Иного способа исправить положение не было, поскольку Ставка в этом районе резервами не располагала. Однако военный совет Юго-Западного направления, недооценив сложившуюся ситуацию, настоял на продолжении операции. 18 мая 1942 г. обстановка на Барвенковском выступе резко ухудшилась, но Ставка опять отклонила предложение Генштаба о прекращении наступления. Только вечером 19 мая, когда создалась явная угроза окружения советских войск, маршал С. К. Тимошенко отдал приказ войскам Юго-Западного фронта перейти к обороне, а основную часть 6-й армии и два танковых корпуса использовать для разгрома прорвавшегося в их тыл противника. Однако это решение было принято слишком поздно. Стремительным продвижением своих танковых и моторизованных соединений противник сорвал сосредоточение советских частей на участке прорыва и вынудил их вступать в бой разрозненно, без авиационной и артиллерийской поддержки. 23 мая 1942 г. армейская группа генерала Клейста, наступавшая из-под Краматорска, соединилась в районе Балаклеи с частями 6-й полевой армии Паулюса, наносившей удар с севера. Пути отхода на восток действовавшим на Барвенковском выступе частям Красной Армии были отрезаны. Руководство ими было возложено на заместителя командующего Юго-Западным фронтом генерал-лейтенанта Ф. Я. Костенко. Окруженная группировка вела тяжелые бои с 24 по 29 мая. Попытка командования Юго-Западным направлением деблокировать окруженные соединения удалась лишь частично. По советским данным, наши войска потеряли безвозвратно под Харьковом 170 тыс. человек. Погибли многие видные военачальники — генералы Ф. Костенко, А. Городнянский, К. Подлас. В результате поражения, понесенного Красной Армией под Харьковом, вермахт снова завладел стратегической инициативой, начав 28 июня 1942 г. генеральное наступление на юго-западном направлении. В результате тяжелых и неудачных оборонительных боев войска Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов отступили на 100-400 км. К 17 июля 1942 г. немецкие войска вышли на подступы к Сталинграду и прорвались в предгорья Кавказа.

Исторические источники:

В боях за Харьковщину. Воспоминания участников Великой Отечественной войны. Изд. 4-е. Харьков, 1978.

Автор статьи: Мартынов В. Е.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015