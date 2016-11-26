Как упрямо будить лихо. К годовщине Майнильского инцидента Как упрямо будить лихо. К годовщине Майнильского инцидента На чтение: 2 минуты

26 ноября 1939 года произошёл обстрел советских пограничников с финской стороны, ставший поводом для Зимней войны.

Для начала – пара цитат.

Джилл Расселл, преподаватель факультета оборонных исследований Королевского колледжа в Лондоне: « Если вы живёте в Эстонии или в Латвии, то есть с РФ под боком, это пугает ».

Бен Уитли, почётный научный сотрудник Школы истории при Университете Восточной Англии: « Страны Восточной Европы считают, что их главный приоритет в сфере обороны – сдерживание всё более воинственной России ».

Цитаты свежие, осенние, хотя без проблем можно выудить нечто почти дословное 10-летней давности. Или 15-летней.

Примерно так это и происходит: научные сотрудники Великобритании формируют повестку для стран Восточной Европы. Но если научные сотрудники «рот закрыли – и рабочее место убрано», то для упомянутых стран это оборачивается расходами на оборону и непрямыми потерями экономики. Скажем, пресловутым исходом российского транзита из балтийских портов, объясняемым недружелюбной политикой прибалтийских республик.

Сегодня, когда мы справляем 77-ю годовщину приграничной стрельбы, ставшей поводом к советско-финской войне, стоит поговорить о том, что если долго, очень долго кричать «Волк», то волк придёт. Но не он в этом виноват.

Тёмная история

До сих пор неизвестно, что же именно произошло в тот день у деревни Майнила (сегодня – поселок Майнило Выборгского района Ленинградской области). Ну то есть известно, конечно, просто существуют две версии случившегося.

Если отталкиваться от фактов, то группа советских солдат и офицеров была накрыта артиллерийским огнём. В результате погибли четыре человека ещё до 10 человек получили ранения. Кто стрелял?

На этот счёт есть две версии. Советская сторона сразу же обвинила в обстреле Финляндию и потребовала от неё отвести войска от границы. Финны ответили, что приграничные войска не имеют артиллерии и им нечем было бы вести огонь. Отводить войска финны отказались, заявив, что обстрел – провокация, устроенная Советским Союзом. СССР в ответ через 4 дня начал войну.

Нередко Финляндию изображают трясущейся о сохранности своей независимости страной, которая с начала 20-х начали строить линию Маннергейма и лишь благодаря этому сумела сохранить в ходе этой войны независимость и территорию. Такая картинка обманчива. Во-первых, финская государственность начала создаваться именно Россией. Вначале в рамках Российской империи – финнов не призывали в армию, не облагали налогами (кроме как для развития самих же финских земель, в XVII веке на таком же положении в империи была Малороссия), не проводили политику русификации – финский язык был государственным. Был у Финляндии и собственный «Крым» (Выборгская губерния, переданная Финляндии в 1811 году).

В таких тепличных условиях спустя чуть более сотни лет после вхождения в Россию (1809) Финляндия была готова к самостоятельности. Формализовали её уже большевики – декретом ВЦИК от 4 января 1918 года. Дальше события покатились по сценарию, производному от украинского и польского. Не случись в Германии революции, возможно Украина стала бы второй Финляндией: у обоих во главе стояли бы бывшие российские офицеры. Однако в 1920 году из войны с РСФСР Финляндия вышла скорее второй Польшей.

Судите сами: даже после подписания мирного договора финские войска несколько раз вторгались в Карелию, совершали рейды на иные территории (неоднократно, вплоть до конца 30-х); обстреливали советских пограничников; нарушали воздушное и водное пространство. Иными словами, Финляндия, которая в ноябре 1939 года вдруг обстреливает территорию СССР – не есть нечто из ряда вон. Обстрелы стрелковым оружием случались и не раз.

Смелость Финляндии имела простое объяснение: покровительство. Вначале Великобритании, затем Японии и Германии. «Любой враг России должен всегда быть другом Финляндии», – это их премьер-министр на полном серьёзе говорил. Фактически территория Финляндии была задним двором немецкой разведки, а немецкие лётчики использовали её аэродромы для полётов над территорией СССР.

В общем, как мы уже указывали, «расстались не друзьями».

Давайте меняться

Следует сказать и про обратный интерес. После мирного договора 1920 года между Советской Россией и Финляндией тот самый «Крым» (Выборгская область) остался за финнами, что делало Ленинград приграничным городом. Ещё в 1938 году, учитывая контакты с Германией, наши дипломаты предложили либо заключить соглашение, которое бы страховало СССР в случае войны от нападения с территории Финляндии, либо (1939) обменяться территориями так, чтобы отодвинуть границу километров на 100 на север. Все они были отвернуты полностью или частично.

Учитывая бэкграунд, стрельбу на границе теоретически могла начать любая из сторон. Однако штука в том, что совершенно неважно, кто это был. Логика событий в конце осени 1939 года была совершенно иной, чем в апреле того же года, когда сорвались предпоследние переговоры об урегулировании пограничных вопросов. Поэтому удачным поводом, кто бы ни был его автором, воспользовались. Чтобы – внимание! – реализовать то же самое, что финнам предлагали сделать миром. Ну разве что компенсировать Выборг землями Карелии уже никто не стал, разумеется.

Вечный сюжет

Советско-финская война – война особого рода. Если проводить параллели с современностью, то похожими по формату будут война 08.08.08, а также возврат Крыма в состав России. Оба эти события сегодня используются как доказательства невероятной агрессивности России. Уже вкусившие тоном бывалых рассказывают остальным. Остальные боятся, проклинают, угрожают, запугивают, устраивают охоту на «агентов Москвы», просят НАТО продать оружие и прислать подкрепления.

Знаете, что они при этом делают неправильно? Всё.

Вместе с Финляндией в 1939 году пострадала Польша. От Польши мы подобрали (вернули) лишь то, что не успела занять Германия, поэтому сходство не так заметно. Однако можно вспомнить, чем обе страны занимались ещё с начала 20-х годов. Проклинали, угрожали, запугивали, устраивали охоту на «агентов Москвы»...Да, ровно тем же самым, что и нынешние постраданцы и кандидаты в постраданцы.

Ну, вернее, постраданцы они уже потом, по факту, а сначала – кандидаты на выгодный подряд под названием… м-м-м, ну, скажем, «Участие в создании санитарного кордона у границ варварской России». Или в просторечии «Восточное партнёрство» какое-нибудь.

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Характерно, что у государств, которые в таких проектах не участвуют, ничего с неприкосновенностью их границ не происходит. Однако этот пример почему-то мало кого вдохновляет.