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В 1920-1930-х СССР – совсем молодое государство, которое, по сути, лишь начинает определять свою внутреннюю и внешнюю политику. Национализация, индустриализация, НЭП, развитие промышленности – то, что задает вектор движения новой страны. Параллельно растет напряженность в Европе, националистические и фашистские настроения.

28 сентября 1939г. состоялось историческое подписание договора о дружбе и границе между СССР и Германией. В ноябре того же года произошло принятие в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Карта мира меняется буквально на глазах.

С ноября 1939 и по март 1940 идет советско-финляндская война. В 1940-м Прибалтика присоединяется к СССР.

Вместе с тем, 1 сентября 1939г. Германия нападает на Польшу. Вторая мировая война началась.

22 июня 1941 Германия нападает на СССР. Проходит мобилизация, с множеством добровольцев и минимальным за всю историю процентом уклонистов. Сталин обращается к народу. Экономические и политические решения вождя за прошлые годы в итоге позволяют нашей стране дать отпор Гитлеру.