10 класс | История России

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА КОМИНТЕРНА В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА И ВОЙНЫ (1934-1939 ГГ.)

ШИРИНЯ К.

В монографической работе К. К. Ширини раскрывается роль Коминтерна в разработке совместно с компартиями новой политической ориентировки, направленной на сплочение всех революционных и демократических сил против фашизма и войны. Впервые дано комплексное рассмотрение всех важнейших проблем коминтерновской политики единого рабочего и широкого антифашистского народного фронта в 1936-1939 гг., т. е. в период, еще недостаточно исследованный советскими историками В книге показано огромное богатство опыта борьбы за единый рабочий и широкий народный фронт, анализируется развитие стратегических и тактических установок коммунистического движения на основе этого опыта, подчеркивается созвучность этих проблем современной борьбе в капиталистических странах.