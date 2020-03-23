«На пороге войны. 1939 год». Владимир Мединский и Сергей Иванов представили уникальный научный труд 24 марта в книжном клубе «Достоевский» (Москва, ул. Воздвиженка, д. 1) Председатель Попечительского совета РВИО Сергей Иванов и Председатель РВИО Владимир Мединский представили фундаментальный научный труд «На пороге войны. 1939 год». На чтение: 4 минуты

24 марта в книжном клубе «Достоевский» (Москва, ул. Воздвиженка, д. 1) Председатель Попечительского совета РВИО Сергей Иванов и Председатель РВИО Владимир Мединский представили фундаментальный научный труд «На пороге войны. 1939 год».

Презентация данного издания позволит дать верные оценки политики «умиротворения» гитлеровской агрессии, которую проводили перед войной Англия и Франция, показать корыстную позицию Польши, желавшей поживиться за счет СССР и Чехословакии.

В феврале 2020 года Российское военно-историческое общество выпустило в свет сборник статей, посвященный международным отношениям кануна Второй мировой войны. Авторами стали десятки ведущих отечественных историков, чьи работы позволяют глубже взглянуть на предпосылки, причины и виновников этой самой страшной трагедии мировой истории.

Документы и материалы, приведенные в книге, четко показывают, что советско-германский пакт о ненападении стал фактически последним соглашением, который заключила великая европейская держава с Германией, когда все шансы достигнуть действенного союза против нацизма с Лондоном и Парижем Москвой были уже исчерпаны.

Авторы книги последовательно проводят документально выверенную историческую канву событий 1930-х годов в Европе и мире. Они не выдергивают тот или иной документ из исторического контекста, а строят свое повествование на основе принципа объективности и историзма. Из этого следует, что агрессивная политика нацистской Германии, фашистской Италии и милитаристской Японии, нацеленная на передел мира, активно проводилась ими на протяжении всех 1930-х годов. Оккупация японцами Китая, гражданская война в Испании, захват Эфиопии и раздел Чехословакии – все эти события затронули миллионы людей по всему миру и стали предтечей развязывания нового глобального конфликта. По сравнению с безответственными действиями т.н. «западных демократий» Советский Союз целенаправленно прилагал усилия на обуздание мирового зла.

Еще до 1 сентября 1939 г. СССР помогал народу Китая в его борьбе против японской агрессии, Красная Армия была втянута в бои с японцами у оз. Хасан и на р. Халхин-Гол. Против наступления фашизма советские добровольцы сражались на земле и в воздухе Испании, когда там произошел франкистский переворот.

Недооценка этих событий как части общей стратегии СССР по предотвращению мировой войны, проводимая на протяжении всех 1930-х годов, сегодня играет на руку ревизионистам.

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