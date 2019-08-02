Десантник №2. Генерал-лейтенант Лисов 2 августа вся страна отмечает замечательный праздник – День Воздушно-десантных войск Этот день – праздник мужественных защитников Родины, представителей одного из самых крепких боевых братств. Тот, кто прошёл суровую школу ВДВ, помнит об этом всю свою жизнь. Практически в каждом населённом пункте проводятся различные праздничные мероприятия, встречи сослуживцев. Так уж совпало, что 2 августа – это ещё и Ильин день, день пророка, который стал покровителем ВДВ. Пророк Илья полностью соответствует образу десантников, такой же бесстрашный, честный и всегда хранящий верность своим принципам. Никто кроме нас… Всё началось 2 августа 1930 года под Воронежем, когда впервые было сброшено на парашютах десантное... На чтение: 2 минуты

2 августа вся страна отмечает замечательный праздник – День Воздушно-десантных войск

Этот день – праздник мужественных защитников Родины, представителей одного из самых крепких боевых братств. Тот, кто прошёл суровую школу ВДВ, помнит об этом всю свою жизнь. Практически в каждом населённом пункте проводятся различные праздничные мероприятия, встречи сослуживцев. Так уж совпало, что 2 августа – это ещё и Ильин день, день пророка, который стал покровителем ВДВ. Пророк Илья полностью соответствует образу десантников, такой же бесстрашный, честный и всегда хранящий верность своим принципам.

Никто кроме нас…

Всё началось 2 августа 1930 года под Воронежем, когда впервые было сброшено на парашютах десантное подразделение из 12 человек. Военные теоретики увидели перспективу применения парашютно-десантных частей, их возможности, связанные с оперативным использованием как на фронте, так и в тылу противника.

В 1931 году формируется первый авиамотодесантный отряд в составе 164 человек. Для десантирования использовали самолёт ТБ-3, который брал на борт 35 десантников. Прыгали первые десантники не из самолёта, а с крыльев бомбардировщика. Да и парашюты тогда были ещё системы Гроховского.

ВДВ СССР в 30-е годы

Источник: pinterest.ru

В декабре 1932 года по решению Реввоенсовета СССР начали создаваться массовые десантные войска. В ряде военных округов сформировали батальоны особого назначения. В 1935 году на манёврах в Киевском военном округе впервые был выполнен массовый парашютный десант. Перед иностранными делегациями, присутствующими на этих манёврах, одновременно десантировалось 1200 специально подготовленных военнослужащих.

В 1939-м в боях на Халхин-Голе против японских войск принимала участие 212-я воздушно-десантная бригада. На начало Великой Отечественной войны были скомплектованы десантные корпуса численностью 10 тысяч человек. А крупнейшей воздушно-десантной операцией во время войны стала Вяземская операция в начале 1942 года. В тыл к немцам тогда было сброшено 10 тысяч десантников. Активные действия десантных войск проходили и на других фронтах, а также во время стратегической операции в Маньчжурии в 1945 году.

Герои-десантники

Источник: MilitaryArms.ru

В мирное время для десантников также нашлось много работы. В их послужном списке операции, проведённые в Венгрии в 1956 году, в Чехословакии в 1968-м, а также Афганская война (1979–1989). 12 июня 1999 года во время югославского кризиса российские десантники совершили беспримерный марш-бросок на Приштину, взяв под контроль аэропорт Слатина.

Десантник № 2

История ВДВ неразрывно связана с именем десантника № 1 – генерала армии Василия Филипповича Маргелова, который командовал Воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и в 1961-1979 годах. Под его руководством ВДВ превратились в эффективную силу, способную решать самые различные боевые задачи. В память о своём легендарном командующем десантники именуют себя «Войсками Дяди Васи».

Все эти годы многолетним заместителем командующего ВДВ и его большим другом был генерал-лейтенант Иван Иванович Лисов (1912–1997). Сам Маргелов говорил: «Лисов – это мой главный подарок судьбы». Иван Иванович сделал очень много для пропаганды ВДВ, к его заслугам можно отнести и создание ореола героизма и романтики. Именно в это время многие мальчишки изо всех сил старались попасть в воздушно-десантные войска. Лисов был кандидатом исторических наук, автором многочисленных книг и статей, сценариев фильмов о крылатой пехоте. Именно по его предложению тельняшки и голубые береты стали повседневной формой одежды десантников, а затем и символом нового рода войск.

Е. Бригадиров: «Портрет Лисова И.И., генерал-лейтенанта ВДВ СССР»

Источник: artchive.ru

Можно долго перечислять регалии заслуженного генерала. Иван Иванович стал кавалером 9 орденов, а за особые заслуги в развитии парашютного спорта был награждён золотой медалью Международной авиационной федерации.

Мне генерал Лисов особенно запомнился по военным сборам, которые он в качестве начальника военной кафедры Высшей комсомольской школы проводил в Константинове Рязанской области. Там размещался полигон Рязанского высшего воздушно-десантного училища . Мы все утром бегали на зарядку, а впереди в спортивном костюме вместе с маленьким внуком – Иван Иванович. Всегда в отличной форме, подтянутый, генерал подавал нам очень яркий пример, каким должен быть настоящий десантник.

Капитан ВДВ (запаса) Владимир Иванов. Обложка: генерал Лисов инструктирует молодых десантников перед первым прыжком. Источник: visualrian.ru