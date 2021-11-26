КОШКИН МИХАИЛ ИЛЬИЧ

КОШКИН МИХАИЛ ИЛЬИЧ - советский конструктор танков.

Родился в деревне Брынчати Ярославской губернии (ныне Ярославская область) в крестьянской семье.

После Октябрьской революции 1917 года вступил в Красную Армию, участвовал в Гражданской войне. В 1919 году вступил в РКП(б). После Гражданской войны окончил Коммунистический университет им. Я.М. Свердлова, затем находился на партийной работе. В 1934 году окончил Ленинградский индустриальный (политехнический) институт, начал работать конструктором и вырос до заместителя начальника конструкторского бюро Кировского завода в Ленинграде. Участвовал в разработке быстроходного колесно-гусеничного танка Т-29 и среднего танка Т-46-5.

С 1937 года - главный конструктор танкового конструкторского бюро на Харьковском заводе. Возглавлял работы по совершенствованию выпускавшихся на заводе легких колесно-гусеничных танков БТ и созданию опытных образцов колесно-гусеничного танка А-20 и гусеничного танка Т-32. На основе Т-32 был создан средний танк Т-34 (знаменитая «тридцатьчетверка»), принятая на вооружение Красной Армии в декабре 1939 года. Танк отличался оригинальной формой броневого корпуса, широкими гусеницами, обеспечивавшими высокую проходимость, хорошей маневренностью. На Т-34 был установлен дизельный двигатель, который заводился даже при низких температурах и был более надежен, чем карбюраторные бензиновые двигатели немецких танков. Во время испытаний Т-34 Кошкин заболел и скончался в возрасте 42-х лет. Похоронен в Харькове. Танк Т-34 в период войны совершенствовали соратники Кошкина по его созданию: конструкторы А.А. Морозов и Н.А. Кучеренко. Ими была установлена на танк 85-мм пушка и усилена лобовая броня до 90 мм. Т-34 признан лучшим средним танком Второй мировой войны.