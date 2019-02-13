День рождения знаменитого ТТ С датой появления на свет легендарного отечественного пистолета связана почти детективная история. В истории практически любого образца оружия, тем более такого знаменитого, как советский самозарядный пистолет ТТ («Тульский, Токарева»), есть день, который считается днём его рождения. Чаще всего это бывает день первого испытания образца или день принятия его на вооружение. Последнее чаще относится именно к стрелковому оружию, поскольку в истории многих более сложных систем, скажем, самолетов, день принятия на вооружение может на год, а то и на несколько лет опаздывать и не быть привязанным к дню фактического начала эксплуатации в войсках. Что касается ТТ, то в его судьбе тоже есть... На чтение: 3 минуты

С датой появления на свет легендарного отечественного пистолета связана почти детективная история.

В истории практически любого образца оружия, тем более такого знаменитого, как советский самозарядный пистолет ТТ («Тульский, Токарева»), есть день, который считается днём его рождения. Чаще всего это бывает день первого испытания образца или день принятия его на вооружение. Последнее чаще относится именно к стрелковому оружию, поскольку в истории многих более сложных систем, скажем, самолетов, день принятия на вооружение может на год, а то и на несколько лет опаздывать и не быть привязанным к дню фактического начала эксплуатации в войсках.

Что касается ТТ, то в его судьбе тоже есть такой главный день – календарная дата, когда оружие впервые фигурирует в документах, касающихся его направления в войска. Но оказывается, отечественная оружейная история почему-то никак не может решить, какую именно дату нужно указать. Многие источники уверенно пишут, что 12 февраля 1931 года Реввоенсовет СССР сделал заказ на изготовление партии в тысячу самозарядных пистолетов Токарева для отправки на испытания в войска. А другие источники (в том числе и весьма авторитетные историки отечественного оружия) столь же уверенно говорят, что это случилось днем позже – 13 февраля. Так какой же день считать днем рождения ТТ?!

Русский и советский оружейник Федор Токарев, создатель легендарного пистолета ТТ. Источник: https://warspot.ru

В действительности, все-таки 13 февраля 1931 года. Поскольку именно в этот день, как следует из протокола №8 заседания Реввоенсовета СССР (хранится в Российском государственном военном архиве, фонд 4, опись 18, дело 20, листы 83‑86), на нём рассматривался в том числе и вопрос о «разрешении на валовые и серийные заказы» различных образов оружия. Этот вопрос значится в протоколе под номером 5, а докладчиком по нему выступал тогдашний начальник вооружений РККА Иероним Уборевич. Среди множества систем, упомянутых в пятом пункте, подпунктом «и» идет и загадочный «7,62-мм малый пистолет». Не сразу и догадаешься, что это тот самый пистолет, которому предстоит вскоре стать одной из мировых оружейных легенд.

Между тем, это действительно будущий ТТ! Именно под названием «7,62 малый самозарядный пистолет Токарева, опытный образец 1930 г.» это оружие и участвовало в финале конкурса на создание нового образца личного оружия командиров РККА. А начало этому процессу положило принятое 27 октября 1925 года решение Комиссии по вооружению Красной Армии перевооружить младший и средний командный состав армии автоматическим пистолетом-пулеметом, оставив револьвер системы Нагана только для старшего и высшего комсостава.

Пистолеты ТТ разных выпусков: довоенного, военного и послевоенного. Источник: https://warspot.ru

Причина такого решения очевидна: пехотным командирам требовалось личное оружие, которое могло быстро перезаряжаться и давало бы возможность вести непрерывный огонь. Наганы такой возможности не давали: будучи неплохим оружием, в том числе и по точности боя, они имели очень продолжительную перезарядку. Даже с применением специальных обойм нужно было откинуть барабан, вытрясти из него стреляные гильзы, вставить новые патроны, защелкнуть барабан на место. На все это уходили драгоценные секунды, и противник, вооруженный автоматическим пистолетом, получал несомненное преимущество. Старшим же и высшим командирам такая спешка не требовалась: справедливо предполагалось, что им и вовсе не придется сталкиваться с врагом лицом к лицу.

К концу 1929 года была принята новая система пехотного вооружения РККА, которая, как подчеркивалось в декабрьском докладе Реввоенсовета СССР, предполагала в том числе и введение на вооружение самозарядного пистолета. Чтобы выбрать лучший образец, объявили традиционный конкурс, одним из участников которого стал и коллектив конструкторов из Тулы под руководством тульского оружейника, создателя многих известных систем оружия Федора Токарева.

Схематическое изображение устройства и частей пистолета ТТ. Источник: http://wikiguns.tk

Конкурировать ему пришлось с серьезными соперниками. Свои образцы на конкурс представили конструкторы Сергей Прилуцкий и Сергей Коровин, причем работу над ними они вели еще с 1923 года. Участвовал в конкурсе и немецкий вальтер. Так что задача перед Токаревым и его коллегами стояла непростая: найти такие конструктивные решения, которые позволили бы создать простой в обслуживании, недорогой в производстве, но при этом надежный самозарядный пистолет.

Популярная легенда гласит, что Федор Токарев попросту скопировал знаменитый пистолет браунинг образца 1903 года, приспособив его к советскому производству. Но при всем внешнем сходстве (а оружие, решающее одни и те же задачи, всегда будет похоже, что доказывают примеры пистолетов-пулеметов Suomi и ППД или автоматов АК и StGw-44) у них есть существенные конструктивные различия. Токаревский пистолет получил совсем другую систему запирания затвора, больше похожую на такую у другого пистолета Браунинга – Colt 1911. Эргономичнее и проще были выполнены токаревским коллективом и другие основные узлы и механизмы пистолета. Например, впервые в истории самозарядных пистолетов Токарев объединил все части ударного механизма в одну колодку. Это сильно упростило эксплуатацию: для чистки и смазки можно было без всяких специальных инструментов отделить от рамы весь узел ударного механизма.

Один из символов мужества советских воинов — фотография Макса Альперта «Комбат», снятая 12 июля 1942 года возле села Хорошее Луганской области. Источник: http://waralbum.ru

Так появился на свет тот самый малый самозарядный пистолет Токарева, в котором даже неискушенный человек легко узнает привычный силуэт легендарного ТТ. С 25 июня по 17 июля 1930 года это оружие приняло участие в первом этапе конкурса наряду с пистолетами Прилуцкого и Коровина, а также вальтером, браунингом и парабеллумом. Все образцы были спроектированы под мощный маузеровский патрон, лицензию на производство которого СССР не так давно приобрел у Германии и адаптировал образец под свои стандарты. Можно представить себе, какой камень упал с души у туляков, когда конкурсная комиссия во главе с помощником начальника Стрелково-тактических курсов «Выстрел» (где и проводился конкурс) комдивом Владиславом Грушецким сделала однозначный вывод: пистолет Токарева является «наиболее приемлемым и подходящим для принятия на вооружение при условии, что будут устранены выявленные недостатки».

С недостатками, к которым относились невысокая точность стрельбы, излишнее усилие при спуске и недостаточная безопасность в обращении, конструкторская группа Токарева справилась не за несколько лет, как это было обычно в оружейном мире того времени, а меньше чем за полгода. Уже в январе доработанный образец будущего ТТ вышел на финальные испытания, по итогам которых и было принято решение заказать партию в 1000 пистолетов системы Токарева для испытаний в войсках. Фактически это было решение о принятии на вооружение, хотя официально это произошло только несколько месяцев спустя. Так Красная Армия получила в руки первый серийный армейский пистолет отечественной разработки.

Пистолет ТТ образца 1933 года (военного выпуска), найденный на месте гибели лейтенанта Красной Армии. Источник: http://wikiguns.tk

В 1933 году пистолет был немного модернизирован и именно тогда получил новое наименование: «Пистолет Токарева образца 1933 года (ТТ, Тульский, Токарева)». С тех пор и до сегодняшнего дня ТТ остается самым знаменитым советским пистолетом и таким же символом победы нашего народа в Великой Отечественной войне , как пистолет-пулемет ППШ, танк Т-34 или штурмовик Ил-2. На легендарном снимке Макса Альперта «Комбат» (в советское время эта фотография чаще фигурировала на плакатах под названием «Коммунисты, вперед!») поднимающий бойцов в атаку младший политрук Алексей Еременко запечатлен именно с ТТ в руке. Этот пистолет носили в кобурах почти все офицеры Красной Армии, кем бы они ни были – пехотинцами, летчиками, танкистами, артиллеристами… Да, были пистолеты удобнее с точки зрения эргономики, были более надежные, но не было в СССР оружия более простого, которое можно было производить практически где угодно. Что, кстати, через три десятка лет доказали оружейники Вьетнама: в подземных убежищах они буквально на коленке собирали свои копии ТТ и успешно пользовались ими в боях против американской армии.

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