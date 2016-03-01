Линия Сталина Линия Сталина На чтение: 5 минут

Опять дорога... За окном проносятся картинки российской глубинки, я еду в город Остров Псковской области на Линию Сталина.

Дорога ведет меня мимо дорогих моему сердцу мест: Зубцов, Ржев и дальше на Запад, где на границе, встретили врага мои предки. Мои деды? Нет, мои родные встретили войну на других фронтах, но и тех солдат и командиров, что бились там, на Северо-Западе, тоже считаю своими предками, своими родными... И дороги они мне ничуть не меньше... Города, деревни, села... Памятники, братские могилы, все напоминает о войне, о величии и трагедии русского воинства. Сколько их полегло? Сотни тысяч осталось лежать в земле по дороге от границы до Москвы и обратно... Как мы помним о них? Это видно по состоянию этих могил и этих памятников. Вот небольшая деревня и ухоженная чистенькая братская могила с коленопреклоненной фигурой солдата на ней. Здесь живут неравнодушные, честные люди, которые помнят, и их дети будут помнить о павших, о сохранивших эту память для будущего. Ведь память не требует миллионы на счетах и лужённой глотки, чтобы орать: "Правительство и местная власть, ну-ка помоги мне помнить, дай мне денег на эту память и ещё краску для памятника!" Для того чтобы помнить, достаточно взять кисть, баночку краски, или лопату, взять за руку сына, или дочь и пойти почистить снег на воинском захоронении, рассказать, за что погибли эти молодые и не очень парни, а потом тихо посидеть у могилы... Это и есть память. Недавно прочитал интересную фразу: "Очень много людей пропадает без вести.... При переходе от слов к делу!" Сколько я их видел по всей России: активистов всяких партий, общественников, трясущих пачками написанных во все инстанции писем, "неравнодушных" жителей, толпами осаждающих сельские и районные администрации с лозунгами "доколе?" и "где ваша совесть?", но на простой банальный вопрос: "А сами не пробовали? - купить банку краски, взять лопату, метлу, грабли, пойти всей этой возмущенной толпой и навести порядок, чтобы потом сказать властям: " Мы, что могли сделали. А Вы?" На этот банальный вопрос я слышал ответ - "это их обязанность!!!" А в чём тогда наша? Наша обязанность, как внуков, правнуков? В том, чтобы голосить: "Помогите!!!"? Думаю, нет!!! И еду я сейчас туда, где люди не голосят, а помнят, делают, что могут и помнят! А таким и помогают!

У города Остров тяжелая военная судьба, такая же, впрочем, как у тысяч городов России, Белоруссии, Украины. Бои 1941 года, отступление наших войск, оккупация, тысячи погибших, замученных новым "европейским" режимом, бои 1943-44 годов, освобождение, Победа и восстановление разрушенного до тла!! Не перегибаю ли я с новым "европейским" порядком? В случае с Островом точно нет! Здесь отметилось в период оккупации большинство граждан стран - членов сегодняшнего Евросоюза... Здесь немецким фашистам помогали устанавливать новый порядок прибалтийские добровольческие полицейские батальоны, дивизии СС из добровольцев со всей Европы - это факты Истории! Не разжигаю ли я межнациональную рознь? Да нет! Просто я помню и хочу, чтобы весь мир помнил, от какой мрази избавил мир Советский солдат! Я писал ранее, что у фашизма нет национальности, она есть еще у тех, кто его покрывает и поддерживает, а потом он сжирает национальную идентичность и превращает людей в оголтелое стадо, которому есть одно лекарство - пуля!

Под Островом находятся сохранившиеся уникальные военно-инженерные сооружения так называемой Линии Сталина. Именно здесь, в этих дотах лилась кровь солдат первого и самого трудного года войны...

Долгие десятилетия эти уникальные в инженерном и в историческом плане сооружения стояли заброшенными и становились добычей сборщиков металлолома. Но благодаря неравнодушным людям, людям дела, эта линия оживает. Мы везем на оживающую линию бюст человека, чье имя носит и носила огромная по протяженности линия укреплений, протянувшаяся через территорию всей западной части СССР, бюст И.В. Сталина...

Сколько всего мы слышали о Сталине, о тех людях, кто помнит, что значит для истории имя этого человека. Лагеря, репрессии, ГУЛАГ и т.д.... Но есть и другая сторона Истории: индустриализация, поднятая из разрухи Гражданской войны в считанные годы страна, занимавшая ведущее место в мире до Второй Мировой. Есть тяжелые первые месяцы и годы поражений и миллионы погибших и пропавших без вести, тысячи километров оставленной на растерзание врагу родной земли, но есть эвакуированные заводы, есть победа под Москвой, не сдавшийся Ленинград и выстоявший Сталинград, есть Курск и Белгород, первый салют, освобожденный СССР, освобожденная Европа, уничтоженный фашизм и Великая Победа. Есть восстановленная страна, установленный ядерный паритет, обеспечивавший мир нашей стране до сих пор - это тоже Сталин и это тоже история. Я не берусь судить о том, чего больше, хорошего или плохого, я просто знаю, что Сталин был в истории моей страны и сделал он для нее много. Однажды я общался с ветераном, который провел всю войну в немецком плену, а после был, как изменник, направлен в лагерь под Воркутой, где провел еще пять лет. Так вот: слова этого человека о личности И.В.Сталина стали для меня основной оценкой. На мой вопрос ненавидит ли он Сталина, ветеран удивленно спросил: "Сталина? За что? Не он посадил меня в лагерь, а конкретный человек, особист, который не стал разбираться в моем деле и, побоявшись ответственности, на всякий случай отправил меня в лагерь, меня и сотни и тысячи других. А когда я в этот лагерь попал, то увидел, сколько там настоящих врагов и узнал какие посты они занимали, так вот, если бы они остались на своих постах, то еще неизвестно, чем бы все закончилось в этой войне. А Сталин подарил мне и моей семье мир, спокойствие и стабильность на долгие годы! Сталин ушел из жизни, не оставив своей семье счетов в Швейцарском банке и золотых замков по всему миру, его сын погиб в лагере смерти. И он действительно любил свою страну!" - это слова человека, пять лет отсидевшего в лагерях по ложному обвинению, и ему я верю, как никому другому. Можно сколько угодно полемизировать о личности И.В.Сталина и его роли в истории страны, но одно не подлежит сомнению - это был Великий человек. Даже в жестокости и властности своей он был велик, и ни в коем случае нельзя вычеркивать личность Сталина из нашей истории. Забыть о нем - преступление перед миллионами погибших.

Та часть линии Сталина, которая находится у города Остров уникальна тем, что в отличии от многих других она воевала. Вражеским частям не удалось обойти укрепления, и в них приняли бой их гарнизоны, которые были укомплектованы не полностью, не имели подготовки к ведению боя в замкнутом пространстве, многие доты были не достроены, вооружение в других было демонтировано, но доты стояли, и линия билась, билась, истекая кровью своих защитников, дав возможность отвести основные войска. До сих пор поисковики находят в дотах и траншеях останки павших, на стенах дотов отметины от вражеских пуль и снарядов. С трепетом я прикасался к испещренным осколками скользким бетонным стенам, смотрел в узкие бойницы и думал: "Каково воевать здесь, не понимая и не чувствуя, что происходит на поверхности? Остался ли кто-то еще, кроме тебя? Кто сейчас стоит за огромной железной дверью, товарищ по оружию, или уже враг? Каково, задыхаясь в пороховой гари, не думая о себе, вести огонь по врагу? Каково думать о стране и товарищах после форса пламени из огнемета в бойницу, после одуряющей бомбежки и артобстрела, не слыша ничего, с кровью в ушах, вновь вставать к пулемету, когда самый тоненький звук неслыханной болью отдается в ушах? Но ведь вставали!

Все это нам рассказывал и показывал директор музея Петр Михайлович Гринчук и его сотрудники. Экспозиция музея уникальна, уникальна тем, что почти все экспонаты найдены здесь, на полях сражений самим Петром Михайловичем и его сотрудниками, которые входят в поисковый отряд. Памятник советскому солдату на Линии Сталина установлен на воинском захоронении, созданном их руками. Здесь похоронены несколько сотен солдат, которых нашли поисковики во главе с Петром Михайловичем. Они же своими руками, зачастую за свои деньги, пытаются восстановить и оживить Линию Сталина, они не просят, не собирают подписи, не рвут глотку, они ДЕЛАЮТ! И Линия оживает, восстановлен один дот, созданы полевые укрепления, землянки, оборудована стоянка техники. Да, до совершенства далеко, но музей живет, и как радуются эти настоящие люди за свою линию Сталина, за свой музей, с каким трепетом они говорят о найденных здесь бойцах, они помнят каждого... Но у любой медали две стороны. Сколько грязи обрушилось на этих людей, как только они начали работу над музеем! Что только не услышали они в свой адрес! Не исторично, цвет не тот, двери не те, "деревенский тюнинг", а уж по поводу бюста И.В.Сталина - сколько было крика, да, наверняка, еще будет.

А ведь не так далеко от Острова в братской Белоруссии есть свой участок Линии Сталина, который превращен в Государственный Федеральный музей, где стараниями не просто горстки энтузиастов, а в государственном масштабе сохраняют свою историю и свою Память, где не пытаются вычеркнуть или измазать дегтем и без того страшные и тяжелые страницы истории, а всячески сохраняют то немногое, что нам досталось. Где пропаганда нашей поистине героической и славной военной истории является государственной политикой. Я был и на Белорусской Линии Сталина. Это величественный музей под открытым небом, принимающий десятки тысяч туристов со всей территории бывшего СССР и из Европы, с рядами военной техники, десятками инженерных сооружений с огромным количеством квалифицированного персонала. И там не стесняются имени Сталина в названии, потому что это - История! Так же, как не стесняются французы имени Наполеона, который на секундочку пол Европы поставил на колени, как не стесняются в других европейских странах своих правителей прошлого, допускавших и победы, и поражения, но внесших свой вклад в историю государства. А у нас изрыгаются волны гадости на людей, которые просто без политики пытаются сохранить историю своей страны.

Сколько же грязи за последние несколько дней вылилось в адрес Российского военно-исторического общества и его Председателя – Министра культуры РФ В.Р. Мединского. Вынуждена оправдываться и объяснять не желающим слушать и слышать руководитель департамента культуры Псковской области Жанна Николаевна Малышева. Помогает, чем может горстке неравнодушных людей, любящих свою историю, руководитель регионального отделения РВИО в Псковской области Александр Иванович Голышев. У меня один вопрос к журналистам и политикам, с отчаяньем голодного пса набрасывающихся на Память и Историю. Вам то что лично сделал Сталин? Вас гноили в лагерях? Ваших родственников лично Сталин отправил в застенки? Если да, то я извинюсь за него, я как ваш современник, как внук репрессированного бывшего редактора газеты «Известия», проведшего в лагерях 16 лет и не разучившегося любить свою страну, как внук ветеранов войны, прошедших её всю - с 22 июня 1941 года до 9 мая 1945 года и до последнего дня своего утверждавших, что без Сталина бы было еще тяжелей, и как всё сложилось, вообще не понятно. Хватит плевать в спину умершим и погибшим, нет здесь политики, здесь есть история. Был Сталин, руководил страной, не сбежал в Сибирь, в Москве был, с народом своим был, и к нему обратился: «Братья и сестры…» И поверили люди ему, пошли за ним, с ним победили. Это тоже уже История. Правда тех лет, нравится она кому-то, или нет. Не блажите вы голодными псами: «Сталин палач!!!!!», на руках любого вашего либерального кумира не меньше крови невинных людей, поверьте… Оставьте вы Сталина для истории, займитесь вы делом, напишите о людях, у вас под носом по крупицам собирающих историю, не жалея своих времени и средств, ставя общественное выше личного, пытающихся передать вашим детям первозданную историю страны. Они не депутаты, не политики, они сохраняют то, что всем нам дорого. Вот о них напишите и помогите им, им не нужна слава, им нужна помощь, в том числе и ваша.

А либеральным политикам, делающим свое имя на грязном пиаре и выплесках в прессу в стиле. "ату его.", пора бы прекратить популистскую трескотню. Ату кого? Сталина? Мединского? Директора музея? Местных жителей, которые сами облагораживали территорию, где установлен бюст? Вы в этой жизни и стране что сами то сделали? Своими руками? Сколько дней провели в лесах и болотах, поднимая из земли кости неупокоенных солдат той войны и неизвестных жертв режима? Кто вы такие, чтобы в своих посылах и статьях ссылаться на их святые души? А директор музея поднял их сотни, ваш покорный слуга живет большую часть времени в лесах и болотах в надежде вернуть хоть еще одного. Мы имеем право говорить от их имени куда больше, чем вы. Руки свои грязные уберите от их памяти, вы для них ничего не сделали, не вам и судить, тем более выступать от их имени. Помогите сначала живым!!! Нет у вас ничего святого, да и на Сталина вам в принципе плевать… Так ведь? Вам тема скандальная интересна!

Дорогие "диванные" критики, оторвите свою задницу от дивана, сделайте что-нибудь своими руками, покажите нам, как надо, и мы готовы перенимать ваш "передовой" опыт! Сделайте что-нибудь для России, для ее истории и памяти, для своих детей, пусть сначала коряво, "по-деревенски", но своими руками! И, если сделаете, Вам помогут, вас увидят и поймут, вы не пропадете без вести, при переходе от слов к делу... Хватит брызгать ядом, в тех, кто трудится на своей земле, подумайте о своих детях! Что они будут вспоминать о вас??? Или уезжайте из нашей страны, туда, где лучше и красивее по вашему мнению!!! Оставьте нас тут, мы уж как-нибудь справимся, если вы мешать не будете!

А Сталин стоит, стоит на линии обороны, носящей его имя, стоит на земле, где с его именем шли в атаку и будет стоять, потому что есть неравнодушные люди, знающие и ценящие историю своего родного края! Спасибо Вам, Петр Михайлович, спасибо Всем Вашим ребятам и Вашим милым женщинам. Мы обязательно приедем еще, потому что у Вас тепло в душах и сердцах тепло!