Краткий курс истории. Создатель знаменитого ТТ 14 июня (н. ст.) 1871 года родился Федор Васильевич Токарев, советский конструктор стрелкового оружия. Юный талант Токарев происходил из потомственных донских казаков. Мастерить своими руками он начал в раннем детстве, что уже тогда стало его страстным занятием. Так, будучи семилетним, он самостоятельно сделал плуг, и примерно с того же возраста стал завсегдатаем станичной кузницы. Отцу это увлечение вначале не нравилось, но, видя удивительные способности сына, он переменил мнение. В 14 лет Токарев начал трудиться в мастерской при станичном училище. Его первый учитель, Алексей Краснов, рекомендовал воспитаннику поступить на обучение конструкторской специальности. Для этого за год Федору Васильевичу пришлось освоить грамотность,... На чтение: 1 минута

14 июня (н. ст.) 1871 года родился Федор Васильевич Токарев, советский конструктор стрелкового оружия.

Юный талант

Токарев происходил из потомственных донских казаков. Мастерить своими руками он начал в раннем детстве, что уже тогда стало его страстным занятием. Так, будучи семилетним, он самостоятельно сделал плуг, и примерно с того же возраста стал завсегдатаем станичной кузницы. Отцу это увлечение вначале не нравилось, но, видя удивительные способности сына, он переменил мнение. В 14 лет Токарев начал трудиться в мастерской при станичном училище. Его первый учитель, Алексей Краснов, рекомендовал воспитаннику поступить на обучение конструкторской специальности. Для этого за год Федору Васильевичу пришлось освоить грамотность, вскоре он стал учеником Новочеркасской военно-ремесленной школы. Александр Евстафьевич Чернолихов, донской оружейник, заметил Токарева и взял к себе на оружейное отделение. Спустя четыре года всем ученикам отделения предстояло в качестве выпускной работы изготовить охотничье ружье. Работа Токарева заслужила высшей похвалы.

Первая разработка

Окончив военно-ремесленную школу в 1891 году, Токарев четыре года провел в 12-м казачьем полку оружейным мастером и к 24 годам имел 15-летний конструкторский опыт. В 1898 году он продолжил повышать уровень образования в Новочеркасском юнкерском училище, по окончании которого получил чин подхорунжего, а спустя полгода службы чин хорунжего – казачьего офицера. Первой серьезной разработкой Токарев занялся в возрасте 36 лет, в 1907 году, в результате была создана винтовка на основе «трехлинейки» (винтовки Мосина). Начальство обратило на Токарева внимание, и тот был отправлен на Сестрорецкий оружейный завод – дорабатывать конструкцию. К началу Первой мировой войны было готово шесть модификаций автоматической винтовки, но по понятной причине работа осталась незаконченной. В первые месяцы войны Токарев отправился на фронт в офицерском чине, в боях был дважды ранен, получил пять боевых наград. В 1916 году конструктора вернули на Сестрорецкий оружейный завод – дорабатывать автоматическую винтовку.

Ф.В. Токарев у станкового пулемёта системы Максима-Токарева образца 1925 г.

Знаменитое оружие

Гражданская война в России вновь помешала Токареву воплотить в жизнь свою главную мечту как оружейника, работу над винтовкой снова пришлось отложить. РККА был нужен ручной пулемет, разные варианты которого состояли на вооружении европейских армий. В 1925 году Токарев на базе станкового пулемета «Максим» представил ручной пулемет. Спустя год оружейник разработал модификацию «Максима» для авиации. В период с 1920 по 1930 год конструктор почти каждый год разрабатывал очередную оружейную новинку. Не каждая из них выдержала конкуренцию и была запущена в серийное производство. Пожалуй, одной из двух самых знаменитых разработок Федора Васильевича стал пистолет ТТ («Тульский Токарев»), с которым конструктор в 1930 году выиграл конкурс по разработке первого советского армейского самозарядного пистолета, должного заменить пистолеты и револьверы иностранного производства. В 1938 году Токарев наконец осуществил свою мечту – представил самозарядную винтовку СВТ-38, которую по просьбе военных доработал с учетом их замечаний. СВТ образца 1940 года применялась в Великой Отечественной войне. Токарев до конца жизни продолжал заниматься различными разработками. Знаменитого на весь мир оружейного инженера-конструктора не стало 7 июня 1968 года.