10 лучших фильмов о Сталинградской битве [ВИДЕО] Битва за Сталинград была одним из ключевых и самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Она длилась 200 дней и ночей и завершилась 2 февраля 1943 года полным разгромом немецкой армии. Однако это сражение, как и многие другие, стоило жизни сотням тысяч советских солдат. Точное число потерь до сих пор не установлено. Эта победа, хотя и далась дорогой ценой, во многом предопределила дальнейший ход войны и окончательно разрушила планы немецкого командования, лишив Гитлера последней надежды на превосходство. Мужество наших бойцов под Сталинградом вдохновило многих писателей, поэтов и режиссеров, которые увековечили их подвиг. С тех пор прошло уже 75 лет, но время... На чтение: 5 минут

Битва за Сталинград была одним из ключевых и самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Она длилась 200 дней и ночей и завершилась 2 февраля 1943 года полным разгромом немецкой армии. Однако это сражение, как и многие другие, стоило жизни сотням тысяч советских солдат. Точное число потерь до сих пор не установлено.

Эта победа, хотя и далась дорогой ценой, во многом предопределила дальнейший ход войны и окончательно разрушила планы немецкого командования, лишив Гитлера последней надежды на превосходство.

Мужество наших бойцов под Сталинградом вдохновило многих писателей, поэтов и режиссеров, которые увековечили их подвиг. С тех пор прошло уже 75 лет, но время – не повод забывать о прошлом. Поэтому портал «История.РФ» отобрал для вас 10 избранных киноработ, посвященных Сталинградской битве, которые обязательно стоит посмотреть самим и показать детям.

1. «Дни и ночи» (1944)

Это кино Александра Столпера – первый советский фильм о битве за Сталинград. Он был снят на киностудии «Мосфильм» в 1944 году. В основу сценария легла одноименная повесть Константина Симонова. Это произведение считается одной из первых значительных работ Симонова в прозе.

Фильм рассказывает об одном из эпизодов Сталинградской битвы. В центре повествования – батальон, которым командует капитан Сабуров (Владимир Соловьев). Солдатам приказано переправиться на правый берег Волги и пополнить ряды защитников Сталинграда. Бойцы Сабурова вступают в ожесточенный бой и выбивают фашистов из трех зданий, вклинившихся в нашу оборону. Так начинается многодневная оборона сталинградских домов, которые под охраной советских воинов превращаются для немцев в настоящие неприступные крепости…

2. «Горячий снег» (1972)

В основу своего фильма режиссер Гавриил Егиазаров положил сюжет одноименного романа Юрия Бондарева. Этот роман по праву считается одним из наиболее известных и значимых произведений о Сталинградской битве. «Горячий снег» был показан в кинотеатрах в 1972 году. Это первый фильм о боях за Сталинград, снятый на цветную пленку. В одном только Советском Союзе картину посмотрели почти 23 миллиона человек, 373 тысячи – в Польше.

В центре повествования – один из эпизодов Котельниковской оборонительной операции, которая велась на подступах к осажденному Сталинграду. Декабрь 1942 года, 330 тысяч солдат 6-й армии Паулюса заключены в сталинградском котле. Но Гитлер намерен разорвать кольцо и посылает в бой отборные танковые войска, которыми руководит фельдмаршал Манштейн. Перед Красной Армией поставлена задача: остановить наступление немцев во что бы то ни стало.

Этот фильм, как и многие другие, вы можете посмотреть на сайте «Культура.РФ», перейдя по ссылке .

3. «Они сражались за Родину» (1976)

Картина «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука, основанная на знаменитом романе Михаила Шолохова, впервые была показана в 1976 году. Еще через год фильм удостоился Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, а также занял первое место в списке лучших киноработ, согласно опросу журнала «Советский экран».

С этим фильмом, впрочем, связана и очень печальная история, ведь он стал последним в карьере выдающегося советского актера Василия Шукшина. Он исполнил роль Петра Лопахина – одного из солдат полка, отступающего в сторону Сталинграда, который является главным героем произведения. Однако в процессе съемок Шукшин скончался, и в оставшихся сценах его заменил Владимир Соловьев.

«Они сражались за Родину» – это история советского стрелкового полка, который потерял большую часть своих бойцов и теперь вынужден отступать в сторону Сталинграда. Главный герой вместе с товарищами участвует в танковых боях, сбивает фашистские истребители и как зеницу ока оберегает боевое знамя полка. По пути к Сталинграду солдаты общаются с местными жителями – те помогают им чем могут, но порой еду приходится буквально выпрашивать: ведь, отступая, бойцы фактически оставляют простых людей на произвол судьбы. Однако война продолжается, и исход ее еще не решен.

Кассовые сборы картины в СССР можно назвать колоссальными: за время проката фильм Бондарчука посмотрели более 40 миллионов человек. Вы также можете это сделать, заглянув в каталог фильмов на портале «Культура.РФ».

4. «Великий перелом» (1945)

Фильм режиссера Фридриха Эрмлера (псевдоним Владимира Бреслава) – ровесник Великой победы: он был закончен в 1945 году, а на экраны вышел 29 января 1946 года. В отличие от предыдущей киноленты, здесь режиссер сосредоточил свое внимание не на простых солдатах, а на тех, кто командовал советскими войсками во время Сталинградской битвы в 1942 году. Каждый день им приходилось принимать десятки сложнейших решений, и подчас удержать город казалось непосильной задачей. Но эти люди знали: сдать Сталинград врагу – значит проиграть не только одно сражение, а всю войну. Поэтому верховному командованию приходится применить всю свою мудрость и сосредоточить силы для решительного удара по врагу. Стоит отметить, что создатели картины воспевают отвагу и решительность не только командиров высших звеньев, но и других защитников города.

Как ни странно, слово «Сталинград» в фильме не произносится ни разу, все герои называют его просто «город». И только в одной из сцен мелькает трофейная карта, где фигурирует это название. Кроме того, все военачальники носят вымышленные фамилии. Рабочее название фильма – «Генерал армии». В 1946 году работа Эрмлера была удостоена Гран-при первого Каннского международного кинофестиваля.

5. «Сталинградская битва» (1949)

Художественный фильм режиссера Владимира Петрова состоял из двух серий: первая была показана 9 мая 1949 года, вторую зрители увидели 18 декабря 1949 года. Здесь, в отличие от работы Эрмлера, все прямо, без иносказаний: в фильме есть Сталин , Маленков, Хрущев, Ворошилов и другие известные политические деятели того времени. Правда, в 1960 году советское руководство приказало внести в картину некоторые поправки, и несколько сцен с участием Берии из первой части пришлось вырезать.

Время действия – лето 1942 года. Над Сталинградом нависла фашистская угроза, Сталин приказывает генералу Василевскому во что бы то ни стало отстоять город. Маленков, как представитель Ставки, приезжает в Сталинград и призывает местных жителей помочь солдатам защитить город. На помощь осажденному городу приходит со свежими силами генерал Родимцев. Кроме того, в фильме освещен знаменитый подвиг сержанта Якова Павлова, который с группой бойцов в течение 58 дней героически оборонял один из сталинградских домов, не давая немцам подступиться к нему.

Однако действие фильма разворачивается и за пределами нашей страны: мы видим, как президент США Франклин Рузвельт, сочувствуя русским, отправляет на переговоры своего спецпредставителя Гарримана. Но Уинстон Черчилль тем временем продолжает препятствовать открытию «Второго фронта». Между тем Гитлер отправляет в Сталинград новые войска, в том числе союзников из Румынии, но и это не спасает его положение. Фильм заканчивается полным разгромом немецкой армии и пленением фельдмаршала Паулюса.

6. «Солдаты» (1956)

Первоначально эта картина носила название «В окопах Сталинграда» – по одноименной повести Виктора Некрасова, на основании которой был снят фильм. В роли сценариста выступил сам автор, режиссировал фильм Александр Иванов.

«Солдаты» вышли на экраны в 1956 году, однако после нескольких лет проката фильм долгое время пылился на полке из-за политических взглядов автора. В начале 70-х на издание новых книг Некрасова был наложен негласный запрет, а изданные ранее труды стали изыматься из библиотек, после чего писатель принял решение эмигрировать в Европу. Таким образом, фильм, снятый по мотивам его самой знаменитой повести, не спасла даже высокая награда – в 1958 году картина была награждена премией Всесоюзного кинофестиваля.

Одну из своих первых крупных ролей в фильме «Солдаты» исполнил Иннокентий Смоктуновский, сыгравший лейтенанта Фарбера. Кроме того, эта киноработа стала дебютом для Всеволода Сафонова и Николая Погодина. Запрет на показ «Солдат» был снят лишь в 90-е: фильм вновь был показан 9 мая 1991 года.

Действие картины разворачивается в июле 1942 года, в преддверии Сталинградской битвы. Главные герои – трое боевых товарищей: 28-летний лейтенант Керженцев, его связной Валега и полковой разведчик Иван Седых. Вместе с группой беженцев они направляются к Сталинграду через украинские деревни. На несколько дней они находят пристанище в доме ветерана-строителя Сталинградского тракторного завода. Здесь Керженцев знакомится с его дочерью Люсей, еще не зная, что вскоре между ними вспыхнет любовь…

7. «Возмездие» (1967)

«Возмездие» – очередная работа Александра Столпера на тему военного Сталинграда. Примечательно, что автором сценария, как и в случае с фильмом «Дни и ночи», вновь стал Константин Симонов. Фильм «Возмездие» был снят по мотивам его романа «Солдатами не рождаются». Сюжет картины продолжает историю, рассказанную в фильме «Живые и мертвые», герои которого принимают участие в боях за Москву.

Советские зрители впервые посмотрели «Возмездие» в 1967 году. В картине снялись многие известные актеры: Кирилл Лавров, Анатолий Папанов, Людмила Крылова, Юрий Визбор и другие.

8. «Сталинград» (1989)

Важное место в карьере режиссера Юрия Озерова занимает серия фильмов о Второй мировой войне. Одну из своих военных киноэпопей Озеров целиком посвятил Сталинграду, как решающему сражению, ознаменовавшему начало коренного перелома в ходе войны. Фильм состоит из двух частей и завершает цикл картин о Второй мировой. Роли в фильме Озерова исполнили такие замечательные актеры, как Арчил Гомиашвили (И. В. Сталин), Михаил Ульянов (Г. К. Жуков), Владимир Трошин (К. Е. Ворошилов) и многие другие. Также в фильме можно увидеть совсем молодого Федора Бондарчука, который сыграл небольшую роль снайпера. Премьера фильма состоялась в 1989 году.

9. «Жизнь и судьба» (2012)

Переходя от советского кинематографа к российскому, нельзя не отметить многосерийный художественный фильм «Жизнь и судьба», который снял Сергей Урсуляк. Премьера сериала состоялась в 2012 году, в основу был положен одноименный роман Василия Гроссмана. Несмотря на то, что данная работа была показана не в кино, а на телеэкранах, сериал стал настоящим событием в мире культуры. По оценкам газеты «Известия», первые две серии посмотрел каждый пятый москвич старше 18 лет. А в 2013 году работа Урсуляка была выдвинута на соискание международной премии «Эмми» в номинации «Лучший телефильм или мини-сериал».

Главную роль в сериале сыграл Сергей Маковецкий, представ в образе физика-ядерщика по имени Виктор Штрум. Ученый трудится над созданием атомной бомбы в одном из советских институтов, в то время как его близкие томятся в немецких концлагерях, а кого-то схватили и бросили за решетку сотрудники НКВД. На Штрума также начинаются гонения, однако его разработка заинтересовала самого Сталина. Теперь научные труды ученого могут спасти ему жизнь, но придется сделать нелегкий выбор… Узнать, чем закончилась история Виктора Штрума и других героев этого фильма, также можно на портале «Культура.РФ».

10. «Сталинград» (2013)

Исполнив небольшую роль в фильме о Сталинграде, Федор Бондарчук вернулся к этой истории, но уже в качестве режиссера. Спустя 24 года после съемок «Сталинграда» Озерова Бондарчук взялся за собственное воплощение этой героической страницы нашей истории. Фильм «Сталинград», премьера которого состоялась 10 октября 2013 года, был первым российским фильмом, снятым в формате IMAX 3D. Эта работа Бондарчука стала самой кассовой российской кинолентой за всю историю нашего кино: в прокате фильм собрал 51,7 миллиона долларов. Также «Сталинград» был выдвинут на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», хотя в итоге так и не вошел в список номинантов.

Работая над этой картиной, режиссер решил показать не только ужасы войны, но и любовь на фоне горящих руин Сталинграда. В центре сюжета – группа красноармейцев, которым удалось занять один из сталинградских домов, и теперь они удерживают там оборону. В доме солдаты встречают молодую девушку Катю, которая живет здесь. Также зритель знакомится с другими жителями города – девушкой Машей, которая по удивительному стечению обстоятельств оказывается как две капли воды похожа на покойную жену одного из немецких командиров. Кстати, немцам в фильме также уделено большое внимание, и интересно наблюдать за тем, как они взаимодействуют с советскими солдатами в условиях полного краха, голода и разрухи. Несмотря на то что этот фильм о Сталинграде самый современный на сегодняшний день, посмотреть его, безусловно, стоит, как и другие работы, перечисленные в этом списке.

Понятно, что невозможно вместить в этот материал все стоящие фильмы на тему Сталинграда, не говоря уже о большом количестве прекрасных документальных работ о Сталинградской битве. Поэтому мы также советуем вам заглянуть в медиатеку портала «История.РФ», где вы можете найти массу интересных и познавательных фильмов и видеолекций об этом выдающемся сражении:

«Сталинградово детство»

Историю обороны Сталинграда рассказывают его жители, которые тогда были совсем детьми. Сегодня они – последние свидетели сталинградской трагедии.

«Сталинград» (7-я серия документального фильма «Великая война»)

Фильм «Великая война» рассказывает о главных событиях и сражениях Великой Отечественной войны. Уникальность проекта состоит в широком использовании компьютерной графики в сочетании с кинохроникой военных лет. Благодаря новейшим технологиям зритель, даже неискушенный в вопросах истории, привычный к современному киноязыку, получает возможность, с одной стороны, разобраться в подробностях событий, а с другой – в полной мере ощутить масштабность и драматизм великой войны.

«Сталинградская битва»

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков рассказывает обо всех деталях сражения под Сталинградом.

«Сталинград»

Еще один документальный фильм, снятый специалистами РВИО.