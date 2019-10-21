«Летающий танк»: Ил-2 штурмовик Настоящие легенды не нуждаются в представлении. Сегодня мы расскажем об истории штурмовика Ил-2 «Черная смерть», «летающий танк», «бетонный самолет» или просто «чума» – как только не называли немцы наш штурмовик, ставший одной из самых больших напастей для вермахта. Самый массовый в мире самолет, обладающий феноменальной живучестью и огневой мощью. Ил-2 прошел большой путь – от прототипов до буквально выкованного в горниле войны самолета поля боя и летающего на небольших высотах штурмовика, поражающего наземные цели всех типов. Как его конструкция, так и тактика применения со временем менялись, но неизменным оставалось лишь одно: если над немецкими позициями появлялись Ил-2, враг в ужасе... На чтение: 3 минуты

Настоящие легенды не нуждаются в представлении. Сегодня мы расскажем об истории штурмовика Ил-2

«Черная смерть», «летающий танк», «бетонный самолет» или просто «чума» – как только не называли немцы наш штурмовик, ставший одной из самых больших напастей для вермахта. Самый массовый в мире самолет, обладающий феноменальной живучестью и огневой мощью. Ил-2 прошел большой путь – от прототипов до буквально выкованного в горниле войны самолета поля боя и летающего на небольших высотах штурмовика, поражающего наземные цели всех типов. Как его конструкция, так и тактика применения со временем менялись, но неизменным оставалось лишь одно: если над немецкими позициями появлялись Ил-2, враг в ужасе стрелял по нашим штурмовикам из всего что было в надежде остановить неизбежный опустошительный удар.

На пороге войны

Идея использовать авиацию для ударов по наземным целям была не нова. Еще в Первую мировую истребители, а также новый тип самолетов – бомбардировщики – активно утюжили позиции и тыловые объекты врага. С течением времени и развитием зенитной артиллерии и истребительной авиации для вылетов на линию фронта и ближнюю прифронтовую полосу противника потребовались самолеты специальной конструкции. Адаптация для этих целей истребителя или бомбардировщика уже не давала защиты от плотного зенитного огня и свободно охотящихся истребителей. Так, в армиях стали появляться специализированные машины, используемые в военной авиации и в наши дни, – штурмовики. В СССР уже был опыт применения «боевиков» (так в 30-е годы у нас называли штурмовики), например Р-5Ш или Р-Z. Но это как раз были адаптированные для данных целей самолеты. Революцию в конструкции штурмовиков произвел прототип нашего гениального авиаконструктора Сергея Владимировича Ильюшина, который назывался БШ-2 (бронированный штурмовик), или ЦКБ-55, поднятый в воздух 2 октября 1939 года еще одной легендой отечественной авиации, летчиком-испытателем Владимиром Коккинаки.

Прототип штурмовика БШ-2

Источник: pinterest.ru

Конструкция нового самолета поражала воображение. Для тех лет это был действительно прорывной самолет. Вокруг двухместной кабины-бронекапсулы, выдерживавшей попадание 7,62-миллиметровой пули с любой дистанции, строились органы управления, двигатель и оперение. Баки, бачки, основные жизненно важные узлы самолета также бронировались. Так коллектив ОКБ завода №39 выполнил задачу военных и лично Сталина на новый штурмовик, неуязвимый к огню с земли. Тем не менее у новой машины был выявлен ряд недостатков, прежде всего связанных с двигателем: АМ-34 даже в форсированном варианте слабо «тянул» новую тяжелую машину, а новый АМ-35 вообще был недоведенным и плохо работал.

Ил-2 в разрезе

Источник: pinterest.ru

Тем не менее военные приняли новый самолет благосклонно и, как водится, велели доработать его. Так, 12 октября 1940 года в воздух поднялся ЦКБ-57 – «дополненный» вариант БШ-2. Новый мощный маловысотный «движок» АМ-38 неплохо тянул облегченную машину. Но тут крылся и первый недостаток – к сожалению, стоивший жизни многим пилотам. Доподлинно не известно, почему Ильюшин так поступил, но вкупе с увеличением мощности оружия (добавили две 23-миллиметровые пушки ВЯ, заменив ими два пулемета из четырех) и новым двигателем исчезла задняя кабина для стрелка. Самолет стал одноместным. Вероятно, на это решение повлияли сроки, которые нельзя было срывать, и работы над ДБ-3, еще одним проектом, но уже бомбардировщика, Ильюшина (кстати, он первым бомбил Берлин) .

Ил-2 штурмовик

В декабре 1940 года в рядах нашей авиации появился самолет Ил-2. Сразу же началось производство одноместных Ил-2. На 22 июня 1941 года было выпущено 249 машин, 50 уже были в действующих частях, еще 50 только должны были прибыть в свои полки. Несмотря на небольшое количество, первые вылеты Ил-2 совершили уже 25 июня. Машины 74-го и 66-го ШАП наносили удары по продвигающимся немецким колоннам.

Ил-2 готовят к вылету

Источник: waralbum.ru

В первых же боях быстро были выявлены недостатки нового штурмовика – конечно же, это отсутствие бортового стрелка, делающее неповоротливый Ил легкой добычей вражеского истребителя, и недостаточная эффективность бомб. В строевых авиаполках взялись решать первую проблему самостоятельно: кустарным способом прорезали позади кабины отверстие, куда ставили пулемет ШКАС; на место стрелка становился техник или оружейник. Это место прозвали «кабиной смерти». И только в сентябре 1942 года в части стали поступать новые двухместные штурмовики. Правда, кабина стрелка уже не была бронирована, что в среднем приводило к смертности восьми стрелков на одного летчика.

Производство штурмовиков Ил-2 на одном из авиазаводов в Куйбышеве, куда были эвакуированы около 40 предприятий авиапромышленности

Источник: waralbum.ru

А вот довооружили самолет быстро. Под крыльями размещали реактивные снаряды РС-82 или РС-132, как у Катюши. Быстро расширялась номенклатура бомб: так, 100-килограммовая ФАБ-100 могла пробивать бортовую броню средних немецких танков при близком разрыве и выбивать сварные швы и заклепки. А когда на вооружение поступили ПТАБ – кумулятивные противотанковые авиабомбы калибром 1,5–2,5 килограммов, немцы были вынуждены отказаться от танковых атак плотным строем и увеличить дистанции в колоннах. Один штурмовик мог сбросить целый ворох таких бомб, повреждая сразу множество единиц техники. Ил-2 нес от 400 до 600 килограммов бомб и восемь реактивных снарядов на внешней подвеске. Любители загадок могут порассуждать и над торпедной версией штурмовика – Ил-2Т. Мог ли он поднять торпеду? Свидетельства этого есть, хоть и не документальные, а устные. В любом случае Ил-2 служили и в морской авиации, а их пилоты отлично освоили так называемое топмачтовое бомбометание – с рикошетированием бомбы от воды с целью попасть в борт вражеского судна.

Атака на немецкую автоколонну

Источник: pinterest.ru

Самолет постоянно модернизировался, улучшались его летные и технические характеристики. Появилась версия с более мощными 37-миллиметровыми орудиями для поражения бронетехники противника. Испытывались даже 45-миллиметровые, но от них отказались из-за очень сильной отдачи. Улучшили и мотор машины, поставив форсированный АМ-38Ф. К концу войны все наработки были превращены в новый, очень удачный самолет Ил-10 – дальнейшее развитие Ил-2.

Боевое применение

Война застала Ил-2 врасплох. Еще не были в достаточной мере отработаны тактические методики применения штурмовой авиации. Часто в штурмовых авиаполках учиться воевать приходилось прямо в ходе боевых действий ценой потерь и крови. Высокие потери одноместных Ил-2 в начале войны, несмотря на хорошую живучесть, были нивелированы к 1943–1944 годам. По иронии судьбы к этому времени советская авиация захватила господство в воздухе, и многие пилоты-штурмовики вообще перестали брать с собой стрелка за ненадобностью – вот такая метаморфоза.

Хорошо видно ракетно-бомбовое вооружение Ил-2

Источник: pinterest.ru

За годы войны было сформировано 356 штурмовых авиаполков всех очередей готовности. Из более чем 36 тысяч построенных штурмовиков (а это и сейчас мировой рекорд) потеряны были 23600 машин. Естественно, большая часть потерь приходилась на первый период войны. Однако 11 тысяч было потеряно не в боях, а вследствие различных летных происшествий и аварий. Штурмовики часто возвращались, имея по 500 пробоин в корпусе, садились «на брюхо», списывались из-за невозможности восстановления.

Знаменитые Ил-2 47-го ШАП, на переднем плане самолет героя Советского Союза подполковника Н. Степаняна

Источник: waralbum.ru

Ил-2 стал настоящим фронтовиком, особенно страшным в опытных руках, когда наши летчики освоили тактику налетов «все разом». Когда 12 машин (и более) одновременно сбрасывали весь боекомплект, расстреливая вражескую позицию, шансов уцелеть на земле было очень мало. Наши летчики-штурмовики особенно успешно боролись с крупными скоплениями техники, колоннами, позициями артиллерии, складами и железнодорожными узлами. После налетов Ил-2 оставались лишь дымящиеся головешки и кучи нацистских трупов.

Восстановленый Ил-2 в полете, наши дни

Источник: pinterest.ru

На Ил-2 летала целая плеяда настоящих асов, например дважды Герои Советского Союза Василий Андрианов, Михаил Одинцов, Талгат Бегельдинов, десятки однократно награжденных «Золотой Звездой». Пилоты Ил-2 считались действительно бесстрашными людьми, ведь иногда им по нескольку раз в день приходилось прорываться сквозь завесу зенитного огня с земли и атаки нацистских истребителей с воздуха. Ил-2 стал не просто символом Победы, а оружием, «рабочей лошадкой» фронтовой авиации, день за днем своим тяжелым трудом приближая разгром противника.

Обложка: pinterest.ru

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