Краткий курс истории. Конструктор Дегтярёв 27 декабря 1938 года указом Президиума Верховного Совета СССР установлена высшая степень отличия – звание Героя Социалистического труда. Первым награжденным стал И.В. Сталин. Вторым – конструктор стрелкового оружия В.А. Дегтярев. Новая главная ценность Каждое общество имеет своих героев. Ими становятся те, кто отстаивает, развивает и претворяет в жизнь его главные ценности. В дореволюционной России героями были те, кто отстаивал православную веру и служил царю – Помазаннику Божию, поэтому и награды носили имена святых. Первая и самая главная – орден Святого Апостола Андрея Первозванного, учреждена Петром I в 1698 году в честь небесного покровителя России. Девиз ордена: «За веру и верность»,... На чтение: 2 минуты

27 декабря 1938 года указом Президиума Верховного Совета СССР установлена высшая степень отличия – звание Героя Социалистического труда. Первым награжденным стал И.В. Сталин . Вторым – конструктор стрелкового оружия В.А. Дегтярев.

Новая главная ценность

Каждое общество имеет своих героев. Ими становятся те, кто отстаивает, развивает и претворяет в жизнь его главные ценности. В дореволюционной России героями были те, кто отстаивал православную веру и служил царю – Помазаннику Божию, поэтому и награды носили имена святых. Первая и самая главная – орден Святого Апостола Андрея Первозванного, учреждена Петром I в 1698 году в честь небесного покровителя России. Девиз ордена: «За веру и верность», кратко и емко отражал смысл и содержание высшей царской награды. Кавалером ордена мог быть только дворянин, имеющий генеральское звание или ему равный гражданский чин.

Советская власть основывалась на коммунистической идее, поэтому ее герои коренным образом отличались от героев предшествующей эпохи. Поскольку главной ценностью был объявлен труд, то в 1927 году было учреждено звание Героя Труда, которое присваивалось лицам, имеющим особые заслуги в области производства, науки, государственной и общественной деятельности. 27 декабря 1938 года эта награда была трансформирована в звание Героя Социалистического Труда. Изменились и основания его присвоения. Оно присваивалось за выдающуюся новаторскую деятельность в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, научные и технические изобретения, послужившие подъему народного хозяйства, науки, культуры, росту могущества и славы СССР. Первым это звание получил И.В. Сталин, а вторым 2 января 1940 года стал выдающийся конструктор автоматического стрелкового оружия Василий Александрович Дегтярев. Именно он в полной степени соответствовал критериям новой высшей награды.

В.А. Дегтярев в 1904 году. Источник: https://ru.wikipedia.org

Конструктор-герой

В.А. Дегтярев родился в 1880 году в г. Туле в семье потомственного оружейника. Окончив церковноприходскую школу, как его дед и отец работал на оружейном заводе – одном из самых передовых российских предприятий того времени. В тот период завод осваивал серийное производство знаменитой мосинской трехлинейной винтовки. Затем служба в армии – оружейным мастером в офицерской стрелковой школе в г. Ораниенбауме, где он познакомился с новейшими образцами автоматического оружия, которое привозили военные агенты и иностранные изобретатели в Россию. Закончив службу, по предложению начальника оружейного полигона Дегтярев остается вольнонаемным слесарем в оружейной мастерской, где работает под началом основоположника отечественной школы автоматического оружия, выпускника Михайловской артиллерийской академии В.Г. Федорова. Совместная работа постепенно перерастает в дружбу. У Федорова он учится основам оружейного конструирования, пониманию сложных технических процессов проектирования и производства автоматического оружия.

Источник: https://ru.wikipedia.org

В конце XIX – нач. XX вв. в России начинает формироваться собственная конструкторская оружейная школа. У ее истоков стоят офицеры, окончившие Михайловское артиллерийское училище и Михайловскую артиллерийскую академию, и тульские оружейники, которые сначала приспосабливали иностранные образцы к отечественным условиям производства и эксплуатации оружия в войсках, а затем на их основе стали изобретать собственные конструкции. Творческий союз В.Г. Федорова и В.А. Дегтярева соединил воедино научный подход и природную народную сметку и творчество русского человека. И в 1916 году В.А. Дегтярев создал собственный образец автоматического карабина, на который в царской России не обратили внимание.

Эпохальные изобретения

Все изменилось после Октябрьской революции . Новой власти нужны были социально близкие творцы, и выходец из рабочей среды Дегтярев имел бо́льшие перспективы, чем любой представитель дворянского сословия. В соответствии с новой политикой меняются и роли в конструировании автоматического оружия. В.Г. Федоров как социально-чуждый «военспец», организовав проектно-конструкторскую работу по созданию автоматического оружия, переводится на консультативную работу и постепенно уходит на второй план, а В.А. Дегтярев становится самостоятельным конструктором и в начале 1930-х гг. по заданию тогдашнего наркома обороны К.Е. Ворошилова создает первый советский крупнокалиберный станковый пулемет. На вооружение начсостава РККА принимается пистолет-пулемет Дегтярева, известный под названием ППД-40.

Пистолет-пулемёт Дегтярева образца 1934/38 гг. с дисковым магазином. Источник: https://www.pinterest.com

В 1938 году совместно с конструктором-оружейником Г.С. Шпагиным Дегтярев модернизовал свой крупнокалиберный пулемет, создав знаменитый 12,7-мм станковый пулемет образца 1938 года ДШК, который использовался в качестве зенитного, а позднее и в качестве оружия поддержки пехоты, устанавливался на бронеавтомобили, легкие танки, малые корабли. В послевоенное время модернизированный пулемет ДШКМ состоял на вооружении свыше 40 армий мира, применялся во многих войнах и военных конфликтах.

Яркой страницей творческой биографии В.А. Дегтярева является создание в 1941 году за один месяц противотанкового однозарядного ружья ПТРД калибра 14,5 мм.

В.А. Дегтярев. Источник: https://ru.wikipedia.org

В.А. Дегтярев в полной мере олицетворяет новый тип человека – советский. Человека труда, преобразователя существующего мира и строителя нового, социалистического мира. Его жизнь являет собой образец становления человека-творца, выходца из народа, добившегося своим талантом и усердным трудом высших достижений в сложнейшем деле оружейного конструирования. Это был новый герой нового времени. Именно такие люди создали советскую, вторую в мире экономику, передовое вооружение, в итоге и обеспечили победу в Великой Отечественной войне!

Герасимов Г.И., доктор исторических наук, научный консультант Тульского государственного музея оружия.

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