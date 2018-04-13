Краткий курс истории. Советско-японский пакт 13 апреля 1941 года в Москве был подписан пакт о взаимном нейтралитете между Советским Союзом и Японской империей. Как завязывались отношения Дипломатические консульские отношения между СССР и Японией были установлены в 1925 году, на волне международно-правового признания Советского государства. Однако Япония отвечала отказом на неоднократные предложения советского руководства, поступавшие с 1926 по 1936 год, заключить двусторонний договор о ненападении. В 1936 году Япония оформила блок с нацистской Германией, подписав так называемый «Антикоминтерновский пакт». Однако поражения в вооруженных провокациях на монгольской и советской границах (конфликт у озера Хасан 1938 года и на реке Халхин-Гол 1939 года), а также подписание пакта Молотова... На чтение: 1 минута

13 апреля 1941 года в Москве был подписан пакт о взаимном нейтралитете между Советским Союзом и Японской империей.

Как завязывались отношения

Дипломатические консульские отношения между СССР и Японией были установлены в 1925 году, на волне международно-правового признания Советского государства. Однако Япония отвечала отказом на неоднократные предложения советского руководства, поступавшие с 1926 по 1936 год, заключить двусторонний договор о ненападении. В 1936 году Япония оформила блок с нацистской Германией, подписав так называемый «Антикоминтерновский пакт». Однако поражения в вооруженных провокациях на монгольской и советской границах ( конфликт у озера Хасан 1938 года и на реке Халхин-Гол 1939 года ), а также подписание пакта Молотова – Риббентропа 23 августа 1939 года привели к смене японского правительства. В результате японские власти начали искать возможности заключить с СССР договор о взаимном нейтралитете.

Японские солдаты на Халхин-Голе с трофейным пулеметом

Условия

В тексте пакта о нейтралитете указывалось, что он имеет целью укрепление мирных и дружественных отношений между СССР и Японией. В нижеследующих четырех статьях констатировались договоренности, а именно: каждая из сторон обязуется поддерживать мирный и дружественный характер отношений, уважать неприкосновенность и территориальную целостность второй стороны; в случае какого-либо военного конфликта, организованного третьими державами, договаривающиеся стороны обязаны соблюдать взаимный нейтралитет в период этого конфликта; пакт сохраняет силу в течение пяти лет, за год до истечения этого срока может быть денонсирован одной из договаривающихся сторон, а если этого не случится, то пакт автоматически продлится еще на пять лет.

Последствия

В Европе к тому моменту уже почти два года бушевала Вторая мировая война, а потому реакция на советско-японский пакт была отрицательной, причем как со стороны гитлеровской коалиции, так и со стороны будущих западных союзников СССР. Для Германии этот договор означал потерю сильного союзника в надвигавшейся войне с СССР, а британцы и американцы боялись, что у Японии теперь развязаны руки для расширения экспансии на юг Восточной Азии. Все опасения сбылись. СССР действительно обезопасил свои восточные рубежи, что оказалось немаловажно в годы Великой Отечественной войны, а Япония смогла плотно взяться за план Войны за Великую Восточную Азию. Формально пакт сохранял силу до 13 апреля 1946 года, но фактически, после вступления 9 августа 1945 года СССР в вынужденную войну с Японией , действие пакта было прекращено.