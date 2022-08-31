ЗИС-2: пушка, опередившая свое время ЗИС-2 имеет очень непростую историю. В 1941 г. она оказалась противотанковой пушкой, опередившей свое время, когда достойных целей для этого мощного и сложного в производстве орудия не нашлось. На чтение: 2 минуты

ЗИС-2 имеет очень непростую историю. В 1941 г. она оказалась противотанковой пушкой, опередившей свое время, когда достойных целей для этого мощного и сложного в производстве орудия не нашлось.

ЗИС-2 – орудие против будущего противника

Боевые действия в Испании, на Халхин-Голе и в ходе советско-финской войны показали, что танки с противопульным бронированием чрезвычайно уязвимы и требуется усиление броневой защиты. Уже во время войны с Финляндией в СССР активно шла работа по созданию танков с противоснарядным бронированием. Так, в предвоенный период появились мощные для своего времени советские танки Т-34 и КВ. При этом учитывалось, что в ближайшей перспективе бронетехника с мощной броневой защитой в больших количествах появится и в армиях сильнейших мировых держав. А для борьбы с ней потребуются и соответствующие противотанковые средства. Имевшаяся на вооружении РККА 45-мм противотанковая пушка могла уверенно поражать большинство существовавших на 1940 г. танков, но развитие бронетехники шло семимильными шагами, и на будущее требовался более мощный образец. Так, летом 1940 г. в конструкторском бюро Василия Гавриловича Грабина была разработана 57-мм пушка, получившая позднее обозначение ЗИС-2.

Для своего времени это орудие оказалось чрезвычайно мощным, но очень дорогим и технологически сложным в производстве. И если в мирное время данные недостатки могли быть устранены, то в условиях начавшейся Великой Отечественной войны выпуск ЗИС-2 оказался чрезвычайно непростым. Значительные сложности возникли и с производством 57-мм снарядов. При этом выяснилось, что достойных целей для ЗИС-2 нет – любой немецкий танк 57-мм снаряд прошивал насквозь. Тяжелой техники у противника нет, а броня немецких танков пробивается 45-мм танковыми и противотанковыми пушками, зенитными орудиями и ПТР. В тяжелых условиях поздней осени 1941 г. было принято решение прекратить выпуск ЗИС-2. Всего с июня по декабрь 1941 г. была выпущена 371 противотанковая пушка образца 1941 г.

Противотанковая пушка ЗИС образца 1943 г .

С появлением в германской армии тяжелых танков ЗИС-2 оказалась очень востребованным и необходимым орудием. Пушка была подвергнута модернизации, которая касалась в основном упрощения и унификации производства и принята на вооружение. Модификация 1943 г. имела следующие характеристики: масса – 1150 кг, скорострельность - 15 выстрелов в минуту, расчет – 5 человек. Всего за годы войны было выпущено более 13 тысяч ЗИС-2. Послевоенный выпуск этого орудия, продолжавшийся до 1949 г., составил 3500 единиц.

Впервые ЗИС-2 образца 1943 года оказались на фронте на Курской дуге в составе 10-й истребительно-противотанковой бригады. И, если в ходе Курской оборонительной операции до позиций, которые занимали расчеты ЗИС-2, немцы не сумели дойти, то в дальнейшем пушка прекрасно себя зарекомендовала в борьбе с бронетехникой противника. На дистанциях в несколько сотен метров ЗИС-2 пробивали 80-миллиметровую бортовую броню тяжелых танков Т-VI («тигр»). Так, например, во время одного из боев в районе г. Стопница в Польше 15 августа 1944г. сержант Петр Ефимович Алдуненков с короткой дистанции несколькими выстрелами из ЗИС-2 подбил танк VI («тигр»), а затем еще несколько единиц вражеской бронетехники. За этот подвиг П. Е. Алдуненков был удостоен звания Героя Советского Союза.

Весной 1943 г. коллективом под руководством И. С. Бурмистрова и В. Н. Константинова для ЗИС-2 был разработан 57-мм. подкалиберный снаряд. С расстояния в 300 метров он пробивал 165-мм броню. Это достигалось за счет высокой начальной скорости в сочетании с ударным действием тяжелого твердого сердечника малого диаметра. Сердечник в виде иглы был изготовлен из сверхтвердого сплава с добавлением вольфрама и молибдена. Легкий поддон в виде катушки нужен, чтобы донести сердечник до цели. Правда, вести огонь подкалиберным снарядом можно было только на коротких дистанциях (до 300 метров), так как дальше снаряд начинал кувыркаться из-за небольшого веса и особой формы. В 1943 г. выпуск подкалиберных снарядов для ЗИС-2 был очень ограничен, так как основные месторождения вольфрама и молибдена находились на Кавказе в районах, охваченных боевыми действиями. Командирам артполков подкалиберные снаряды изначально выдавались поштучно, но позднее с увеличением производства стали основным типом боеприпасов к противотанковым пушкам.

ЗИС-30

В 1941 г. для повышения мобильности орудие ЗИС-2 было установлено на тягаче «Комсомолец». С одной стороны, орудие стало более мобильным, а с другой - имело целый ряд недостатков, в числе которых - слабая защищенность расчета, невозможность вести огонь с коротких остановок и риск опрокидывания орудия. Осенью 1941 г. было выпущено 100 самоходных орудий, после чего производство остановилось из-за отсутствия тягачей. ЗИС-30 применялись в ходе битвы под Москвой, где значительная часть установок была потеряна в ходе боевых действий.

Истребитель танков на базе Т-34

Одновременно с созданием ЗИС-2 В. Г. Грабиным был разработан ее танковый вариант, получивший обозначение ЗИС-4. Эти орудия первоначально предназначались для вооружения танка Т-34М, производству которого помешала война. В самом начале Великой Отечественной ЗИС-4 решили установить на Т-34 в Харькове, однако массовому производству помешали эвакуация и приоритетный выпуск других образцов вооружения. Всего осенью 1941 г. было выпущено десять средних танков с 57-мм пушкой. Все они вошли в состав 21-й танковой бригады, формировавшейся во Владимире. В середине октября 1941 г. бригада была выдвинута к линии фронта, где совершила смелый рейд на занятый противником Калинин. В ряде боев бригадой были уничтожены около 30 немецких танков, более 200 автомашин и до 1000 солдат и офицеров противника. Но в силу слабого взаимодействия с другими частями 21-я бригада оказалась отрезана и понесла значительные потери, ведя бои в окружении. В боях на Калининском направлении в октябре 1941 г. были подбиты и все танки Т-34 с орудием ЗИС-4.

Новая попытка вооружить Т-34 танковым вариантом ЗИС-2 относится к 1943 г. Были выпущены четыре танка с пушками ЗИС-4 и отправлены на фронт для войсковых испытаний. Танковые пушки при обстреле трофейной техники показали хороший результат, и было принято решение развернуть производство Т-34 с 57-мм орудиями на Урале. Однако производственные сложности не позволили быстро организовать выпуск, а в ноябре 1943 г. появился Т-34/85 с новым 85-мм орудием, которое по целому ряду характеристик превосходило ЗИС-4. И на этом история Т-34 с 57-мм орудиями завершилась.