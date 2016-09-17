Когда народ умеет защищаться. К годовщине военного всевобуча 17 сентября 1941 года в СССР введено обязательное обучение военному делу. Сегодня, когда мы справляем 75-ю годовщину начала второго массового обучения граждан военному делу, стоит поговорить о том, что защищает (себя или суверенитет) совсем не оружие. Оно лишь помогает. На чтение: 2 минуты

17 сентября 1941 года в СССР введено обязательное обучение военному делу.

С начала 1990-х годов в республиках бывшего Союза с переменным успехом лоббируется тема разрешения владения оружием. Где-то успели разрешить неавтоматическое нарезное, где-то пока доступно только травматическое. Люди тратят немалые деньги, время и нервы, чтобы добиться заветной бумажки, дающей право держать в сейфе оружие. И как-то даже сложно представить, что несколько десятков лет назад родная страна сама щедрой рукой давала винтовку, отсыпала патроны и даже предоставляла грамотного дядю-инструктора. Правда только в особые времена.

Сегодня, когда мы справляем 75-ю годовщину начала второго массового обучения граждан военному делу, стоит поговорить о том, что защищает (себя или суверенитет) совсем не оружие. Оно лишь помогает.

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...Буквально на днях мы снова вспоминали войну 1812 года и то, почему она называется Отечественной: потому что отражением агрессии занималась не только армия, но и иррегулярные формирования, в составе которых действовали не состоящие или никогда не состоявшие на военной службе лица. Было их не слишком много, однако для тех лет случай уже примечателен настолько, что нашёл отражение в историографии. Почему же?

Ещё со времён рабовладения право иметь и носить личное оружие было признаком личной свободы, прослойка «оруженосцев» обычно была привилегированным служилым сословием, из которого комплектовалась армия, да и вертикаль власти в целом. Затем, когда армии стали больше, вооружение «подлых сословий» допускалось, однако только на время битвы, осады. И уж тем более никто не брался их для этого специально обучать, по крайней мере системно.

Всевобуч в Гражданскую

Всё круто изменилось в апреле 1918 года, после выхода декрета ВЦИК «Об обязательном обучении военному искусству». Именно с тех пор в русском языке поселилась аббревиатура «всевобуч» (всеобщее военное обучение). ВЦИК постановил, что все рабочие в возрасте 18-40 лет должны были в обязательном порядке пройти курс обучения военному делу без отрыва от производства. Служившие в армии до этого проходили переподготовку либо же учили тех самых рабочих.

Сколько учили? Программа курса укладывалась в 96 часов, занимались два часа после смены.

Кто учил? Офицеры и унтер-офицеры царской армии, больше некому было. Именно их усилиями готовился резерв для будущей Красной армии.

Чему учили? Кроме стрельбы из винтовки образца 1891 года и ухода за ней проходили строевую подготовку, окопное дело, основам разведки и охранения, первой медицинской помощи.

Сколько успели подготовить? Это, пожалуй, самое интересное. Около 5 млн за 1918-1922 годы, по миллиону в год, если в среднем считать. Всевобуч поставлял для РККА примерно половину кадров. Взводный Алексей Трофимов из кинофильма «Офицеры» (которому комсомол приказал жениться и родину защищать) – тоже наверняка прошёл через курсы Всевобуча.

Помимо своей прямой задачи – подготовки солдат, Всевобуч выполнял ещё две менее заметные функции:

1. Обеспечил преемственность между двумя Россиями. Советская власть поначалу прежнюю Россию не больно-то не признавала, но это не означает, что преемственности не было вовсе, так не бывает. И преемственность эта в том, что армию новой России готовили офицеры России прежней.

2. Всевобуч не просто готовил бойцов, он помог подготовить армию. А армия – основа суверенитета. Иными словами, эти с виду нелепые 96-часовые курсы, на которых из работяг готовили ещё нескладных солдат, были элементом государственного строительства. Учёные и бородатые Филипп Филиппычи, полагавшие прямым делом пролетариата только чистку сараев и трамвайных путей, наверняка посмеивались над курсистами. И были посрамлены.

После Гражданской войны обязательную подготовку упразднили, заменив добровольной (Осоавиахим, предшественник ДОСААФ). Однако случилось так, что инструмент пригодился во второй раз.

Всевобуч в Великую Отечественную

По сути, после начала Великой Отечественной, Всевобуч нужно было только достать с полки и подогнать под условия, изменившиеся за 20 с лишним лет. Возрастную вилку расширили до 16-50 лет, программу обучения увеличили до 110 часов, включив в неё ознакомление с пулемётом, миномётом, противогазом.

В этот раз за четыре неполных года через обязательную военную подготовку прошли 9,8 млн человек. Военкоматы, которые затем призывали их в действующую армию, получали людей, знавших основы военного дела. В ситуации, когда нормы подготовки постоянно сокращались, это трудно переоценить. Но главное даже не в этом.

По-настоящему солдатами курсанты Всевобуча становились, конечно же, потом, после призыва. Тогда их действительно учили метко стрелять, а если среди инструкторов попадался фронтовик, то и другим премудростям современной войны. Главное и важное, что давал Всевобуч – учил сегодняшних штатских думать как солдаты и действовать как солдаты. Тому, что в постановлении ГКО «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР» названо «тактическая подготовка одиночного бойца и отделения».

Потенциально мобилизационный резерв III рейха (с союзниками и покорёнными народами) мало уступал таковому в СССР. И одним из объяснений того, что в 1944 году фронт у немцев начал сыпаться, является то, что 1) к тотальной мобилизации Германия перешла только в 1943 году; 2) мобилизовали и отправляли на подготовку в лучшем случае после отдалённо похожих курсов гитлерюгенда. У нас же эти курсы уже прошли обкатку одной войной, а выпускники их были наполовину готовыми бойцами.

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Век массовых армий уже миновал, а потому третья волна Всевобуча сейчас вряд ли актуальна для обороноспособности. Однако это совсем не означает, что полезный урок из опыта наших предков нельзя извлечь. Как уже было сказано, давая гражданам в руки оружие, государство сначала учило их не стрельбе, а дисциплине и взаимовыручке. Потому что воюет не человек, воюет армия.

Точно так же защищает человека не воронёный ствол в заветной кобуре, а голова на плечах. Оружие рождает опасную иллюзию власти, однако даже волк – животное социальное, одиночки не выживают. Никакое оружие не может отменить необходимость сохранять и поддерживать ценности, опора на которые дважды сохранила нам государство.