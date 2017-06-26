Краткий курс истории. Переход на семидневную рабочую неделю 26 июня 1940 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений». Вводились более жёсткие меры трудового законодательства, направленные на подготовку страны к будущим военным действиям, которые начнутся ровно через год, в июне 1941-го. Не было отмены выходных Современному человеку читать этот документ нужно внимательно. Переход на семидневную рабочую неделю не означал ликвидацию выходных. Дело в том, что в 1930-е годы в СССР действовала шестидневная рабочая неделя с фиксированными выходными днями, которые приходились на 6, 12, 24 и 30... На чтение: 1 минута

26 июня 1940 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений». Вводились более жёсткие меры трудового законодательства, направленные на подготовку страны к будущим военным действиям, которые начнутся ровно через год, в июне 1941-го.

Не было отмены выходных

Современному человеку читать этот документ нужно внимательно. Переход на семидневную рабочую неделю не означал ликвидацию выходных. Дело в том, что в 1930-е годы в СССР действовала шестидневная рабочая неделя с фиксированными выходными днями, которые приходились на 6, 12, 24 и 30 числа каждого месяца. Указом 26 июня 1940 года был осуществлен переход с шестидневки на семидневную неделю, «считая седьмой день недели – воскресенье – днём отдыха». Таким образом, количество выходных сокращалось с 61 до 52 в году, 9 выходных дней превратились в рабочие.

В лагеря за опоздания не отправляли

Вопреки расхожему мнению, указ не вводил уголовную ответственность за опоздание на работу. Была изменена форма наказания за прогул без уважительной причины: если раньше это было обязательное увольнение, то теперь – «трудовые работы по месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием из заработной платы до 25 %». Опаздывать становилось себе дороже.

На Западе – ещё жёстче

Указ был подписан в разгар Третьей пятилетки – периода срочной мобилизации трудовых ресурсов для усиленного развития военно-промышленного комплекса. Но сталинское ужесточение трудового законодательства не было чем-то исключительным для Европы того времени. Ещё до начала войны во Франции в 1939 году был принят закон, увеличивший рабочее время на государственных и частных оборонных предприятиях до 60 часов в неделю – на 12 часов больше, чем в СССР. Впрочем, французам, разгромленным в июне 1940 года, эти меры не помогли, а советской экономике жёсткие ограничения за год до войны, как и было задумано указом, оказали посильное содействие.