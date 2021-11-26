РАЗВЕДКА СОВЕТСКАЯ

Боевые действия для получения сведений о противнике и занимаемой им местности.

Стратегическая разведка велась Советским Союзом по линии Иностранного (Разведывательного) отдела ОГПУ-НКВД-НКГБ СССР — политическая разведка (см. Органы Государственной безопасности) и по линии Разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии — военная разведка. В задачи стратегической разведки входило добывание разведданных о военно-политических планах иностранных государств, установление их военно-экономического потенциала, изучение политикоморального состояния армии и населения, выявление состава стратегических группировок войск и вскрытие планов их применения, добывание сведений военно-технического характера. В 1930-е гг. советской стратегической разведкой в Западной Европе, Китае и Японии был создан мощный агентурный аппарат, располагавший более чем 300 источниками информации. В него в частности входили Кембриджская пятерка Кима Филби в Англии и агентурная сеть в Берлине и других городах Западной Европы, в годы войны ставшая известной, как «Красная капелла». В ходе политических репрессий 1937-1938 гг. советской стратегической разведке был нанесен ущерб, во много раз превысивший потери от противодействия иностранных контрразведок. Только в военной разведке с июля 1937 г. по июль 1940 г. было репрессировано пять начальников Разведывательного управления Красной Армии. Были вызваны из-за границы и арестованы многие успешно работавшие резиденты и агенты-нелегалы. В результате временно были потеряны ценные агентурные позиции, необходимые для укрепления обороноспособности страны. В июне 1940 г. Разведывательное управление Красной Армии из подчинения НКО было передано в подчинение Генерального штаба и стало называться Разведывательным управлением ГШ КА (начальники Управления: с июня 1940 г. по октябрь 1941 г.— Ф. И. Голиков, с октября 1941 г. по август 1942 г.— А. П. Панфилов, с августа 1942 г. до конца войны — И. И. Ильичев). В предвоенный период РУ ГШ Красной Армии и 1-е Управление (закордонная разведка) НКВД-НКГБ СССР (начальник Управления с февраля 1941 г. по июнь 1946 г.— П. М. Фитин), несмотря на вызванные репрессиями потери, вели целенаправленную работу по получению информации о военных приготовлениях Германии и ее союзников на Западе и Японии на Востоке. Эта работа была активизирована с сентября 1939 г. после нападения Германии на Польшу. Советская разведка расширяла агентурную сеть на территории Германии и оккупированных ею государств. Хотя в предвоенный период деятельность стратегической разведки носила в основном информационный характер, а аналитическая работа фактически вообще не велась, высшее политическое руководство страны своевременно получало предупреждения о готовившемся нападении Германии на СССР. Однако стратегической разведке не удалось спрогнозировать ставку германского руководства на «блицкриг». Это явилось одной из причин, по которой руководство в Москве до самого последнего мгновения не верило в то, что Германия решится нарушить договор с СССР о ненападении, не закончив войну на Западе. Подобного рода сообщения считались происками Англии, крайне заинтересованной в сталкивании Советского Союза с Германией. Лишь с началом войны в военной разведке Красной Армии и Разведывательном управлении органов безопасности были созданы отделы по обработке и анализу добытой информации, что значительно повысило эффективность работы стратегической разведки и соответственно решений, принимаемых Ставкой ВГК. К июню 1941 г. советская стратегическая разведка не имела централизованного контроля над всеми агентурными сетями; военная разведка и разведка НКГБ формировали свою агентуру независимо друг от друга. После начала боевых действий добытые сведения стали доставляться в Центр не с курьерами и дипломатической почтой, а с помощью подпольных радиопередач. Военная разведка, лучше подготовленная к действиям в условиях войны, имела необходимую аппаратуру, хотя и в недостаточном количестве. Разведка НКГБ только в апреле 1941 г. начала подготовку резидентур в Западной Европе к работе в военное время. Поэтому некоторые агентурные сети были объединены и управлялись совместно. В течение всей войны советская стратегическая разведка обеспечивала высшее руководство страны необходимой информацией, но при этом она понесла значительные потери от противодействия спецслужб противника. В 1941-1943 гг. гестапо и абверу удалось разгромить многие наши резидентуры в Германии и оккупированных ею странах, а также в Швейцарии. Серьезно пострадали резидентуры в Смоленске, Киеве, Одессе, Херсоне, Николаеве и некоторых других крупных городах, находившихся в зоне немецкой оккупации. В ходе Великой Отечественной войны стратегическую разведку вели также разведывательная авиация, радиоразведка и оперативные группы военной контрразведки, заброшенные в тыл врага. Непосредственную координацию разведывательной работы в годы войны осуществляли последовательно заместитель председателя ГКО и член Ставки ВГК В. М. Молотов, начальник Главного управления кадров НКО Ф. И. Голиков и в конце войны нарком НКВД и член ГКО Л. П. Берия. В 1942 г. на основании анализа работы в условиях войны была произведена реорганизация разведорганов. В феврале 1942 г. приказом наркома обороны Разведывательное управление ГШ КА было реорганизовано в Главное разведывательное управление (ГРУ). Было создано два управления: одно непосредственно обслуживало фронты и Ставку ВГК, а другое координировало закордонную разведку в странах, не ставших немецкими оккупационными зонами, в т. ч. и в США. В октябре 1942 г. ГРУ было выведено из Генштаба и подчинено непосредственно наркому обороны И. В. Сталину. На ГРУ возлагалась задача проведения всей агентурной работы за рубежом и на оккупированной немцами территории СССР. В ГШ КА создавалось Разведуправление, в его состав вошла войсковая разведка, выведенная из подчинения ГРУ. В это же время разведотделам фронтов было ошибочно запрещено вести агентурную разведку, вследствие чего командование фронтов часто получало необходимую информацию с опозданием. Но уже в апреле 1943 г. приказом наркома обороны, на Разведуправление ГШ (начальник Управления с марта 1943 г. и до конца войны — Ф. Ф. Кузнецов) было возложено руководство войсковой и агентурной разведкой фронтов, а также диверсионная деятельность в тылу противника. За ГРУ КА осталось руководство зарубежной стратегической разведкой. Такое построение органов военной разведки оправдало себя и сохранилось до конца войны. 1-е (Разведывательное) управление НКВД в 1942 г. разделилось на 4-е Управление НКВД-НКГБ СССР (начальник Управления с июня 1942 г. по июль 1946 г.— П. А. Судоплатов), предназначавшееся для разведывательно-диверсионной работы против Германии и Японии как на территории СССР, так и в оккупированных странах Европы и Ближнего Востока, и 1-е Управление НКВДНКГБ СССР, сфера действий которого распространялась на США, Англию, Индию, Австралию и Латинскую Америку. В 1943 г. в военной контрразведке «СМЕРШ» был создан самостоятельный отдел, который занимался заброской в тыл противника агентурных и диверсионных групп. Разведывательный отдел действовал также в Центральном штабе партизанского движения, однако он выполнял в основном лишь координационные функции, не ведя агентурной разведки в тылу немецких войск без взаимодействия с военной разведкой и контрразведкой. В 1943-1945 гг. советская стратегическая разведка сыграла значительную роль в подготовке и проведении Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций, совещаний и встреч министров иностранных дел стран—участниц Антигитлеровской коалиции. В 1944 г. было создано разведывательное бюро спецкомитета правительства СССР по ядерной проблеме, которое занималось координацией деятельности ГРУ и НКГБ по сбору разведданных, связанных с ядерным оружием. Оперативная разведка в ходе Великой Отечественной войны организовывалась командованием и штабами фронтов, флотов, армий, флотилий и родов войск всех видов Вооруженных Сил СССР. Ее основными задачами были добывание, обобщение и оценка данных о наличии и составе группировок противника на конкретном операционном направлении и определение вероятного характера их действий. Велась штатными разведывательными подразделениями фронтового и армейского подчинения, авиацией, средствами радиоразведки и агентурной разведкой. Большое значение имела информация, поступавшая от партизанских соединений, действовавших в тылу противника. Тактическая (войсковая) разведка-в ходе боевых действий организовывалась командирами и штабами соединений, частей и подразделений всех видов Вооруженных Сил СССР. Основными задачами войсковой разведки были установление состава группировки противостоящего противника и выявление вероятного характера его действий. Она осуществлялась разведывательными группами и отрядами, самолетами и кораблями. Разведка боем проводилась отдельными подразделениями или войсковыми частями Вооруженных Сил. Советская разведка в годы войны прошла трудный, но славный путь, обеспечивая правильность и своевременность решений, принимавшихся военным и политическим руководством СССР, сохранила многие тысячи жизней наших солдат.

Исторические источники:

КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Сб. документов. М., 1969;

Секреты Гитлера на столе у Сталина. М., 1995.

Автор статьи: Мартынов В. Е.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015