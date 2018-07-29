Краткий курс истории. Бои у озера Хасан 29 июля 1938 года близ озера Хасан произошло первое столкновение между японскими войсками и советской РККА. Вместе с последовавшей чередой столкновений эти события в отечественной историографии получили название боев у озера Хасан или Хасанских боев. Борьба за земли Военные конфликты накануне Второй мировой войны можно назвать пробой сил для будущих противников. Япония не возымела желаемого успеха в ходе военной интервенции в Сибири и на Дальнем Востоке в 1918–1922 годах, но с тех пор продолжала лелеять надежды об аннексии обширных азиатских земель СССР. Особенно ситуация обострилась, когда реальную власть в Японии (к 1930 году) получила милитаристская часть японской элиты. В эти... На чтение: 2 минуты

29 июля 1938 года близ озера Хасан произошло первое столкновение между японскими войсками и советской РККА. Вместе с последовавшей чередой столкновений эти события в отечественной историографии получили название боев у озера Хасан или Хасанских боев.

Борьба за земли

Военные конфликты накануне Второй мировой войны можно назвать пробой сил для будущих противников. Япония не возымела желаемого успеха в ходе военной интервенции в Сибири и на Дальнем Востоке в 1918–1922 годах, но с тех пор продолжала лелеять надежды об аннексии обширных азиатских земель СССР. Особенно ситуация обострилась, когда реальную власть в Японии (к 1930 году) получила милитаристская часть японской элиты. В эти сложные взаимоотношения был вовлечен и Китай, в случае с которым яблоком раздора была КВЖД. В 1931–1932 годах Япония, воспользовавшись ослаблением из-за непрекращающейся гражданской войны Китайской Республики, оккупировала Маньчжурию и создала марионеточное государство Маньчжоу-го). С 1936 года японские войска участили провокации на советско-японской границе в поисках ее слабого места. Таких инцидентов по 1938 год насчитывается более 300. К моменту начала Хасанских боев СССР и Япония уже достаточно давно рассматривали друг друга как наиболее вероятного военного противника.

Кто сеет бурю, пожнет ураган

В 1938 году газета «Правда» о пограничном инциденте возле озера Хасан написала: «Кто сеет бурю, пожнет ураган». В историю России Хасанские бои вошли как решительная победа РККА над японскими агрессорами. 26 солдат и офицеров были удостоены звания Героя Советского Союза, более 6,5 тыс. награждены орденами и медалями. Подведением итогов боев у озера Хасан 31 августа 1938 года занимался Военный совет Наркомата обороны СССР. Дело закончилось принятием решения о расформировании управления Дальневосточного Краснознаменного фронта и отстранении маршала Блюхера от должности командующего войсками означенного фронта. Такие решения обычно выносятся по факту провала, поражения, а здесь победа… Почему?

Бомбардировка сопки Заозерная

Обстановка у озера

Непосредственную роль в ускорении развязывания конфликта между Японией и СССР сыграл Генрих Люшков, сотрудник НКВД высочайшего ранга. Он прибыл на Дальний Восток с особыми полномочиями и перебежал к японцам, раскрыв им ряд важнейших сведений об охране государственной границы, касающихся численности войск и мест их дислокации. Японцы тут же начали накапливать войска на советско-маньчжурской границе. Поводом к началу боевых действий стало обвинение, предъявленное японской стороной советской, в строительстве наблюдательного пункта на сопке Заозёрной, которую каждая из сторон считала своей, поскольку граница на местности не была четко обозначена. Комиссия, направленная Блюхером для расследования, установила, что советские войска якобы продвинулись на сопке на три метра дальше положенного. Предложение Блюхера о перестроении укреплений встретило неожиданную реакцию: ранее Москва приказывала не реагировать на японские провокации, а теперь потребовала организовать вооруженный отпор. 29 июля 1938 года 150 японских солдат начали штурм сопки Безымянной, им противостояли 11 советских пограничников. Вскоре подоспела помощь, и японцы отступили. Блюхер отдал приказ об усилении обороны сопок Безымянной и Заозёрной. После штурма в ночь на 31 июля японцы захватили эти сопки. Уже в первых числах сентября Народный комиссар обороны СССР маршал Ворошилов именно за эту неудачу обвинит Блюхера в сознательном саботаже обороны. Долю понимания такого отношения к заслуженному герою Гражданской войны, обладателю ордена Красного Знамени за № 1 вносит упомянутый эпизод с Люшковым. Блюхер же действовал нерешительно, но не предательски, руководствуясь общей ситуацией на международной политической арене и тактическими соображениями. 3 августа на посту командующего боевыми действиями с японцами Блюхера по приказу из Москвы сменил Григорий Штерн. Ценой значительных потерь и после массированного применения авиации советские войска выполнили поставленную перед ними задачу по защите государственной границы СССР и разгрому частей противника. 11 августа 1938 года между СССР и Японией было заключено перемирие. За все неудачи и просчеты вину возложили на Блюхера. Выявленные недочеты в ходе боев на озере Хасан, ставших первым для СССР крупным военным столкновением за последние десять лет, были учтены, армия усовершенствована, и уже в 1939 году СССР одержал уверенную и безоговорочную победу над Японией в боях на реке Халхин-Гол. Хасанские бои нашли яркое отражение в советской культуре: в кратчайшие сроки были сняты фильмы, написаны песни, а само название «Хасан» стало нарицательным для многих небольших и прежде безымянных озерец в разных частях СССР.

Памятник Героям Хасана. Поселок Краскино, Приморский край