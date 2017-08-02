Краткий курс истории. Голубые береты 2 августа в России отмечается День воздушно-десантных войск. Дата выбрана неспроста. В 1930 году в СССР в этот день в ходе опытно-показательных учений Московского военного округа впервые была проведена высадка воздушных десантников. Обогнал маститого американца Впервые возможность для переброски военных подразделений по воздуху возникла вместе с зарождением боевой авиации. Поначалу разговор шёл только о «посадочных» десантах (то есть с высадкой после приземления), а парашюты рассматривались только как средство для спасения пилотов. О парашютном десанте заговорил в 1928 году комбриг ВВС Рабоче-крестьянской Красной Армии Леонид Григорьевич Минов. Командование направило его на стажировку в США, где Минову предложили поучаствовать в соревнованиях на... На чтение: 1 минута

2 августа в России отмечается День воздушно-десантных войск. Дата выбрана неспроста. В 1930 году в СССР в этот день в ходе опытно-показательных учений Московского военного округа впервые была проведена высадка воздушных десантников.

Обогнал маститого американца

Впервые возможность для переброски военных подразделений по воздуху возникла вместе с зарождением боевой авиации. Поначалу разговор шёл только о «посадочных» десантах (то есть с высадкой после приземления), а парашюты рассматривались только как средство для спасения пилотов. О парашютном десанте заговорил в 1928 году комбриг ВВС Рабоче-крестьянской Красной Армии Леонид Григорьевич Минов. Командование направило его на стажировку в США, где Минову предложили поучаствовать в соревнованиях на точность приземления. Второй в жизни советского военного прыжок принёс ему третье место. Минов обогнал даже знаменитого американского спортсмена Барта Уайта – тот стал лишь пятым.

Двенадцать смелых

После рассказов Минова командование ВВС приняло решение связать парашюты и авиацию воедино. 2 августа 1930 года на заданной территории «противника» для проведения «диверсионных действий» десантировались две подгруппы из 12 человек. С трёх самолётов им была сброшена вся необходимая для выполнения задачи амуниция: оружие, боеприпасы и иное снаряжение. Те успешные учения помогли сформировать общие правила по технике десантирования.

Фонтаны и арбузы

Почти у всех в России празднование Дня ВДВ ассоциируется с поеданием арбузов и купанием в фонтанах. Откуда пошли эти традиции – точно не известно. Одна из версий гласит, что 2 августа – Ильин день (церковный праздник), а на Руси считалось, что это последний день лета, в который можно купаться. Другая версия состоит в том, что в воде видно отражение неба и так десантники чувствуют себя ближе к нему. Что же касается арбузов, то традиция эта пошла с конца 1980-х годов после вывода войск из Афганистана. Отмечая окончание службы, ветераны покупали арбузы, которые к тому времени уже поспевали.