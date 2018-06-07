Средний… Ставший лучшим! Как в СССР создали танк, ставший легендой Второй мировой войны Средний… cтавший лучшим! Как в СССР создали танк – легенду Второй мировой войны В музейно-мемориальном комплексе «История танка Т-34» рассказали о том, как создавалась знаменитая «тридцатьчетверка», почему ее собирали женщины и дети и чем эта боевая машина ужаснула фашистов в боях под Москвой и Сталинградом. В своих планах мирового господства нацистская Германия особое внимание уделяла танковым войскам. «Стальные тараны» блестяще зарекомендовали себя в дни порабощения Европы. Вторая мировая война стала «войной моторов», причем с явным преимуществом германских танковых войск. В сочетании с механизированной пехотой, авиацией и артиллерией немецкие танки господствовали в любой операции. Начало вторжения в СССР летом 1941 года,... На чтение: 5 минут

Средний… cтавший лучшим! Как в СССР создали танк – легенду Второй мировой войны

В музейно-мемориальном комплексе «История танка Т-34» рассказали о том, как создавалась знаменитая «тридцатьчетверка», почему ее собирали женщины и дети и чем эта боевая машина ужаснула фашистов в боях под Москвой и Сталинградом.

В своих планах мирового господства нацистская Германия особое внимание уделяла танковым войскам. «Стальные тараны» блестяще зарекомендовали себя в дни порабощения Европы. Вторая мировая война стала «войной моторов», причем с явным преимуществом германских танковых войск. В сочетании с механизированной пехотой, авиацией и артиллерией немецкие танки господствовали в любой операции. Начало вторжения в СССР летом 1941 года, казалось бы, предвосхищало Третьему рейху традиционную «молниеносную победную войну». Но этого не случилось…

Одним из камней преткновения для Германии со всеми ее союзниками стал советский средний танк Т-34, который, между прочим, немецкая разведка «проспала». С машиной этой вермахту пришлось знакомиться непосредственно на поле боя.

О том, как создавалась и одерживала свои легендарные победы эта машина, порталу «История.РФ» рассказал Владимир Горбунов, сотрудник музейно-мемориального комплекса «История танка Т-34» – единственного в мире военно-исторического музея, который целиком посвящен конкретному образцу вооружения.

Танк, которого не было даже в чертежах

– Владимир Викторович, расскажите, когда танк Т-34 был принят на вооружение, что стало его главной особенностью?

– В начале 1930-х годов в Советском Союзе приступили к выпуску легких колесно-гусеничных быстроходных танков, широко известных по аббревиатуре БТ. Машины оказались весьма удачными – казалось бы, есть задел на многие годы. Но на поле боя во все большем объеме стала применяться специальная противотанковая артиллерия. И стало ясно, что противопульная броня «Бетушек» (так ласково назвали танки БТ-5 и БТ-7 советские танкисты) – это уже вчерашний день. Появилась государственная необходимость в создании танка, способного выдержать удар противотанковой пушки, танка с противоснарядным бронированием.

Выполняя, как сейчас говорят, государственное задание, конструкторы харьковского завода № 183 разработали два опытных танка. Модель А-20 стала прямым продолжением линейки колесно-гусеничных танков. А в модели А-32 от колесного движителя отказались, оставив только гусеничный ход. После весьма жарких обсуждений и всесторонних испытаний на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года был принят танк… А собственно говоря, какой? Дело в том, что, отдав предпочтение А-32, военное руководство страны в своем постановлении сразу же дало поручение еще больше усилить броню и вооружение танка, и вот этой, изначально преобразованной, модели был присвоен индекс Т-34. Говоря по большому счету, приняли на вооружение танк, которого еще и в чертежах не было. В конце 30-х годов прошлого века в нашей стране это была достаточно распространенная практика.

Довоенные танки производства завода № 183. Слева направо: А-8 (БТ-7М), А-20, Т-34 обр. 1940 года с пушкой Л-11, Т-34 обр. 1941 года с пушкой Ф-34.

Что же представила собой «тридцатьчетверка» – танк нового типа? В глаза сразу бросаются наклонные борта, машина напоминает собой усеченную пирамиду. Тем самым конструкторы при толщине лобового листа в 45 мм вынудили вражеский снаряд, летящий горизонтально, пробивать броню по толщине, равной уже 90 мм. Броня, между прочим, для танков Т-34 и КВ была создана новая – особой прочности. Следующее очевидное отличие Т-34 – широкий «нос». Кстати, первоначально для усиления носовой части танка применялась броневая балка, своеобразный таран, позволяющий машине громить ударом корпуса вражеские тяжелые танки, бронепоезда, фортификационные сооружения. Широкие гусеницы в сочетании с 500-сильным дизелем обеспечили танку уверенную проходимость и в грязи, и по снежным заносам. А само применение дизеля сделало танк более экономичным по потреблению топлива и менее пожароопасным в случае поражения вражеским снарядом. Добавим мощную по тем временам танковую пушку калибром 76,2 мм с универсальным комплектом выстрелов: и для борьбы с вражеской бронетехникой, и с пехотой, и с фортификационными сооружениями. И, конечно же, то, что ныне именуют высоким уровнем технологичности. Танк оказался относительно простым: в изготовлении, эксплуатационном обслуживании, освоении экипажем, ремонте. Все эти прелести в полной мере в начале Великой Отечественной войны испытал на себе вермахт – от рядовых солдат до военачальников!

– А правда, что в мае 1942 года начали поступать жалобы на бракованные «тридцатьчетверки», из-за чего Государственный комитет обороны СССР даже принял специальное постановление об улучшении танков Т-34. В чем там было дело?

– Выпуск Т-34 был начат в 1940 году в Харькове и Сталинграде. Машина – совершенно новая. Параллельно идет освоение серийного производства, подготовка кадров и одновременно улучшение конструкции танка. Весьма непростая ситуация. Тем не менее к началу Великой Отечественной войны в Красную Армию поступили 1066 танков Т-34.

С началом войны к чисто техническим проблемам добавились массовая эвакуация предприятий западных областей СССР в центральную часть страны, нарушение производственной кооперации, лишение заводов части квалифицированных кадров, мобилизованных в Красную Армию.

К выпуску танка с началом войны привлекли новые заводы – в Горьком (ныне – Нижний Новгород), Омске, Свердловске (ныне – Екатеринбург), Челябинске.

Все это, разумеется, негативно отразилось на качестве выпускаемых танков. И соответствующие решения государственных и военных инстанций были достаточно жесткими. Но необходимо отметить и другое. Официальная дисциплина в годы войны оказалась дополненной патриотическим порывом самих рабочих – дать фронту как можно больше качественных танков. Отсюда масса рационализаторских предложений по улучшению конструкции машины, по наиболее эффективным технологиям производства. Проводились даже специальные всесоюзные конференции по вопросам улучшения производства танков. Передовой опыт молниеносно распространялся по всем предприятиям!

Были и выдающиеся прорывы. Так, благодаря созданной под руководством академика Е. Патона технологии автоматической сварки под флюсом, удалось свести к минимуму человеческий фактор и почти десятикратно увеличить производительность сборки танков.

Т-34 собирали женщины, старики и подростки

– Превосходство Т-34 признавали и сами нацисты, включая генерал-полковника Гудериана, создателя танковых войск Германии. Можно ли сказать, что Т-34 был лучшим танком из всех, что принимали участие во Второй мировой войне?

– Вопрос не простой… Во-первых, танки ХХ века не зря классифицировали как малые, легкие, средние и тяжелые. У каждого типа – свое боевое предназначение. И сравнивать достоинства легкого танка, преследующего отступающего противника, с качествами тяжелого танка, который в самом начале боевой операции обеспечил прорыв вражеских боевых порядков, говоря мягко, – глупо.

Во-вторых, если послушать жаргон современных поклонников танковых баталий, то применительно к Т-34 мы узнаем о «пирожках», «гайках», «головастиках». Так послевоенные моделисты окрестили различные башни «тридцатьчетверки» – отражение различных конструкций в годы Великой Отечественной войны: от Т-34 до Т-34-85.

Кстати, если бы не начало войны, то история Т-34 реально завершилась бы осенью 1941 года. Машину эту на заводах должен был заменить танк Т-34М, который даже по внешнему виду разительно отличается от своего предшественника.

Между прочим, то, что первый вариант «тридцатьчетверки» далек от совершенства, в предвоенные годы прекрасно знали и танкостроители, и танкисты. Но явно приближалась большая война, и подобная машина была нужна стране как воздух!

В-третьих, надо четко представлять каноны отечественного танкостроения. Танк Т-34 создавался с максимальной эффективностью для боевого применения при минимальных удобствах для его экипажа. Хорошо ли это? Однозначно не скажешь. Во всяком случае, во множестве воспоминаний танкистов подчеркнуто, что они прощали Т-34 многие недостатки, ибо танк обеспечил главное для них: возможность остаться в живых!

Существует и четвертый момент. А что сравнивать – Т-34 или Т-34-85? Добавим вопрос о сравнении между собой танков Т-34 и Т-34-85. Название-то фактически одно, а возможности машин весьма различные…

В нашем музее есть специальный стенд, позволяющий сравнить Т-34 и Т-34-85 с танками Второй мировой войны из Великобритании, Германии и США по огневой мощи, подвижности и защищенности. Так вот главная «изюминка» заключается в том, что в эпоху Второй мировой войны по совокупности этих наиважнейших боевых свойств «тридцатьчетверка» оказалась лучшим средним танком. А на день сегодняшний три десятка достижений машины по-прежнему остаются в ранге мировых рекордов.

– Кто же создавал легендарный танк в годы Великой Отечественной войны?

– Исторический факт: на смену призванным в Красную Армию мужчинам пришли женщины, рабочие-ветераны, подростки! Квалификация большинства новичков измерялась нулевым уровнем. И тогда технологи разбили производственную цепочку на отдельные замкнутые операции, к которым и готовили новичков. Честь конструкторам: их детище оказалось доступным для рабочих такой категории.

С другой стороны, те же подростки всячески стремились повысить свою квалификацию. За счет времени для личного отдыха девушки и юноши изучали премудрости производства. В Нижнем Тагиле в годы войны в создании «тридцатьчетверок» отличился, к примеру, Анатолий Смирнов. Произошло это, когда передовому рабочему было всего 15 лет! Его сверстницы добились почетного звания «гвардейской бригады». Получили его девушки потому, что ежедневно трехкратно перевыполняли производственную норму.

Кошкин появился в Харькове в жутчайшее время

– Применительно к Т-34 в чем персональная заслуга Кошкина?

– Михаил Кошкин прибыл в Харьков в начале 1937 года после окончания Ленинградского машиностроительного института и практической работы по разработке танков Т-29 и Т-46-5 на Ленинградском заводе № 185, качество которой было отмечено орденом Красной Звезды.

На харьковском заводе начались жуткие времена: произошла большая беда с коробками передач на танках БТ, прозвучало обвинение во вредительстве и начались повальные аресты.

В этих условиях Михаилу Ильичу удалось сохранить личный состав конструкторского бюро. Главную задачу своим соратникам Кошкин сформулировал предельно просто: работать не вдогонку, а на обгон; в конструировании использовать не аналог, а тенденцию; внедрить такой танк, который был бы длительное время перспективным…

Из многих вариантов начальник конструкторского бюро, а затем главный конструктор завода № 183 выбрал наиболее эффективный. Модель эту он сумел отстоять вплоть до самого высшего государственного руководства.

За этот танк Михаил Кошкин буквально отдал свою жизнь. В сентябре 1940 года, за несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны, выдающегося организатора не стало. Но идея уже была воплощена в металл!

– Как смерть Кошкина повлияла на дальнейший выпуск танка?

– Танку Т-34, говоря по большому счету, очень повезло. Над созданием этой машины трудились заядлые энтузиасты. Был настоящий коллектив единомышленников, для которых главным было дело, конкретный результат, причем непременно наиболее эффективный.

Смерть Кошкина стала потрясением, причем не только для конструкторского бюро. Харьковские ветераны танкостроения вспоминали, что на похоронах главного конструктора собрался фактически весь город. А ведь подавляющее большинство участников траурной церемонии даже имени усопшего не знали. «Шестое чувство» сработало?..

Но для глубоких переживаний времени не было. Эстафету принял Александр Морозов, конструктор от Бога, будущий дважды Герой Социалистического Труда, с чьим именем связано большинство самых известных советских танков. Другой коллега Кошкина – Николай Кучеренко – стал бессменным начальником КБ в годы работы завода № 183 в Нижнем Тагиле. Со своими единомышленниками-конструкторами они обеспечили модернизацию танка Т-34, создание Т-34-85, а затем и танка Т-44. Можно сказать, что «кошкинский задел» конструкторское бюро сохранило до самого конца Великой Отечественной войны.

Танк на медали

– Первое серьезное поражение немцы потерпели в Битве под Москвой. Какую роль в этом сыграли танки Т-34?

– Танк увековечен на медали «За оборону Москвы». Причем сделано это было в 1944 году, когда на полях Великой Отечественной войны уже прошло немало жесточайших сражений, появилась возможность сравнить успехи и недостатки Т-34.

Зимой 1941 – 1942 годов мощная машина на широких гусеницах запросто преодолевала снежные заносы. Немцы были в шоке, что-либо противопоставить нашему танку они не могли чисто физически! Кстати, следующей зимой под Сталинградом подобное пришлось испытать венгерским, итальянским, румынским и финским союзникам Германии.

Под Москвой «тридцатьчетверки» впервые стали применяться достаточно крупными силами – отдельные батальоны, танковые бригады. Большое распространение получили танковые десанты: на броне танка располагались автоматчики, бойцы с ручными пулеметами. Опыт этот пригодился во все последующие годы войны. А в Сталинграде конструкторы даже разработали специальные поручни на корпус и на башню Т-34, чтобы «бронепехам» было удобнее во время стремительного перемещения по бездорожью.

Так что не зря Т-34 увековечен на государственной награде, посвященной защите столицы!

– А немецкие танки как вели себя в подобных условиях?

– В нашем музее есть возможность воочию сравнить трак Т-34 с траком германского среднего танка. Последний размером невелик. Вот почему давление на грунт у немецких машин было гораздо большим. Потому-то они безнадежно вязли: в грязи и в мягком грунте летом, в сугробах зимой.

– Можно ли сказать, что это именно под Москвой было главное сражение «тридцатьчетверки»?

– Волею судьбы «тридцатьчетверка» в обличье Т-34 и Т-34-85 участвовала во всех основных сражениях Великой Отечественной войны. От Москвы к Берлину танк шел через Сталинградскую битву, через огненную Курскую дугу, через освобождение Украины, Молдавии, республик Прибалтики, а затем стран Восточной Европы. В Красной Армии он стал самым массовым танком. Причем основная часть «тридцатьчетверок» была сосредоточена вовсе не в танковых армиях, как ныне думают весьма многие, а в общевойсковых соединениях. Машина шла в бой вместе с пехотой, поддерживая «царицу полей» своим огнем и защищая броней.

После победного мая 1945 года «тридцатьчетверку» ждали испытания на Дальнем Востоке. Преодолев знаменитые Хинганы, 6-я гвардейская танковая армия под командованием генерала А. Кравченко приняла участие в разгроме японской Квантунской армии.

– Как определить, какое из всех перечисленных сражений стало для «тридцатьчетверки» главным?

В решении данной проблемы, на мой взгляд, существует один весьма неожиданный ракурс. Возьму на себя ответственность за утверждение, что главное свое сражение Т-34 выиграл у… чертежной доски! Лучшее тому подтверждение таково: в годы Второй мировой войны в Третьем рейхе знаменитые «Пантеры», «Королевские тигры», несостоявшиеся «Маусы» создавались под впечатлением от нашей «тридцатьчетверки». Вот так история расставила всех по реально заслуженным местам!

Для тех, кому интересна история Т-34, напоминаем, что в апреле этого года на экраны вышел художественный фильм «Танки» режиссера Кима Дружинина. Фильм рассказывает вымышленную приключенческую историю тайного пробега на танках Т-34 конструктора Михаила Кошкина в Москву с целью утвердить производство новых танков, которые впоследствии помогли Советскому Союзу победить в Великой Отечественной войне. Картина создана при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества. Подробности можно узнать здесь: https://www.culture.ru/s/tanki/ .