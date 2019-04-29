Создатель ППШ. Георгий Шпагин 29 апреля – день рождения замечательного советского оружейника Георгия Шпагина... На чтение: 2 минуты

29 апреля – день рождения замечательного советского оружейника Георгия Шпагина.

Оружейниками не рождаются

Наша победа в Великой Отечественной войне всегда ассоциируется с легендарным оружием, созданным советскими конструкторами, и которое помогало советскому солдату одержать эту победу. Всегда на слуху и всегда сопровождает рассказы о дороге к победе танк Михаила Кошкина Т-34, реактивная установка «Катюша», пушка Василия Грабина ЗИС-3 и, конечно, пистолёт-пулемёт Георгия Шпагина ППШ.

Георгий Семёнович родился 29 апреля 1897 года в селе Ключниково Ковровского уезда Владимирской области. После окончания трёхлетней церковно-приходской школы для 12-летнего мальчишки начались трудовые университеты.

Вместе с отцом он отправился в Ковров на заработки, где получил специальность столяра. И здесь в его судьбу вмешался случай. Мальчик стамеской повредил сухожилие указательного пальца правой руки. И когда пришло время отправляться на Первую мировую войну, его не взяли в строевые части, а был он определён оружейным мастером в пехотный полк.; От природы Шпагин был человеком сообразительным и любознательным. Быстро освоил оружие, состоящее на вооружении русской армии, и уже через год его заметили и перевели в армейские артиллерийские мастерские.

Революция мало что изменила в жизни Георгия Шпагина. Он служил в Красной Армии и продолжал заниматься оружием.

В 1920 году состоялась долгожданная демобилизация, но Шпагин оставался оружейным мастером. Карьера будущего конструктора продолжилась на Ковровском пулемётном заводе, благо такой в годы Первой мировой построили в его родных местах (в советские годы разрешалось упоминать лишь о гражданской продукции завода, и поговаривали, что из производимых в Коврове швейных машинок можно запросто собрать пулемёт). Слесарь Шпагин работал в мастерской, где занимался сборкой магазинов для пулемёта Фёдорова образца 1916 года.

Его предложения упростили сборку магазинов, уменьшили количество заклёпок, повысили прочность и, самое главное, снизили вес. На молодого специалиста обратили внимание директора завода инженера Владимира Фёдорова и начальника опытной мастерской Василия Дегтярёва. Шпагин получил право самостоятельно работать на станках, к нему стали прикреплять молодых рабочих для обучения.

Первой его самостоятельной разработкой стала конструкция шаровой установки для танкового пулемёта Фёдорова-Иванова. Эта разработка нашла применение и для других видов пулемётов. Шпагин начинает активно работать с Василием Дегтярёвым над новым ручным пулемётом.

В 1931 году Дегтярёв и Шпагин представили крупнокалиберный пулемёт ДК-32 с новой системой ленточного питания Шпагина. В 1938 году «12,7 мм крупнокалиберный пулемёт Дегтярёва-Шпагина» поступил на вооружение Красной Армии.

Новый автомат

Главное же изобретение Георгия Семёновича – это пистолет-пулемёт ППШ-41. Наркомат вооружения дал задание создать новый пистолет-пулемёт. До этого выпускался ППД-40 (пистолет-пулемёт Дегтярёва), производство которого было трудоёмким, дорогостоящим и могло быть осуществлено только на заводах со специальным оборудованием.

Все понимали, что приближается война (а в Европе она уже началась), и перевооружение армии такими автоматами могло занять несколько лет, а этого никто не мог себе позволить.

Начав разработку нового оружия, Шпагин сделал особый упор на скорость производства. Со сложнейшей задачей он справился блестяще. Его пистолет-пулемёт могло сделать любое предприятие, располагавшее прессовым оборудованием, а во время войны таких предприятий было около двух десятков.

21 декабря 1940 года неприхотливое оружие системы Шпагина было принято на вооружение Красной Армии.

Первое производство было организовано в начале 1941 года в Вятских Полянах, где также работал Георгий Семёнович, продолжая усовершенствовать своего детище и организовывать массовое его производство.

Солдатская любовь

ППШ пользовался на фронте высоким авторитетом. Солдаты прозвали безотказное оружие «папашей», в честь него складывали частушки и стихи. Например, такие:

Я на фронте нашёл себе друга Его просто зовут – ППШ. Я хожу с ним в метели и вьюги, И привольно живет с ним душа.

От солдат конструктор регулярно получал письма благодарности. Но в моей памяти остались рассказы отца, прошедшего с боями от Сталинграда до Вены и потом ещё немного повоевавшего с милитаристской Японией. Он рассказывал, что автомат, засыпанный землёй или песком, безотказно продолжал свою работу. Однажды два дня они просидели по горло в болотной грязи, отбиваясь от гитлеровцев, и всё это время мокрый и обляпанный грязью ППШ оставался надёжным боевым товарищем. Автомат выдержал, а вот мой отец после этого болота остался на всю жизнь с простуженными лёгкими.

С этим оружием наши воины прошли от Москвы до Берлина. ППШ с барабанным магазином стал одним из символов Победы.

После войны ППШ-41 был снят с производства, но за годы войны их было сделано 5,4 миллиона штук, и такого количества хватило бы не на одну победоносную войну. Что и произошло на самом деле. Автомат поставлялся на экспорт в развивающиеся страны, а в Африке это оружие верно служило до 80-х годов XX века.

Родина по заслугам оценила труд конструктора. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1945 года Шпагину было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В наградном листе было указано: за создание новых образцов вооружения, поднимающих боевую мощь Красной Армии.

Георгий Семёнович умер 6 февраля 1952 года. Конструктор похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. В Вятских Полянах открыт мемориальный дом-музей Шпагина, его имя носит и улица в этом городе.

Обложка: www.borodino.ru