«Гитлеру было плевать на камни Сталинграда». Историк – о том, кто и почему обрек на смерть армию Паулюса Юрий Никифоров объяснил, почему у немецкой армии под Сталинградом не было шансов не только победить, но и выжить. На чтение: 4 минуты

Юрий Никифоров объяснил, почему у немецкой армии под Сталинградом не было шансов не только победить, но и выжить.

Сталинградская битва была одним из важнейших эпизодов не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны в целом. Сражение продолжалось 200 дней и ночей и завершилось полным разгромом немецкой армии. 2 февраля 1943 года состоялась капитуляция немецких войск под Сталинградом.

Сегодня и у нас, и в других странах многие историки, публицисты и писатели рассуждают о тех событиях, пытаясь осмыслить причины сокрушительного поражения одной из мощнейших армий вермахта.

Размышляют об этом и сами немцы. Так, в газете Die Welt недавно появилась статья под названием «Голод в Сталинграде». Этот материал показывает историю Сталинградской битвы глазами проигравшей стороны: в нем использованы отрывки из писем немецких военнослужащих, где они, уже не боясь цензуры полевой почты, рассказывали близким обо всех ужасах, которые постигли их в смертельном котле.

Статья кажется довольно интересной и искренней, но что-то в ней слегка коробит. Автор нарочито повторяет одну и ту же мысль: немцев под Сталинградом убили голод, холод, болезни и бездушность своих же военачальников. И в какой-то момент ты понимаешь, что о заслугах и героизме советских бойцов здесь речи не идет.

Об ошибках, допущенных немецким командованием, и конкретно о просчетах Гитлера часто пишут и у нас. Ряд историков полагает, что именно просчеты руководства Германии обеспечили Советскому Союзу победу в войне.

Но так ли глупы и недальновидны были немецкие командиры? И только ли голод и тяжелые погодные условия погубили армию Паулюса в 1943 году?

Все это мы обсудили с руководителем Научного отдела РВИО Юрием Никифоровым, и у него нашлось, что ответить немецким журналистам.

Хотят принизить доблесть наших солдат

– Юрий Александрович, вы читали статью немецкого журналиста, что можете о ней сказать? Лично у меня сложилось такое впечатление, что осада Сталинграда для немцев провалилась в основном из-за просчетов их собственного руководства, плохого снабжения и тяжелых погодных условий. Но так ли это?

– Ключевая цитата в статье из Die Welt – последняя фраза: «Таким образом, 6-я армия погибла скорее от голода, а не в результате боевых действий». Хотят принизить воинскую доблесть наших солдат и мастерство советского командования? Похоже, так. Вопрос к немецкому автору: а как получилось, что 6-я армия оказалась в кольце? Разве не в результате боевых действий? Грандиозное по масштабам сражение под Сталинградом длилось несколько месяцев и закончилось тем, что сильнейшая на тот момент армия в составе вермахта оказалась в безнадежном положении. Конечно, немцы оказались в таком положении прежде всего из-за усилий нашей армии.

– Как удалось этого добиться?

– Сначала Красная Армия за счет беспримерного напряжения сил остановила немецкое наступление, не дала Паулюсу захватить Сталинград, потом в результате блестящей операции на окружение взяла ее в кольцо, затем отразила в ожесточенном сражении на реке Мышкове попытку Манштейна деблокировать Паулюса… Когда стало ясно, что 6-й армии не вырваться из котла, у немецкого командования был шанс предотвратить массовую гибель своих солдат от голода и болезней – нужно было принять советский ультиматум и сдаться. Но Паулюс отверг это предложение, чем принял на себя свою долю ответственности за гибель своих солдат, которым после сдачи в плен уже и советские врачи не могли помочь, как ни пытались.

Гитлер переоценил люфтваффе

– Действительно ли у немцев не было возможности снабжать свою армию должным образом? Как пишет автор, Геринг обещал обеспечить снабжение с воздуха, однако в достаточном объеме сделать этого так и не удалось.

– Что касается окруженной в Сталинграде группировки, то действительно – снабжать ее по воздуху было невозможно, ставка Гитлера и сам Гитлер переоценили возможности люфтваффе.

– Недостатка в самолетах Германия явно не испытывала. Почему же поддержки с воздуха в Сталинграде так и не дождались?

– Самолетов они как раз не жалели. Снабжение не удалось обеспечить по нескольким причинам. Во-первых, после поражения Манштейна и разгрома группировки на Среднем Дону приходилось слишком далеко летать. Во-вторых, за счет авиации все равно невозможно было сбрасывать достаточное количество снаряжения. Допустим, продукты немцы сбрасывали, и Паулюс мог ждать прихода помощи извне – а как же горючее для танков и автомобилей? И, наконец, в-третьих, планируя «воздушный мост», немцы недооценивали противодействие советской авиации – а наши что, должны были просто смотреть, как они летают? Советские летчики задали им жару, а немцы здесь, как всегда, просчитались. Но учтите – Гитлер же не полагался только на снабжение по воздуху. Он организовал наступление Манштейна с целью пробить коридор и вызволить Паулюса (операция «Зимняя гроза», или Котельниковская операция, проводилась с 12 по 24 декабря 1942 года. – Прим. ред. ). И лишь после того, как это наступление провалилось, Паулюсу оставалось надеяться только на авиацию, но уже все понимали, что это бесполезно…

Окружение Паулюса – крест на всей кампании

– Вспоминается, как Гитлер в завуалированной форме приказал Паулюсу совершить самоубийство – о сдаче в плен не могло быть и речи. Как видно, это касалось и простых солдат, и руководящих офицеров. Можно ли такую политику руководства Третьего рейха по отношению к войскам назвать жестокой? Она действовала в течение всей войны?

– Политика руководства Третьего рейха всегда была такой – солдат заставляли всеми средствами сражаться до последнего. Особенно хорошие примеры – «города-крепости» 1945 года, когда заочно приговаривали к смерти комендантов, допустивших сдачу, или расстреливали солдат-дезертиров; оборона Берлина и т. п.

– Автор еще одной статьи, на этот раз наш соотечественник, приводит такую цитату Гитлера: «Мы ни при каких условиях не можем сдать Сталинград. Вновь захватить его нам уже не удастся». Складывается впечатление, что фюрер испытывал почти панический страх при мысли о том, что русские все-таки отвоюют Сталинград. Это правда?

– Сложный вопрос, в такой формулировке тяжело ответить. Дело не в самом городе, конечно. Лучше повернуть вот куда: никогда в истории Германии ее вооруженные силы не несли таких огромных потерь в одном сражении. В котле оказалось больше 300 тысяч человек, и было понятно, что они обречены. Кроме того, поражение под Сталинградом ставило крест на надеждах Гитлера прорваться на Кавказ – было ясно, что нужно срочно выводить оттуда войска (а это около 800 тысяч человек в январе 1943 года). Наши запросто после Сталинграда и эту группировку могли отрезать и в плен взять. Так что Гитлер понимал, что окружение Паулюса ставит крест на всей кампании: он проиграл не просто сражение, он проиграл войну. После Сталинграда у Гитлера надежд на военную победу не оставалось…

Без Кавказа Сталинград был не нужен

– Насколько мне известно, одну часть войск Гитлер направил к Сталинграду, а другую, под руководством Эвальда фон Клейста, на юг – к Астрахани, откуда немцы как раз планировали попасть на Кавказ. Может быть, Гитлеру стоило сосредоточиться на одной цели, а не гнаться за двумя зайцами? Прав ли журналист, обвиняя Гитлера в недальновидности?

–Я думаю, что автор не вполне понимает цели немецкой кампании на лето 1942 года. Сталинградское направление было вспомогательным, главной задачей немцев было прорваться на Кавказ, и для обеспечения северного фланга наступления нужно было взять Сталинград. Но по мере нарастания сопротивления советских войск Сталинград постепенно превращался в главное сражение. Гитлеру приходилось усиливать это направление не по своей воле – это Красная Армия, советское командование заставляли немцев это делать. То есть ни о какой ошибке Гитлера, который погнался за двумя зайцами, речи идти не может. Гитлер и его генералы как раз не идиоты – зачем им Сталинград сам по себе? Просто так, без Кавказа, Сталинград им был не нужен. Ну взяли бы они его, а на Кавказ бы наступать не стали, дальше что? Это глупость. Лучше уж тогда на Москву бы пытались прорваться или Ленинград взять, смысла бы было больше. Но Гитлер двинул войска на Кавказ – это был шанс для немцев выиграть войну. Войну, а не какое-то отдельное сражение! То, что ход событий привел к возрастанию роли Сталинграда и сюда были притянуты немецкие усилия, – это заслуга советского командования, сумевшего перевернуть ход вооруженного противостояния в свою пользу; заслуга нашей Ставки, Сталина , Жукова и Василевского.

– Многие западные историки считают, что разгром армии Паулюса под Сталинградом во многом предопределил запрет Гитлера выводить войска из котла. В окружении тогда оказалось от 250 до 330 тысяч немецких военных, и все они были обречены. Я не говорю о каком-то сочувствии, но стараюсь взглянуть на это с точки зрения стратегии. Если бы фюрер отменил свое решение, у войск появился бы шанс вырваться из кольца?

– Здесь идет лукавая игра словами. Разгром немецкой группировки был предопределен в ходе всего сражения тем, что Красная Армия сумела организовать столь мощное сопротивление, блестяще подготовить и осуществить операцию «Уран» – а это совсем не тривиальная задача. Мы до сих пор восторгаемся тем, сколько всего было сделано с точки зрения организации, и героизмом войск 62-й и 64-й армий, которые не дали Паулюсу захватить Сталинград. Рассуждать на эту тему правомерно, только если говорить о спасении немецких солдат. Действительно, некоторые историки (и некоторые немецкие мемуаристы) считают, что людей удалось бы спасти, если бы Паулюс сразу пошел на прорыв. Но Гитлер не дал ему сразу такого разрешения, так как надеялся на Манштейна. А потом стало поздно. Однако Гитлера можно понять. Хорошо, Паулюс бы вывел людей, а тяжелое вооружение? Горючее бы кончилось, и солдаты бы побросали танки и артиллерию, снаряжение… Дальше: у Гитлера рушился весь фронт, ему же и Кавказ надо было спасать – пока Паулюс держался, можно было успеть вывести армию с Кавказа. Короче говоря, не нужно представлять гитлеровское командование как банду идиотов. Гитлер и его генералы боролись как могли, а современные комментаторы все разводят пляски вокруг «фанатика» Гитлера, который якобы цеплялся за сталинградские руины. На камни Сталинграда ему было плевать – он пытался выиграть войну.