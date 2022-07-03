И-153 «чайка» – самый совершенный советский истребитель-биплан И-153 активно использовался во всех крупномасштабных операциях лета-осени 1941 г., а затем принимал участие в битве под Москвой На чтение: 2 минуты

К концу 1930-х гг. основными советскими истребителями являлись монопланы И-16 и бипланы И-15. И если И-16 имел определенный ресурс для дальнейшей модернизации, то век И-15, неплохо показавшего себя в начале гражданской войны в Испании и в Китае, неизбежно подходил к концу. Требовалось создать новый простой и технологичный в производстве истребитель.

И такой самолет был создан Николаем Николаевичем Поликарповым - «королем истребителей», испытавшим в своей жизни множество успехов и неудач. Буквально за три месяца был сконструирован новый самолет, ставший самым совершенным и одновременно последним массовым советским самолетом с биплановой компоновкой. В мировом авиастроении уже повсеместно наметился переход к созданию самолетов-монопланов, в то время как Поликарпов решил совершенствовать хорошо знакомую биплановую компоновку. Помимо очевидных минусов – такой самолет не мог длительное время удерживать господство в воздухе – решение советского конструктора имело и ряд плюсов. Во-первых, армия быстро получала неплохой по меркам 1939 г. истребитель, который пусть на короткий (1-2 года) период позволял заменить И-15, дальнейшая модернизация которого была уже бесперспективна. Во-вторых, с самого начала появление нового истребителя И-153 («чайка») являлось вынужденным шагом с целью выиграть время для разработки и производства принципиально новых истребителей.

Свое имя «чайка» И-153 получил из-за характерной формы верхнего крыла. «Чайка» по ряду характеристик значительно превосходила И-15: новый истребитель имел большую скорость и убирающиеся стойки шасси. Заметно изменился и состав вооружения. Пулеметы ПВ-1, установленные на И-15, в силу низкой для авиационного пулемета скорострельности уже не могли считаться надежным средством поражения в воздушном бою. По опыту войны в Испании требовалась установка крупнокалиберных пулеметов и авиационных пушек, на что неоднократно указывали военные летчики. Но в силу целого ряда производственных и технических факторов подавляющая часть И-153 получила вооружение из четырех скорострельных пулеметов системы Шпитального-Комарицкого (ШКАС.). Помимо стрелкового вооружения, И-153 мог нести реактивные снаряды или до 200 кг бомб. Выпуск И-153 начался в Москве на авиационном заводе № 1. За два года производства выпуск «чаек» составил 3437 единиц.

Первое боевое применение «чаек» связано с боевыми действиями на Халхин-Голе, где развернулась тяжелая борьба за господство в воздухе и нередко бой вели десятки самолетов с обеих сторон. После первых неудач советской авиации в мае 1939 г. в Монголию были направлены лучшие пилоты, получившие боевой опыт в Испании и Китае, а также новейшая техника. В разгар боев в июле 1939 г. на театре военных действий появились И-153. Первоначально предполагалось, что очень похожие на И-15 «чайки» сыграют роль приманки для японских истребителей. Данный прием имел успех в первых боях «чаек». Известен случай, когда девять И-153 под командованием Сергея Ивановича Грицевца произвели неожиданную для японцев контратаку, уничтожив четыре истребителя противника, не потеряв ни одной своей машины. Правда, достаточно быстро японцы все же отметили появление нового советского самолета, обозначив его как И-17. Несмотря на мощное в сравнении с японскими истребителями вооружение (японский Ки-27 имел два 7,7-мм пулемета), основным самолетом, призванным завоевать господство в воздухе, «чайка» не стала. В боях на Халхин-Голе решающая роль принадлежала И-16 новейших серий, но и замена устаревших И-15 на «чайки» была безусловно верным и необходимым решением. Наиболее тяжелые потери И-153 пришлись на последний масштабный воздушный бой, когда 14 сентября 1939 г. накануне подписания перемирия японцы нанесли удар возмездия по советским аэродромам. Если бомбы японских бомбардировщиков цели не достигли, то в развернувшемся воздушном бою советская сторона потеряла шесть истребителей, пять из них были И-153, на эскадрилью которых пришелся первый удар. Всего в воздушной войне на Халхин-Голе приняли участие семьдесят «чаек». При этом потери составили двадцать два истребителя, из которых шестнадцать погибли в ходе боевых столкновений, а шесть были потеряны в результате аварийных ситуаций. Значительную часть гибельных для И-153 катастроф вызвал разрыв расчалок.

Второй значительной кампанией И-153 стала Советско-финская война , где «чайки» использовались для решения самых различных задач – от боев с немногочисленной финской авиацией до штурмовых ударов по наземным целям. Если в начале войны с Финляндией число И-153 было невелико (119 единиц), то к марту 1940 г. оно выросло до 578 истребителей. После завершения войны с Финляндией «чайка», прослужив в войсках менее года, считалась уже устаревшим истребителем, который на равных не может сражаться с монопланами крупнейших мировых держав. При этом И-153, наряду с «ишаками», (И-16) продолжал оставаться одним из основных истребителей СССР. Только в составе авиации западных приграничных округов на 22 июня 1941 г. насчитывалось не менее 1300 «чаек».

И-153 активно использовался во всех крупномасштабных операциях лета-осени 1941 г., а затем принимал участие в битве под Москвой . С 1942 г. «чайки» стали привлекаться в качестве истребительного сопровождения легких ночных бомбардировщиков У-2, затем со второй половины лета И-153 нашли применение в условиях горной войны на Кавказе. Достаточно долго И-153 несли службу и в противовоздушной обороне Ленинграда. Дольше всего И-153 удерживались в составе частей Дальневосточного фронта, правда, в войне с Японией в августе-сентябре 1945 г. истребитель участия уже не принимал.

В 1940-1942 гг. «чайки» поставлялись из Советского Союза в Китай. Всего Китаю было передано девяносто три истребителя И-153. В разобранном виде они направлялись в Алма-Ату, а затем автотранспортом доставлялись в Хами, где собранные истребители перегонялись в пункты назначения.