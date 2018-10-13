Как появились медали – символы мужества? 17 октября – памятная дата военной истории России. В этот день в 1938 году были учреждены медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». Эти награды стали символом личного мужества и отваги, проявленных нашими военнослужащими в ходе войн и военных конфликтов. До 17 октября 1938 года в наградной системе СССР существовали только ордена и лишь одна юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Все изменилось после окончания пограничного конфликта с Японией у озера Хасан. В ходе этого противостояния многие советские солдаты и командиры проявили личную храбрость перед лицом врага, а пограничники Борис Григорьев и Николай Гуляев, первые награжденные медалями «За отвагу»,... На чтение: 2 минуты

17 октября – памятная дата военной истории России . В этот день в 1938 году были учреждены медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». Эти награды стали символом личного мужества и отваги, проявленных нашими военнослужащими в ходе войн и военных конфликтов.

До 17 октября 1938 года в наградной системе СССР существовали только ордена и лишь одна юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Все изменилось после окончания пограничного конфликта с Японией у озера Хасан . В ходе этого противостояния многие советские солдаты и командиры проявили личную храбрость перед лицом врага, а пограничники Борис Григорьев и Николай Гуляев, первые награжденные медалями «За отвагу», вдвоем вступили в бой с большой группой японцев, пересекавших государственную границу. Будучи ранеными, наши пограничники продолжали вести неравный бой и вынудили врага отступить. Введенные в наградную систему СССР медали стали первыми после 1917 года боевыми медалями, которым было суждено пройти вместе со страной все сложнейшие испытания ХХ века.

Медаль «За отвагу» представляет собой серебристый круг, на лицевой стороне которого изображены три самолета и легендарный пятибашенный танк Т-35. В центре медали красными буквами выбито «За отвагу», внизу – «СССР». На обратной стороне выбивался номер, соответствующий наградным документам к медали, введенным в 1939 году. Изначально колодка медали была четырехугольной, а лента красной; позже, в 1943 году, она приобрела свой практически неизменный классический облик. Колодка стала традиционной пятиугольной, а лента – серой, с синими полосками по краям.

Медаль «За боевые заслуги» проделала аналогичный путь. Таким же образом была изменена колодка, только вместо синих полос на серую ленту добавили желтые. На лицевой стороне изображены перекрещенные винтовка Мосина и сабля, над ними – надпись «За боевые заслуги», красными буквами – «СССР». До 1946 года эта медаль также была номерной, но после войны ее статус был несколько понижен, она стала выдаваться за 10 лет выслуги в Вооруженных Силах СССР, и номер с обратной стороны был убран.

Более 40 тысяч медалей получили солдаты и командиры РККА в ходе боев у озера Хасан, у реки Халхин-Гол и в ходе Советско-финской войны .

В годы Великой Отечественной войны медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги» были награждены почти 10 миллионов советских военнослужащих. Награждались в основном солдаты и сержанты, но нередки были случаи награждения и офицеров. Медаль «За отвагу», бывшая выше по статусу, особенно ценилась фронтовиками: люди могли видеть, что перед ними в буквальном смысле награжденный герой. На фронте и в тылу знали, что за формулировкой «Для награждения за личное мужество и отвагу, проявленные при защите социалистического Отечества и исполнении воинского долга» скрывается смелый поступок, граничащий со смертью. Медали носили не снимая как особую гордость, поэтому сейчас, спустя много лет после войны, поисковики продолжают находить медали «За отвагу» и «За боевые заслуги», пробитые пулями и осколками, на телах наших бойцов. Медалью «За боевые заслуги» награждались два, а пятеро военнослужащих даже три раза. Медалью «За отвагу» – до шести награждений!

Грецов Семен Васильевич, кавалер шести медалей «За отвагу»

После окончания Великой Отечественной войны статус медалей сохранялся, ею все так же награждались отличившиеся солдаты и офицеры Вооруженных Сил СССР. К примеру, в ходе конфликта на острове Даманский в марте 1969 года отличившиеся пограничники и мотострелки получили 63 медали «За отвагу» и 38 – «За боевые заслуги».

Пограничники и мотострелки, награжденные за героизм, проявленный в ходе конфликта на острове Даманский

Последним крупным конфликтом для СССР стала Афганская война 1979–1989 годов . Афганистан прошли свыше 600 тысяч советских солдат и офицеров. Из них более 300 тысяч стали кавалерами различных боевых орденов и медалей, а медали «За отвагу» и «За боевые заслуги» вручались воинам-афганцам все с той же формулировкой, пусть и в несколько измененном, более современном виде. Саблю сменила винтовка СВД, танк Т-35 – современный Т-62, самолеты на заднем плане стали реактивными, синих полос прибавилось по одной с каждой стороны, и они сместились к центру, а надпись «За отвагу», чтобы подчеркнуть статус участника боевых действий в Афганистане, делалась на пуштунском языке.

В современной России по указам президента от 1992 года медали по-прежнему присутствуют в наградной системе страны. За отличие во всех конфликтах начиная с 1991 года российские солдаты и офицеры продолжают получать медали «За отвагу». Ее дизайн вернулся к исходному и полностью повторяет медаль времен Великой Отечественной войны, за исключением убранной надписи «СССР». Первые награжденные ей появились уже в 1994 году в ходе операции по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике . С этого времени сотни российских солдат и офицеров стали ее кавалерами. Меняются условия конфликтов, театры военных действий, совершенствуется оружие. Неизменной остается лишь одна формулировка: «За личное мужество и отвагу».