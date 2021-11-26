ГЛЕБОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ

Советский военачальник, генерал-майор, участник Великой Отечественной войны , Герой Советского Союза (1945).

Биография

Родился 9 (по новому стилю – 22) декабря 1906 года в посёлке Ижевский завод (ныне – город Ижевск). По окончании девяти классов трудился на железной дороге. В августе 1928 года призван в РККА и направлен для прохождения службы в Забайкалье. Участвовал в боях на КВЖД . В 1930 году окончил пехотные командные курсы в городе Иркутске. Участвовал в боях на озере Хасан . будучи помначоперчасти штаба 40-й стрелковой дивизии. В 1941 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе.

Великая Отечественная война

Вскоре после начала боевых действий Глебов был назначен порученцем при главкоме Западного направления Маршале С. К. Тимошенко . С августа 1941 года возглавлял штаб 242-й стрелковой дивизии. Участвовал в Смоленском сражении . В сентябре 1941 года, после ранения командира дивизии, Глебов принял на себя его обязанности. Во главе этого соединения в октябре он попал в окружение под Вязьмой, из которого спустя десять дней ожесточённых боёв сумел прорваться в районе города Старицы. В дальнейшем последовательно был начальником штаба 220-й стрелковой дивизии, командиром 130-й стрелковой бригады.

В июле 1942 года принял командование 27-й гвардейской стрелковой дивизией, во главе которой прошёл вплоть до конца войны. Участвовал в Сталинградской битве , в ходе оборонительного этапа которой вверенное ему соединение проявило стойкость и упорство при отражении атак превосходящих сил противника. Во время наступательных операций по окружению армии генерала Ф. Паулюса она сломила сопротивление гитлеровцев, нанеся им сокрушительный урон в живой силе и технике.

Успешно действовала дивизия и в ходе летнего наступления 1943 года на реке Северский Донец. 17 июля 1943 года он форсировала данную водную преграду, после чего нанесла тяжёлое поражение частям 23-й танковой и 257-й пехотной дивизии вермахта. В результате стремительного удара гвардейцев гитлеровцы потеряли здесь более 4,6 тысяч солдат и офицеров, сотни единиц боевой техники. Развивая наступления, советские части продвинулись на 80 километров и освободили 14 населённых пунктов. Сам Глебов проявил себя как умелый и мужественный командир, прекрасно разбирающийся в текущей обстановке, не боящийся появляться на самых ответственных участках.

31 января – 5 февраля 1944 года дивизия Глебова участвовала в прорыве сильно укреплённой немецкой обороны к северо-востоку от города Никополя. За этот период она продвинулась на 48 километров, освободив 14 населённых пунктов. Враг потерял до 1,4 тысячи солдат и офицеров, множество пулемётов, танков, орудия. автомашин. 18 июля 1944 года дивизия под командованием Глебова перешла в решительное наступление к западу от города Ковеля и, преодолев три линии немецких оборонительных рубежей, нанесла гитлеровцам большие потери. Враг многократно переходил в контратаки, стремясь остановить продвижение советских частей, но всё было бесполезно. Форсировав реки Важувку, Западный Буг и Владавку, они вступили в пределы Польши. В ходе дальнейшего наступления дивизия Глебова достигла Вислы и создала плацдарм на её западном берегу.

14 января 1945 года вместе со многими другими советскими частями дивизия Глебова перешла в решительное наступление. Взломав немецкую оборону, преодолев интенсивное сопротивление гитлеровцев, она за девять последующих дней уничтожила более 1,5 тысяч солдат и офицеров, большое количество техники противника. Стремительным ударом она достигла Одера и переправилась через него. Отсюда 16 апреля 1945 года она начала продвижение к германской столице. В ожесточённых уличных боях дивизия сумела дойти до центральных районов Берлина, нанеся гитлеровцам большие потери – только убитыми они потеряли более 4,5 тысяч, а пленными – более 1,25 тысяч солдат и офицеров. По итогам Берлинской операции Глебов был удостоен звания Героя Советского Союза.

Послевоенная жизнь

Продолжал службу на высоких командных должностях. В августе 1959 года был уволен в запас. Умер в Воронеже 30 сентября 1985 года.