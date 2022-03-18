Как Англия и Франция собирались бомбить Баку в 1940 году 23 марта 1940 началась практическая подготовка к этой акции На чтение: 2 минуты

Все помнят, когда началась Вторая мировая война, – 1 сентября 1939 года. Вернее, 1 сентября Германия напала на Польшу, а уже в мировую война превратилась 3 сентября, когда за Польшу вроде заступились Англия и Франция. Началась «странная война», которая продолжалась до 10 мая 1940 года. Противники немного повоевали, и установилось спокойствие, будто войны и не было. До этих событий Советский Союз долго уговаривал западный мир, призывая к коллективной безопасности, но боязнь большевизма пересилила здравый смысл. Последней каплей стал Мюнхенский сговор 1938 года, когда Западные державы сдали Гитлеру Чехословакию. 23 августа 1939 года был подписан Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. Нашей стране удалось хоть ненадолго отодвинуть войну от своих границ. Договоренности между СССР и Германией не на шутку встревожили Париж и Лондон, надеявшихся канализировать нацистскую агрессию на Восток.

Новый поход на восток

Опасения их были не напрасны. 5 февраля 1940 года немцы обратились к Сталину с письмом, в котором ссылались на то, что сделали большие уступки в пользу Советского Союза, и настаивали на быстрых и объемных поставках сырья. В результате 11 февраля 1940 года между странами было подписано хозяйственное соглашение, которое, по сути, сняло часть блокады Германии со стороны Англии и Франции. Такая ситуация совсем не устраивала союзников, и они не исключали даже развязывания войны против СССР. Очень интересный документ остался с тех времен. Это письмо из французского МИДа послу США во Франции от 11 января 1940 года, в котором говорилось, что Франция не будет объявлять войну СССР, она просто уничтожит его. Очень сильный замах, учитывая, что вскоре произошло с Францией. К такому же мнению – бомбардировки надо начинать без всяких предупреждений, особенно по нефтяным районам Кавказа – пришли и другие западные стратеги.

23 марта 1940 началась практическая подготовка к этой акции. Из Лондона был отправлен специальный самолет «Локхид-12А», который через Мальту и Каир долетел до Багдада. Взяв там на борт двух специалистов по аэрофотосъемке, вылетел к границам СССР. На высоте семь тысяч метров самолет летал над Баку целый час, осуществляя разведку.

3-5 апреля 1940 года представители военного командования Англии и Франции договорились усилить подготовку к вторжению в СССР и бомбить не только Баку и Батуми, но и Поти, где находились терминалы бакинской нефти. Командующий ВВС Англии на Ближнем Востоке генерал Максим Вейган получил указание готовиться к операции. Предполагалось, что будет задействовано от 90 до 100 самолетов, которые должны были сбрасывать до 70 тонн на советские нефтяные промыслы. Но это было только начало, дальше в дело должны были вступить сухопутные войска. Для этого французы в Сирии готовили 150-тысячную армию. И это на фоне войны с Германией. А еще был план привлечь к агрессии Турцию и Иран. Блицкриг предполагалось осуществить за 15 дней. Подготовку всех сил планировалось осуществить к 15 мая, а начать операцию в конце июня. Сомнений в полной победе даже не возникало.

Не рой яму другому…

Эта пословица очень подходит к сложившейся ситуации. За пять дней до начала нападения на СССР ситуация кардинально изменилась. 10 мая Гитлер решил завершить «странную войну» и начать войну настоящую. За считаные дни немцы разгромили французов, и «наполеоновские» планы похода на СССР сразу стали неактуальными. Англичанам тоже стало не до бомбардировок, так как на первый план вышла эвакуация экспедиционного корпуса из Дюнкерка. Дальше было еще хуже. В июне 1940 года английская авиация, воевавшая на стороне Норвегии, была уничтожена Люфтваффе, и пришлось в срочном порядке отзывать самолеты, нацеленные на Баку.

Прочитав эту информацию, читатель вправе задать вопрос, а что наши? Советское правительство знало о коварных замыслах и готовило ответные меры. Войска были приведены в полную боевую готовность. Были переброшены современные высотные истребители МиГ-3, которые превосходили самолеты союзников на больших высотах. Для бронированных штурмовиков ИЛ-2 истребители, вооруженные только пулеметами, не представляли опасности, а французские самолеты вообще не учитывались. Самолетный парк ВВС округа к 1 июня 1940 года увеличился в четыре раза и составил 1023 самолета. Тем не менее опасность для наших нефтяных промыслов была серьезная. Нефть в Баку добывалась поверхностным способом, и даже незначительное повреждение от попадания бомб могло привести к катастрофе. К счастью, этого не произошло, но бакинская нефть притягивала как магнит захватчиков и в дальнейшем.

История не терпит сослагательного наклонения, но вряд ли кто-то может представить, как развернулись бы события, если бы «союзникам» удалось начать свою войну, как изменились бы отношения с Германией и было бы 22 июня 1941 года?