За что советского летчика наградил Гитлер? Чем больше узнаешь о Великой Отечественной войне, тем лучше понимаешь, что есть в ней такие истории, которые нарочно придумать просто невозможно. Эти события и их участники так и просятся на страницы книг или экраны кинотеатров. Российское военно-историческое общество продолжает рассказывать о людях, внесших удивительный вклад в дело общей Победы. Одним из них является летчик Иван Евграфович Федоров. Он летал на самолетах 297 типов, участвовал в семи войнах, трижды был представлен к званию Героя Советского Союза, но заслуженную звезду получил только после войны по личному распоряжению Иосифа Виссарионовича Сталина. А одну «высокую» награду ему вручили по распоряжению Адольфа Гитлера! При этом... На чтение: 1 минута

Чем больше узнаешь о Великой Отечественной войне, тем лучше понимаешь, что есть в ней такие истории, которые нарочно придумать просто невозможно. Эти события и их участники так и просятся на страницы книг или экраны кинотеатров.

Российское военно-историческое общество продолжает рассказывать о людях, внесших удивительный вклад в дело общей Победы. Одним из них является летчик Иван Евграфович Федоров.

Он летал на самолетах 297 типов, участвовал в семи войнах, трижды был представлен к званию Героя Советского Союза, но заслуженную звезду получил только после войны по личному распоряжению Иосифа Виссарионовича Сталина . А одну «высокую» награду ему вручили по распоряжению Адольфа Гитлера! При этом Федоров был не каким-то предателем-перебежчиком – напротив, самым настоящим патриотом!

И.Е. Федоров

Практически перед самой войной, в июне 1941 года, в Германию была отправлена делегация ВВС РККА для знакомства с достижениями люфтваффе. Такая была практика: они к нам, мы к ним. Летчиков заинтересовал новый, экспериментальный истребитель «Хейнкель-100». Самолет был еще не до конца испытан, немцы летали на нем неохотно и фигуры высшего пилотажа не выполняли. Сам же Гитлер относился к этой модели очень положительно.

В день демонстрационного полета немецкий летчик запаздывал, и тогда Иван Федоров сам сел в кабину и взлетел. Во время полета он продемонстрировал несколько фигур высшего пилотажа. На полигоне присутствовали рейхсмаршал Герман Геринг и сам Гитлер, который пришел в восторг от пируэтов его любимого самолета. Публично он заявил, что награждает пилота Рыцарским крестом. Когда выяснилось, что управлял экспериментальным самолетом советский летчик-коммунист, отступать уже было некуда…

Рыцарский крест Железного креста

Кстати, и с «высокой» наградой от Гитлера Федоров обошелся столь же «почтительно»: он прибил крест к каблуку своего сапога. Добавим, что некоторые историки отечественной авиации ставят под сомнение как многочисленные подвиги Федорова, так и историю с крестом, называя пилота «Бароном Мюнгхаузеном советских ВВС». Об этом нельзя не упомянуть, но нельзя и не оставить это на совести самого военного...