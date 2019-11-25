ДШК – первый крупнокалиберный Крупнокалиберный пулемет – одно из тех средств, которые помогают пехоте и бронетехнике бороться с легкими полевыми укреплениями и низколетящей авиатехникой, достать вражескую засаду в городских боях, что называется, «длинной рукой». Дальность стрельбы и большая убойная сила делают крупнокалиберные пулеметы универсальными и необходимыми огневыми средствами во всех трех военных стихиях. В нашей стране первый «крупняк» появился позже знаменитого и все еще стоящего на вооружении многих стран «старичка» – Браунинга М-2. Однако наш ДШК не менее (а может и более) известен, традиционно прост и неприхотлив, а главное, обладает отличной убойной силой. Сегодня мы поговорим о первом в нашей стране крупнокалиберном пулемете. Зачем... На чтение: 3 минуты

Крупнокалиберный пулемет – одно из тех средств, которые помогают пехоте и бронетехнике бороться с легкими полевыми укреплениями и низколетящей авиатехникой, достать вражескую засаду в городских боях, что называется, «длинной рукой». Дальность стрельбы и большая убойная сила делают крупнокалиберные пулеметы универсальными и необходимыми огневыми средствами во всех трех военных стихиях. В нашей стране первый «крупняк» появился позже знаменитого и все еще стоящего на вооружении многих стран «старичка» – Браунинга М-2. Однако наш ДШК не менее (а может и более) известен, традиционно прост и неприхотлив, а главное, обладает отличной убойной силой. Сегодня мы поговорим о первом в нашей стране крупнокалиберном пулемете.

Зачем нужны такие стволы?

Действительно, не проще ли в больших количествах производить обычные пулемёты? Таким же вопросом задались современники этой проблемы на оружейном рынке. Вопрос, как обычно, был в цене. Американцы, наученные хоть и небольшим, но очень их впечатлившим опытом Первой мировой, решили во что бы то ни стало увеличить огневую мощь своих подразделений. Заодно флоту и сухопутным частям дать скорострельное и мощное зенитное оружие. Небольшой, как бы сейчас сказали, «лайфхак» им поневоле предоставили побежденные немцы в виде мощного 13-миллиметрового противотанкового патрона, который Дж. Браунинг адаптировал под свой крупнокалиберный пулемет. Американцы вполне справедливо были уверены, что дешевле иметь несколько «крупняков», поражающих дальше и пробивающих больше, чем ставший уже классическим ряд обычных пулеметов. Работы велись аж с 1918 по 1932 годы, и их итогом стал легендарный, до сих пор стоящий на вооружении «Браунинг М-2HB», его вы можете видеть на крышах «хаммеров» и другой американской техники в новостях из зон боевых действий или в кино.

Устройство ДШКМ

Источник: pinterest.ru

А что же у нас? Поначалу в СССР по понятным причинам не было ни ресурсов, ни возможностей нормально проанализировать опыт минувшей войны. Впрочем, как и во многих других военных державах Европы. Все это время делали ставку на обычный пулемет. Однако уже в 1929 году военные выдают задание на разработку крупнокалиберного пулемета. В отличие от американцев, шедших при разработке все-таки по сухопутному варианту, наши поставили во главу угла зенитную специализацию нового пулемета. В те годы крупнокалиберный пулемет легко мог бороться с любыми типами самолетов на высотах до 1500 м, что и было озвучено в требованиях к новому пулемету.

Мастера в деле

За разработку нового оружия взялся уже очень опытный и титулованный советский оружейник Василий Дегтярев. Все мы знаем его ручные пулеметы, прошедшие всю Великую Отечественную войну. В короткий срок, буквально через год Дегтярев представил военным свою новую «машинку», получившую обозначение ДК (Дегтярев крупнокалиберный). Пулемет поступил в мелкосерийное производство и активно «обкатывался» на полигонах.

На станке со щитком

Источник: pinterest.ru

Но не все было гладко. У пулемета было два серьезных недостатка. Первый – магазинное питание. По своему обыкновению Дегтярев реализовал питание из 30-патронных отъемных барабанных магазинов. Представьте, сколько их требовалось с собой тащить и как быстро они расходовались, несмотря на небольшую скорострельность. Вторая – собственно скорострельность. Военных категорически не устраивало 300-360 выстрелов в минуту, для зенитного пулемёта этого явно недостаточно.

И без щитка, так гораздо менее заметно

Источник: pinterest.ru

Тогда к делу подключили еще одного легендарного оружейника, будущего создателя ППШ Георгия Шпагина. Его свежие идеи помогли усовершенствовать конструкцию. Шпагин предложил переработать приемник патронов под ленточную систему. Новый модуль с приемником ленты барабанного типа был рассчитан под ленту в 50 патронов, а вся конструкция увеличила скорострельность до 600 выстрелов в минуту, что сравнимо с «Максимом». Военных устроил новый вариант, он получил название ДШК (Дегтярев-Шпагин крупнокалиберный) и с 1939 года поступил на вооружение и в серию.

«Просто чудовищный русский пулемет»

Именно такими словами сопроводил стрельбу из ДШК Лари Виккерс, известный в мире оружейный эксперт, в наши дни. Но давайте посмотрим, как шло боевое применение ДШК.

Строенный зенитный вариант

Источник: pinterest.ru

До войны успели собрать всего чуть более 2 тысяч ДШК. Они шли преимущественно на флот как зенитные, и в сухопутные войска. Однако с началом боевых действий выяснилось, что новый пулемет – достаточно могущественная вещь. Например, ДШК легко поражал любые немецкие броневики и легкие танки, а при определенных условиях мог пробить кормовую или бортовую броню средних танков ранних серий. С ДШК было неплохо бороться против метких стрелков или орудийных и пулеметных расчетов противника, и, конечно, удобно его было использовать как зенитный пулемет.

На танке ИС-2

Источник: pinterest.ru

В годы войны в Коврове, а затем в Куйбышеве, куда эвакуировали производство, выпуск ДШК значительно нарастили по сравнению с предвоенными темпами. Оказалось, что новый, а главное, единственный в Красной Армии, крупнокалиберный пулемет всем нужен и очень эффективен. Его зенитные варианты изготавливались в одиночных, спаренных и даже строенных вариантах. А в ходе производства появился и танковый вариант – ДШКТ, сначала его планировали устанавливать на многих машинах, но дело дошло лишь до легких плавающих Т-40. Но вот с 1944 года на крыше башни тяжелого танка ИС-2 появился характерный ребристый ствол с пламегасителем. Тяжелый патрон 12х7 на 108 мм позволял экипажам ИСов бороться с пресловутыми немецкими «фаустниками» прямо через стены домов в ходе штурма городов. Могущественный патрон ДШК легко пробивал двойную кирпичную кладку. А Ганс Ульрих Рудель – известный пилот-противотанкист, так сам и писал, что при налёте на колонну советских тяжелых танков, один из пулеметчиков, явно не робкого десятка, высадил в его самолет всю ленту, одним из попаданий пробил обшивку и раздробил асу ногу так, что её пришлось ампутировать. Жаль, конечно, что не вся очередь пошла куда надо.

На Т-72 в Сирии

Источник: pinterest.ru

К концу войны на основе опыта эксплуатации пулемета была разработана модифицированная версия – ДШКМ, вставшая на вооружение уже после победы. ДШКМ стоял и стоит на вооружении почти ста(!) стран мира. До появления пулемета «Утес», сменившего ДШКМ, на крышах советских танков продолжал стоять наш первый крупнокалиберный. Пулемет используется во всех без исключения военных конфликтах после Второй мировой войны. По сравнению со своим главным конкурентом «Браунингом» ДШК проявляет более высокую надежность и неприхотливость, а также простоту в обслуживании. Например, если у бойца возникают проблемы с рукояткой заряжания, можно использовать вместо нее гильзу (она идеально подходит).

ДШК в кузове пикапа, очень популярный вариант в Африке и на Ближнем Востоке

Источник: pinterest.ru

Эффективно бьющий на 2-2,5 тысячи метров пулемет всегда доставлял немало неприятностей противнику. Поскольку производство ДШКМ было локализовано в некоторых странах ОВД, Китае и Северной Корее, эти стволы попадали, к примеру, к душманам в годы войны в Афганистане. Из них моджахеды могли сбивать советские вертолеты и даже самолёты, что добавляло головной боли нашему командованию. В наши дни мы видим ДШК и ДШКМ в Ливии, Сирии, Украине... впрочем, везде, где горячо. И хотя Российская Армия уже отказалась от первого крупнокалиберного в пользу его наследников «Утеса» и «Корда», что-то подсказывает, что мы еще долго будем видеть в новостных видеолентах характерный рифленый ствол и круглый пламегаситель, которые ни с чем не спутать.

Обложка: pinterest.ru

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