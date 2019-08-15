Логинов: наследие Логинов: наследие На чтение: 2 минуты

Михаил Николаевич Логинов, создатель легендарной «сорокопятки», а также всей зенитной артиллерии Великой Отечественной войны умер рано, не успев реализовать все свои планы и идеи. Их пришлось воплощать в жизнь другим людям, его ученикам и соратникам.

Коллективная работа

Став Главным конструктором завода №8 в подмосковном Калининграде в 1937 году, Логинов смог реализовать на предприятии свой собственный подход к организации проектирования и внедрения новых видов оружия в производство.

В основе идеи Логинова была совместная деятельность специалистов КБ и производственных цехов завода. Завершив работу над чертежами нового орудия, его главный конструктор вместе с замом и помощниками продолжали работу уже в цехах: контролировали процесс сборки нового образца от начала до конца.

В первую очередь Логинов придавал значение образовательному аспекту такой коллективной работы. Не имевшие высшего профильного образования сотрудники завода быстро осваивали основы артиллерийского дела, зачастую подавали ценные идеи по совершенствованию конструкции пушек. Происходило сверхэффективное взаимообучение всех участников процесса, а обратная связь приводила к небывалому ускорению темпов в разработке все новых образцов артиллерии: конструкторские идеи рождались у Логинова одна за другой. «Сидит, бывало на тахте с совсем отрешенным видом,- вспоминает его супруга, не подходи и не трогай его. То он прицел доводит, то упрощает конструкцию лафета, то какую-то деталь или узел переделывает. И все в уме. Писал и рисовал в таких случаях он редко. Были у него записные книжки, две, да и те остались полупустые. Все держал в голове. Говорил иногда: самое надежное место для хранения.

Позже, в 1946 году, его методику взял на вооружение и С.П. Королев, организовавший на этом же заводе производство ракет и космических аппаратов.

45-мм противотанковая пушка образца 1937 года

Результативность

И результаты такой работы не заставили себя ждать. Буквально за год КБ завода под руководством Логинова создает целую серию малокалиберной полевой зенитной артиллерии, зенитных пушек для сухопутных войск, морских пушек и башенных установок для кораблей различных классов.

В 1938 году Логинов возглавил делегацию отечественных специалистов, командированных в Чехословакию для экспертной оценки изделий зарубежных артиллерийских заводов, в первую очередь «Шкоды». «Восьмерочники» (так называли работников завода) знакомились со специзделиями и в результате в докладе К.Е. Ворошилову Логинов и его коллеги выступили против намечавшейся тогда закупки иностранного оружия, поскольку по основным характеристикам оно явно уступало отечественному.

В высших кругах ГАУ РККА доклад Логинова вызвал серьезное неудовольствие, но от своего мнения он не отступился. Настало время, когда каждую ночь Логинов ждал ареста. От беды его спас Ванников Б.Л., заведовавший тогда отечественной оборонной промышленностью. Очень скоро сама жизнь подтвердила - Логинов был прав.

Во второй половине апреля 1938 года состоялся новый правительственный смотр артиллерии. Продукцию своего завода представлял в составе комиссии и М.Н. Логинов. С большой эффективностью была проведена стрельба батарей из четырех 76 мм новых зенитных пушек. Но еще большее впечатление произвела своей стрельбой 37 мм автоматическая зенитная пушка. Ствол пушки был направлен в зенит, а орудие работало безотказно, совершив подряд 60 выстрелов. По показанию секундомера выходило, что практическая скорострельность и темп стрельбы совпадали – 160 выстрелов в минуту! После стрельб сразу же здесь на полигоне в брезентовом шалаше был устроен прием для артиллеристов, военных конструкторов и производственников. Сталин посадил Логинова около себя, налил ему рюмочку коньяка и подчеркнул, что ему особенно понравилась его 37 мм зенитка.

Последователи

Забот у Логинова после удачных правительственных испытаний не убавилось. Его орудия пошли на поток и их осваивали на флоте и в войсках. А у него уже роились в сознании новые планы, новые задумки.

Значительный задел 76 мм зенитной пушки образца 1938 года позволило создать на её базе еще мощные артиллерийские комплексы. Так путем наложения нового ствола с дульным тормозом, увеличенной зарядной камерой, затвором и полуавтоматикой на лафет 76 мм пушки была создана и принята на вооружение 85 мм зенитная пушка 1939 года. Буквально через год после своей предшественницы!

85-мм зенитная пушка образца 1939 года

Важной особенностью зенитных орудий была их универсальность: они применялась не только для огня по вражеским самолетам, но и использовались в качестве противотанковых на прямую наводку. В боеприпасы каждой зенитной пушки для этого включались и бронебойные снаряды. Не стало исключением и новое орудие, которое легко поражало танки противника. Уже позже, после Курской битвы, в 1943 году в Кубинке прошел смотр противотанковой артиллерии. И только эта 85 мм зенитка смогла пробить 100 мм броню трофейного немецкого «Тигра». В связи с этом было принято решение о вооружении танка Т-34 пушкой с аналогичной баллистикой, что и было поручено конструкторам В.Г.Грабину и Ф.Ф.Петрову. В дальнейшем созданные ими танковые пушки устанавливались на тяжелые танки ИС-1, КВ-85. А в мирное время эти зенитки использовались как противолавинное средство.

…Перед поездкой в Крым на лечение в домашнем кабинете Логинова разговор за разговором. Сослуживцы по его просьбе поочередно приходили группами и в одиночку. Только что вышел Люльев Л.В. – начальник одного из главных заводских отделов. Как и он долго задержался и заместитель главного Лев Абрамович Локтев. По отдельным фразам, когда говорившие повышали голос, его супруга Олимпиада Яковлевна догадывалась, что муж отдает последние распоряжения, высказывает теоритические и практические советы подчиненным, что им подиктовано фактически своего рода завещание. Он так и сказал, обращаясь к Локтеву: «Пишите. Перспективы КБ завода на 10-12 и более лет. И распишитесь, Лев Абрамович, Вам ведь его придется осуществлять.»

Уже после смерти Михаила Николаевича в Севастополе на крейсере «Красный Кавказ» прошли испытания его морских зенитных пушек. Их главные боевые характеристики – точность и скорострельность в очередной раз превзошли все ожидания членов комиссии, традиционно подтвердив высокий уровень конструкторского мастерства автора.

Как и завещал Михаил Николаевич, его теоритические идеи во многом были реализованы его приемником на посту Главного конструктора Львом Локтевым. Уже под руководством Василия Грабина он выпустил 57 мм пушку – комплекс С-60, за которую они оба получили Сталинскую премию. Эти комплексы хорошо показали себя во Вьетнаме, Корее и других конфликтах второй половине 20 века.

К началу Великой Отечественной войны в КБ завода № 8 в общей сложности, создали и довели до различной степени готовности более пятидесяти орудий и установок различного назначения калибров 25,37,45,76,85 и 100 мм, многие из которых в дальнейшем были модернизированы и запущены в производство, составив основу вооружения нашей армии.