Зимняя война: отодвинуть границу любой ценой Ленинград и Финляндию разделяло всего три десятка километров. И этот факт беспокоил советское руководство. СССР попытался решить проблему дипломатическим путём: обменяться территориями, чтобы отодвинуть границу. Но получил отказ. На чтение: 4 минуты

Ленинград и Финляндию разделяло всего три десятка километров. И этот факт беспокоил советское руководство. СССР попытался решить проблему дипломатическим путём: обменяться территориями, чтобы отодвинуть границу. Но получил отказ.

На бумаге Советский Союз выглядел бесспорным фаворитом в грядущем противостоянии. Маленькая Финляндия по всем параметрам уступала грозному соседу. И это сыграло злую шутку. Советское командование хотело быстро и мягко сломить сопротивление противника, поставить у власти марионеточное государство и превратить враждебную Финляндию и союзника. Но решить проблему малой кровью не получилось.

Отношения с Финляндией

В России к финнам отношение было двоякое. С одной стороны, на протяжении столетия Финляндия являлась частью Российской империи, то есть они были своими. Там скрывались опальные революционеры, а когда грянула революция, финны тоже разделились на красных и белых. Правда, краснофинны проиграли, а националистические настроения в стране усиливались с каждым годом.

С другой стороны - мечта о «Великой Финляндии», в состав которой должно было войти несколько российских областей. И финны даже попытались осуществить задуманное. Причём дважды. Сначала весной 1918 года они атаковали Россию, полыхающую огнём революции. Время было выбрано идеально. Финские войска захватили несколько областей, дошли до Петрозаводска. Однако затем последовала череда поражений. Но всё равно по Юрьевскому (Тартускому) мирному договору, подписанному осенью 1920 года, «Великая Финляндия» приросла частью советских территорий.

Правда, финляндские власти всё равно остались недовольны. И уже в 1921 году конфликт продолжился. Закончился он в марте следующего года. Страны подписали соглашение о неприкосновенности границ.

План СССР

В 1932 году Тартуский мирный договор продлили на 13 лет, добавив в него ещё и пункт о ненападении. Однако СССР всё равно находился в уязвимом положении. Проблема заключалась в безопасности Ленинграда, от которого до финской границы было чуть более 30 км. Соответственно, в случае конфликта противник мог нанести удар по городу тяжёлой артиллерией. Кроме этого, требовалось обезопасить Ленинград с моря.

Изначальный план СССР подразумевал решение проблемы дипломатическим путём. Начался непростой переговорный процесс. Советская сторона попросила отодвинуть границу от Ленинграда, предоставить ей в аренду часть полуострова Ханко, а также несколько островов в Финском заливе для создания военной базы. Взамен была предложена территория в Карелии, а также финансовая компенсация. Однако дипломаты СССР наткнулись на стену непонимания. Хельсинки не устраивал ни один из предложенных вариантов. Финское правительство было уверено, что Советский Союз на этом не остановится и захочет забрать себе всю Финляндию. На этом переговоры были свёрнуты.

Все понимали, что последует война. Иного варианта развития событий не было.

Поводом для начала военных действий послужил Майнильский инцидент. И до сих пор подробности происшествия остаются неизвестными. По советской версии, 26 ноября 1939 года финны внезапно открыли артиллерийский огонь по 68-му стрелковому полку. Пограничный инцидент в районе Майнилы унёс жизни нескольких советских военнослужащих. Кремль потребовал у финляндского правительства отвода войск на пару десятков километров. Хельсинки ответили отказом, заявив, что Финляндия не имеет отношения к обстрелу. А затем финны потребовали отвода советских войск на такое же расстояние. Требование изначально было невыполнимым, поскольку красноармейцам пришлось бы оставить Ленинград.

Через 3 дня СССР разорвал дипломатические отношения с Финляндией. А утром 30 ноября советские войска перешли границу. В ответ президент Кюёсти Каллио объявил войну Советскому Союзу.

Есть и ещё 2 версии, которые появились уже после развала СССР. Одна гласит, что позиции советских войск обстреляли свои же. Вторая утверждает, что провокации и вовсе не было. Правда, эти теории остаются теориями, поскольку отсутствуют документальные подтверждения.

Подготовка к боевым действиям

СССР подошёл к Зимней войне в поднятом настроении. Успехи в дальневосточных конфликтах породили у командиров уверенность, что Красная армия легко разделается с любым врагом. И поэтому Финляндия как полноценного противника не рассматривали. По мнению военных, кампания должна была закончиться быстро, без каких-либо эксцессов. И у этого были основания.

СССР сосредоточил на финской границе значительные силы:

- 21 стрелковая дивизия;

- 1 танковый корпус и 3 отдельные танковые бригады (около 1,5 тыс. единиц техники);

- свыше тысячи самолётов (плюс ещё несколько сотен для поддержки наземных войск);

- более 200 кораблей;

- около 1,6 тыс. орудий;

- общая численность «живой силы» составляла 425 тыс. человек.

Финская сторона могла выставить:

- около 300 тыс. человек;

- менее 800 единиц орудий;

- 26 танков;

- чуть более десятка кораблей.

При этом около половины всех войск были сосредоточены на Карельском перешейке. Оставшиеся части были оставлены для охраны направлений на территории от Баренцева моря до Ладожского озера. Однако у финнов был козырь, который советская сторона изначально всерьёз не рассматривала. Финляндия на протяжении длительного времени готовилась к войне с СССР. Военные понимали, по каким направлениям будут идти возможные атаки. И поэтому постарались их максимально укрепить. За работу отвечал Карл Маннергейм – бывший генерал-лейтенант русской армии. Он хорошо знал Россию, русский язык и уважительно относился к монархии. И после революции воспылал ненавистью к большевикам.

«Линия Маннергейма» стала главным рубежом обороны Финляндии. А сфоюзником инского генерала стала природа. С флангов «Линию» защищали Ладожское озеро и Финский залив, чьи берега охраняли крупнокалиберные орудия. Ширина оборонительного рубежа составляла 135 км, глубина варьировала вплоть до 95 км. И это расстояние было разделено на полосы: обеспечения (глубиной от 15 до 60 км), главной (глубина от 7 до 10 км), второй (её удалённость от главной варьировала от 2 до 15 км). Плюс была ещё и тыловая полоса, названная «Выборгской».

Вся «линия Маннергейма» была усеяна долговременными огневыми сооружениями (ДОС) и дерево-земляными огневыми сооружениями (ДЗОС). Финские военные объединили их в опорные пункты и узлы сопротивления, между которыми находились позиции для солдат. Пункты и узлы, соединённые траншеями и подземными переходами, были полностью обеспечены как боеприпасами, так и продовольствием. К этому добавлялись заграждения из колючей проволоки, противотанковые рвы, минные поля, лесные завалы.

Начало конфликта и марионеточное правительство

Вначале противостояния у советских солдат не возникло каких-либо серьёзных трудностей. Они заняли несколько населённых пунктов и упёрлись в «линию Маннергейма». Прорваться сходу не удалось. Планы по молниеносному продвижению были сорваны.

Как только начались военные действия, СССР принялся готовить смену власти в соседнем государстве. Появилось искусственно созданное правительство Финляндской Демократической Республики, расположившееся в Териоках. Во главе ФДР встал Отто Куусинен, являвшийся представителем «красных финнов». Планировалось, что именно он должен был возглавить марионеточную власть в Финляндии и превратить страну в верного союзника СССР.

Однако Териоки, занятые Красной армией 1 декабря, были пусты – население эвакуировалось. И Куусинен прибыл в Москву. Здесь он поставил свою подпись в договоре между Финляндией и СССР о взаимопомощи. Советский Союз получал:

- участок Карельского перешейка от Койвисто до Ладожского озера;

- регион Петсамо;

- острова Финского залива;

- аренду на 30 лет полуострова Ханко;

- право на военные базы в Лапландии и Выборгской губернии.

Взамен же ФДР получала часть Карелии.

Власти Финляндии болезненно отнеслись и к созданию Териокского правительства, и к подписанному соглашению. Они были уверены, что их страну накрывает «призрак коммунизма». Эти события вызвали непонимание и у европейских стран. Никто не стал признавать ФДР. Перед Куусиненом стояла сложная задача: наладить работу правительства, коммуникации с местным населением и мировой общественностью. Ничего из этого в сложившихся условиях сделать было не реально. ФДР, которая располагалась на советской территории, никто не воспринимал всерьёз. А финны, даже лояльные к советской власти, просто сбежали. К тому же армия республики не принимала участия в военных действиях. Однако советская власть не спешила сворачивать проект. Было принято решение дать ему время.

Состояние фронта и ход войны

Шапкозакидательское настроение советских военачальников разбилось о катастрофическую ситуацию на фронте.

Наступление захлебнулось, уткнувшись в «линию Маннергейма». В Приладожской Карелии тоже всё шло совершенно не по плану. 8-я армия оказалась в трудном положении: 6 дивизий и танковая бригада (в общей сложности, около 75 тыс. человек) завязли в ландшафте. Численное превосходство советской стороны не играло роли, поскольку мобильные финские отряды лыжников наносили сильный урон молниеносными ударами. Потери составляли тысячи человек, поскольку командование не знало, как воевать в экстремальных зимних условиях.

К концу декабря 1939 года над советскими солдатами нависла угроза окружения. Финские лыжники проникали в тыл, минировали дороги, уничтожали коммуникации. И уже в начале 1940 года 18-я и 168-я стрелковые дивизии оказались в «котле». Но финны на этом не остановились. Они ловко разделяли дивизии на отдельные части, превращая один «котёл» в несколько. А дальше оставалось только ждать. Холод и голод должны были сами разделаться с красноармейцами.

Тем временем на «линии Маннергейма» началась перегруппировка советских войск. Красная армия получила пополнение как в живой силе, так и в технике. И в феврале 1940 года началось новое наступление. К концу месяца сопротивление финнов было сломлено. Противник начал отступать по всей линии фронта. Красная армия сумела форсировать Выборгский залив и перекрыть дорогу на Хельсинки. Удалось вырваться из «котлов», понеся огромные потери, 168-й и 18-й стрелковым дивизиям. Однако на Карельском театре военных действий победа всё же осталась за финнами.

Тем не менее угроза захвата столицы вынудила финляндское правительство начать переговоры о мире.

Итоги Зимней войны

Мирный договор был подписан в ночь на 13 марта 1940 года. Финляндия отдала СССР примерно десятую часть своей территории:

- Карельский перешеек (включая Выборг);

- Выборгский залив и острова;

- северное и западное побережья Ладожского озера;

- часть полуостровов Рыбачий и Средний;

- несколько островов в Финском заливе;

- полуостров Ханко СССР взял в аренду на 30 лет.

Кроме этого, Финляндия не должна была примыкать к каким-либо враждебным Советскому Союзу коалициям.

После подписания мирного договора надобность в «Териокском правительстве» отпала. Поскольку оно так и не сыграло какой-либо роли в конфликте, то его просто распустили, как и Финскую народную армию. Причём сделано это было тихо и незаметно.

СССР достиг поставленных целей, но заплатил за это высокую цену. По приблизительным подсчётам, безвозвратные потери составили около 130 тыс. человек. Финляндская сторона потеряла значительно меньше – примерно 23 тыс. человек.

В том противостоянии Красная армия получила опыт, которого ей б. Советское командование увидело недостатки вооружённых сил и взялось за их устранение.

Но у всего этого была обратная сторона медали. СССР не только понёс людские потери, но и превратился в изгоя. Государство исключили из Лиги Наций, начались масштабные антисоветские кампании в Европе и США. На протяжении всего конфликта Финляндию активно поддерживали Англия, Франция и другие страны. Против СССР воевало более 10 тыс. иностранных добровольцев.

Не остались в стороне и Соединённые Штаты Америки. Уже 2 декабря 1939 года президент Рузвельт заявил о «моральном эмбарго». Оно заключалось в том, что в СССР перестали поставлять авиационную технику и запчасти для неё. Такой шаг стал реакцией на бомбардировку финляндских городов советскими самолётами в начале противостояния. Кроме этого, в США был организован сбор средств для помощи финнам.

Однако вскоре Вторая Мировая война внесла коррективы в повестку - Германия напала на Советский Союз. И советско-финляндское противостояние возобновилось. Только теперь уже Финляндия выступала на стороне Третьего рейха, а Англия, Франция и США стали союзниками Советского Союза.

Обложка: fondsk.ru