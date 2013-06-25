Бои у оз. Хасан Военный конфликт, вызванный японским войсками, вторгшимися на территорию СССР. Основные бои велись за высоты Безымянная и Заозёрная. Японцы изгнаны. На чтение: 6 минут

ПРЕДПОСЫЛКИ, СИЛЫ СТОРОН, РЕЗУЛЬТАТЫ

Потерпев поражение в ходе интервенции против Советской России, в 1922 г. японцы вынуждены были эвакуироваться из Владивостока, но и в дальнейшем они не теряли надежды подчинить себе обширные азиатские территории СССР, вплоть до Урала. К началу1930-х гг. в японских правящих кругах верх взяли милитаристы. Японские войска неоднократно устраивали военные провокации против Советского Союза с территории оккупированной ими в 1931-1932 годах Маньчжурии. Летом 1938 г. Япония крупными военными силами нарушила советскую границу на юге Приморья у оз. Хасан. Непосредственно во вторжении участвовала19-я пехотная дивизия. Кроме того, к району боевых действий подтягивалась15-я и 20-я пехотные дивизии, другие части. 29 июля 1938 г. японские войска, после ряда атак отбросив пограничные части, захватили выгодные в тактическом отношении сопки Заозерную и Безымянную, опираясь на которые они угрожали всему Посьетскому району. В отражении японского вторжения приняли участие войска будущего39-го стрелкового корпуса (сформирован 2 августа 1938 г., командир — комкор Г.Н. Штерн). Как только стало известно о провокации, в районе конфликта была сосредоточена40-я стрелковая дивизия полковника В.К. Базарова. 31 июля приводились в боевую готовность Приморская армия и Тихоокеанский флот. В район озера Хасан дополнительно направлялись32-я стрелковая дивизия (полковник Н.Э. Берзарин) и 2-я механизированная бригада.2-я мехбригада была сформирована в апреле 1932 г. в Киеве, в 1934 г. переброшена на Дальний Восток. В октябре 1938 г. преобразована в 42-ю легкотанковую бригаду. Перед самым началом конфликта в командование бригадой вступил полковник А.П. Панфилов. На вооружении бригады кроме прочего состояло 94 танка БТ-5 и БТ-7. Также в составе бригады рота огнементных ХТ-26 (5 штук исправных). Кроме того, в составе32-й стрелковой дивизии имелся32-й отдельный танковый батальон (майор М.В. Алимов) на Т-26. Такой же батальон (старший лейтенант Ситников) был и в 40-й с.д. С немалыми трудностями нападение было отбито и граница восстановлена, однако, этот инцидент вскрыл недостатки в управлении и подготовке войск. Просчеты были использованы для оправдания репрессий. Многие командиры, в том числе один из пяти первых Маршалов Советского Союза В.К. Блюхер, были арестованы, а затем расстреляны.

ЗАПИСЬ В ДНЕВНИКЕ И.М.МАЙСКОГО ОТ 12 АПРЕЛЯ 1938 г. О БЕСЕДЕ С СУНЬ ФО

Сунь Фо провел 6 недель в Москве. Договаривался с советским правительством о помощи Китаю. Уехал довольный и выражал мне благодарность за аккуратное выполнение нами заключенных в Москве соглашений. Однако удовлетворение московскими переговорами пришло к Сунь Фо, видимо, не сразу. Насколько я мог понять из его несколько туманных в этой части объяснений (вообще же говорит он очень ясно, точно и откровенно), направляясь в Москву, он рассчитывал убедить советское правительство в необходимости военного выступления СССР против Японии в союзе с Китаем. Советское правительство отклонило такое предложение, но зато обещало энергичную помощь посылкой оружия, аэропланов и т.д. Результаты видны на ходе военных действий в Китае. Не подлежит сомнению, что китайские успехи трех недель в значительной степени объясняются прибытием нашей авиации, наших танков, нашей артиллерии и пр. Неудивительно, что Сунь Фо сейчас чувствует себя почти триумфатором. Любопытны подробности его решающей беседы с т. Сталиным . «Мне сообщили, — рассказывал Сунь Фо, — что я увижу вашего лидера в определенный день, но не указали точного числа. Я приготовился. Сижу в посольстве и жду. Наступает вечер — 8 часов, 9 часов, 10 часов, 11 часов... Ничего!.. Несколько разочарованный я решил лечь спать. Разделся, залез в постель. Вдруг без четверти двенадцать за мной приезжают: „Пожалуйста, Вас ждут!“ Я вскочил, оделся и поехал. Вместе со Сталиным были Молотов и Ворошилов. Под конец пришли еще Микоян и Ежов. Беседа наша продолжалась с 12 ночи до 5 1/2 утра. И тут было все решено». Именно во время этой беседы, по словам Сунь Фо, советское правительство отклонило прямое военное участие СССР в борьбе против Японии. Мотивы, выдвинутые т. Сталиным в защиту такой линии поведения, в передаче Сунь Фо, сводятся к следующему: 1) военное выступление СССР немедленно сплотило бы всю японскую нацию, которая сейчас далеко не едина в поддержке японской агрессии в Китае; 2) военное выступление СССР, наоборот, могло бы напугать правые элементы в Китае и, таким образом, расколоть ныне создавшийся там единый национальный фронт; 3) военное выступление СССР с перспективой нашей победы напугало бы Англию и США и могло бы превратить нынешнюю симпатию обеих стран к Китаю в свою противоположность; 4) военное выступление СССР — и это особенно важно — было бы использовано Германией для атаки на нашу страну в Европе, и это развязало бы мировую войну. По всем указанным соображениям т. Сталин считает открытое военное выступление СССР против Японии нецелесообразным. Но он всемерно готов помочь Китаю снабжением оружием и т.п. (Сунь Фо — глава специальной миссии Китая, направленной в СССР, Англию и Францию; доверенное лицо Чан Кай-ши, миллионер). Опубл.: Соколов В.В. две встречи Сунь Фо с И.В. Сталиным в 1938-1939 гг. // Новая и новейшая история. 1999. N6.

НАЧАЛЬНИК ПОГРАНЗАСТАВЫ «ПОДГОРНАЯ» П. ТЕРЕШКИН

29 июля на высоту Заозерная прибыли начальник политотдела округа дивизионный комиссар Богданов и полковник Гребник. ...В начале беседы меня срочно вызвал по телефону лейтенант Махалин. Я доложил Богданову. В ответ: «Пусть действуют самостоятельно, японцев на нашу территорию не допускать...». Махалин вызывает снова и взволнованным голосом говорит: «Большой отряд японцев нарушил границу и начал атаковать расположения погранотряда, будем стоять насмерть, отомстите за нас!» Связь прервалась. Я спросил разрешение у дивизионного комиссара Богданова подержать группу Махалина огнем станковых пулеметов. Мне в этом было отказано с мотивировкой, что это вызовет ответные действия японцев и в районе высоты Заозерной. Тогда я на помощь лейтенанту Махалину направил 2 отделения под командованием Чернопятко, и Батарошина. Вскоре дивизионный комиссар Богданов и начальник отдела Гребник убыли в Посьет. Из воспоминаний Героя Советского Союза П.Ф. Терёшкина

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР № 0071, 4 августа 1938 года

В последние дни японцы в Посьетском районе внезапно напали на наши пограничные части и захватили часть советской территории у озера Хасан. Эта новая военная провокация встретила с нашей стороны должный отпор. Однако, японцы упорно цепляются за советскую территорию, несмотря на большие потери своих войск. Провокационные действия японской военщины, очевидно, рассчитаны на наше миролюбие и выдержку. Японцы полагают, что Советский Союз и Красная Армия без конца будут терпеть наглые провокации их военщины, которая под видом местных пограничных инцидентов начла захватывать целые куски советской территории. Ни одной пяди чужой земли, в том числе маньчжурской и корейской, мы не хотим, но и своей, советской, земли никому, японским захватчикам в том числе, никогда не отдадим ни вершка! Для готовности к отражению провокационных нападений японо-маньчжур и для того, чтобы быть готовыми в любой момент нанести мощный удар зарывающимся наглым японским агрессорам по всему фронту, немедленно привести в полную боевую готовность войска Дальневосточного Краснознаменного фронта и Забайкальского военного округа, для чего приказываю: 1. Немедля возвратить в свои части весь командный, политический, начальствующий и красноармейский состав со всякого вида работ, откомандировании и из отпусков. 2. Военному совету ДКФронта принять меры прикрытия границ фронта. При этом необходимо учесть, что если возникает новая провокация со стороны японо-маньчжур, то войска прикрытия с авиацией и танками должны быть готовыми по особому приказанию из Москвы к немедленному мощному, сокрушительному удару. 3. Военно-воздушные силы ДКФронта и ЗабВО привести в полную боевую готовность: а) перебазировать авиачасти на полевые аэродромы, обеспечив их средствами ПВО и надежной связью, имея сильные кулаки для мощных ударов; б) установить постоянное дежурство звеньев истребителей в полной готовности к немедленному вылету; в) обеспечить части на полевых аэродромах бомбами, патронами не менее чем на 2 вылета, на отдаленных аэродромах на 5 вылетов и горючего на 5 вылетов; г) обеспечить весь летный состав кислородными приборами для высотных полетов и необходимым количеством кислорода; приборы проверить, запломбировать; д) Военным советам ДКФронта, ЗабВО,1-й и 2-й армий и Хабаровской группы немедленно произвести через специальные летно-технические группы совместно с командованием поверку готовности материальной части самолетов, вооружения и приборов. Такую проверку производить не менее четырех раз в месяц. Командирам и комиссарам авиачастей проверку производить ежедневно; е) командирам и комиссарам авиачастей обеспечить быстроту заправки самолетов, подвески бомб и заполнения патронами; ж) всем командующим военно-воздушными силами указанных фронта, армий, округа и Хабаровской группы немедленно поверить запасы бомб, авиапатрон, горючего и технический персонал, ведающий хранением вооружения и горючего, устранив тотчас же все обнаруженные недочеты. 4. А. Военным советам ДКФронта и ЗабВО привести в полную боевую готовность все укрепленные районы, усилив их, если требуется, полевыми войсками. Б. В укрепленных районах их комендантам: а) немедленно установить полностью вооружение и оборудование во всех сооружениях; б) заполнить боевые сооружения положенным табельным количеством боеприпасов и имуществом; в) установить на важных направлениях проволочные заграждения и построить противотанковые препятствия; г) обеспечить полностью боевые сооружения, командные пункты и ’ полевые войска, занимающие укрепленные районы, средствами связи; д) установить постоянное боевое охранение, службу дозоров и наблюдения. 5. Стрелковые, кавалерийские и танковые части должны быть размещены в лагеря или квартиро-биваками с мерами боевого обеспечения (охранение, дежурные части, воздушное наблюдение и ПВО), имея надежную связь внутри соединения. 6. В танковых частях заложить патроны в боевые машины, иметь танки постоянно заправленными и полностью готовыми к немедленным действиям. 7. В стрелковых и кавалерийских частях: а) восстановить полностью штатное число подразделений в частях; б) проверить готовность мобилизованных планов соединений и частей; в) выдать положенное бойцам оружие и боеприпасы в подразделения, где хранить в запечатанном виде под ответственность дежурного; г) возимые запасы боевых припасов иметь уложенными в зарядные ящики и повозки; д) ввести в строй ремонтных лошадей не моложе3-х лет, проверить ковку. Конский состав со старой ковкой перековать; е) иметь вооружение и прочее имущество в готовности к быстрой выдаче. 8. В пунктах ПВО установить артиллерийские и пулеметные части на позиции, перебазировать истребительную авиацию на оперативные аэродромы и поднять систему ВНОС, поверив связь постов ВНОС с командными пунктами и аэродромами истребительной части. 9. Обеспечить полностью транспортные части резиной, запасными частями и горючим. 10. Военным советам ДКФронта,1-й и 2-й армий, Хабаровской группы и ЗабВО: а) полностью обеспечить за счет фронтовых (окружных, армейских) складов части всем положенным имуществом, боеприпасами по нормам военного времени; б) привести в порядок склады, и в первую очередь склады боеприпасов: разобрать хранимое в них имущество, проверить готовность складов к быстрой выдаче имущества, пересмотреть охрану складов и за счет второстепенных объектов усилить главные; в) провести боевые тревоги частей и подразделений. При подъеме частей по боевой тревоге проверять до мелочей их оснащенность и материальную обеспеченность согласно установленным нормам и табелям. Одновременно производить тактические учения в составе соединений, в которых поднятые по боевой тревоге части будут действовать, добиваясь от каждого командира, бойца и штаба отличного знания местности и условий ведения боя на своем участке. Проследить за организацией связи во всех звеньях штабной службы; г) обратить особое внимание на тренировку в ночных действиях и отражение внезапных нападений противника ночью и в тумане, тренируя свои части действиям ночью и в тумане. На это обращаю особенное внимание всего начальствующего состава; д) в частях поддержки пограничных войск: 1) командирам частей поддержки разработать на местности совместно с командирами погранчастей план обороны границы на своих участках. Обеспечить техническую связь отрядов поддержки с командованием пограничных частей и со своими прямыми начальниками; 2) усилить непрерывное войсковое наблюдение за границей, особенно быть зоркими ночью; 3) изучить подробно топографию своих учасков на территории СССР; 4) вооружение, боеприпасы частей поддержки хранить в подразделениях, обеспечив бесперебойное их продовольственное снабжение. 11. Все мероприятия по приведению частей в полную боевую готовность производить с сохранением военной тайны. 12. Командирам и комиссарам всех войсковых соединений произвести поверку всех частей и все обнаруженные недочеты устранить на месте. О результатах поверок и принятых мерах доносить шифром командованию частей и соединений, Военным советам ДКФронта,1-й и 2-й армий, Хабаровской армейской группы войск и ЗабВО один раз в пятидневку, командованию ДКФронта и ЗабВО доносить Генеральному штабу РККА в тот же срок. О получении этого приказа и доведении его до исполнителей донести не позже 24 часов 6.08.38 г.37. Народный комиссар обороны СССР Маршал Советского Союза К. Ворошилов Начальник Генерального штаба РККА командарм 1 ранга Б. Шапошников.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ГЛАВНОГО ВОЕННОГО СОВЕТА РККА, 31 августа 1938 г.

Присутствуют: Ворошилов, Сталин, Щаденко... Блюхер. Слушали: О событиях на оз. Хасан. Главный военный совет, заслушав сообщение НКО о положении в ДКФ [Дальневосточный Краснознаменный фронт] в связи с событиями у оз. Хасан, а также объяснениями командующего фронтом т. Блюхера и заместителя командующего фронтом, члена военного совета Мазепова, и обсудив этот вопрос, пришли к следующим выводам: 1. Боевые операции у оз. Хасан явились всесторонней проверкой мобилизационной и боевой готовности не только тех частей, которые непосредственно принимали в них участие, но и всех без исключения войск ДКФ. 2. События этих немногих дней обнаружили огромные недочеты в составе ДКФ. Боевая подготовка войск, штабов и командно-начальствующего состава фронта оказалась на недопустимо низком уровне. Войсковые части были раздерганы и небоеспособны; снабжение войсковых частей не организовано. Обнаружено, что Дальневосточный театр к войне плохо подготовлен (дороги, мосты, связь). Хранение, сбережение и учет мобилизационных и неприкосновенных запасов, как во фронтовых складах, так и войсковых частях, оказались в хаотическом состоянии. Ко всему этому обнаружено, что важнейшие директивы Главного военного совета и НКО командованием фронта на протяжении долгого времени преступно не выполнялись. В результате этого недопустимого состояния войск фронта мы в этом сравнительно небольшом столкновении понесли значительные потери — 408 чел. убитыми и 2807 — ранеными. Эти потери не могут быть оправданы ни чрезвычайно трудной местностью, на которой пришлось оперировать нашим войскам, ни втрое большими потерями японцев. Количество наших войск, участие в операциях наших авиации и танков давало нам такие преимущества, при которых наши потери в боях могли бы быть намного меньшими... Причем процент потерь командно-политического состава неестественно велик — около 40%, что лишний раз доказывает, что японцы были разбиты и выброшены за пределы нашей границы только благодаря боевому энтузиазму бойцов, младших командиров, среднего и старшего командно-политического состава, готовых жертвовать собой, защищая честь и неприкосновенность территории своей великой социалистической Родины, а также благодаря умелому руководству операциями против японцев т. Штерна и правильному руководству т. Рычагова действиями нашей авиации (...) В период боевых действий пришлось прибегать к сколачиванию из разных подразделений и отдельных бойцов части, допуская вредную организационную импровизацию, создавая всевозможную путаницу, что не могло не сказаться на действиях наших войск. Войска выступали к границе по боевой тревоге совершенно неподготовленными... Во многих случаях целые артбатареи оказались на фронте без снарядов, запасные стволы к пулеметам заранее не были подогнаны, винтовки выдавались не пристрелянными, а многие бойцы, и даже одно из стрелковых подразделений32-й дивизии, прибыли на фронт вовсе без винтовок и противогазов. Несмотря на громадные запасы вещевого имущества, многие бойцы были посланы в бой в совершенно изношенной обуви, полубосыми, большое количество красноармейцев было без шинелей. Командирам и штабам не хватало карт района боевых действий. Все рода войск, в особенности пехота, обнаружили неумение действовать на поле боя, маневрировать, сочетать движение и огонь, применяться к местности... танковые части были использованы неумело, вследствие чего понесли большие потери в материальной части. Виновником в этих крупнейших недочетах и в понесенных нами в сравнительно небольшом столкновении чрезмерных потерях являются командиры, комиссары и начальники всех степеней ДКФ и, в первую очередь, командующий ДКФ маршал Блюхер... Главный военный совет постановляет: 1.Управление Дальневосточного Краснознаменного фронта расформировать. 2. Маршала Блюхера от должности командующего войсками ДКФ отстранить и оставить его в распоряжении Главного военного совета РККА. 3. Создать из войск ДКФ две отдельные армии, непосредственным подчинением НКО... РГВА. Ф. 4. Оп. 18. Д. 46. Л.183-189 Блюхер В.(1890-1938). С 1929 г. командующий Отдельной Дальневосточной Краснознаменной армией. Летом 1938 г. — командующий Дальневосточным Краснознаменным фронтом. Арестован и расстрелян в 1938 г. Реабилитирован после 1953 г. Штерн Г.(1900-1941). В 1938 г. — начальник штаба Дальневосточного фронта. В 1941 — генерал-полковник, начальник Главного управления ПВО НКО СССР. Арестован 7 июня 1941 г. по обвинению в участии в антисоветской военно-заговорщической организации. Расстрелян без суда 28 октября 1941 г. Реабилитирован в 1954 г. Рычагов П.(1911-1941) — генерал-лейтенант авиации (1940). В 1938 — командующий ВВС Приморской группы Дальневосточного фронта,1-й Отдельной Краснознаменной армии. В 1940 г. — начальник Главного управления ВВС РККА. Арестован 24 июня 1941 г. по обвинению в участии в антисоветской военно-заговорщической организации. Расстрелян без суда 28 октября 1941 г. Реабилитирован в 1954 г.

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР № 0169, 8 сентября 1938 года

О наложении взысканий на командование Дальневосточного краснознаменного фронта за нарушение приказов НКО 7 августа 1938 г. в период горячих боев с японцами в районе озера Хасан заместитель командующего ДКФронта комкор т. Филатов подписал приказ о расформировании медико-санитарных батальонов и полевых госпиталей в стрелковых дивизиях, находившихся в боях. Военный совет 1-й армии исполнение этого приказа задержал. 17 августа комкор т. Филатов допустил другую грубую ошибку — приказал заместителю командующего ВВС фронта предоставить самолет ДБ-3 для переброски представителя НКВД из Хабаровска в г. Читу, нарушив этим приказы НКО № 022 1934 г. и [№ 022] 1936 г., категорически запрещающие использование боевых самолетов в качестве транспортных машин. Запрошенный по моему приказанию, почему был предоставлен самолет, да еще ДБ-3, т. Филатов доложил, что он дал распоряжение предоставить самолет, но тип самолета не указывал; между тем т. Сенаторов доложил мне, что в письменном предписании т. Филатова указан именно ДБ-3. Таким образом, т. Филатов не нашел в себе мужества сознаться в своей ошибке, не сказал правду, стремясь свалить вину на т. Сенаторова. В свою очередь заместитель командующего ВВС ДКФронта Герой Советского Союза полковник т. Сенаторов, получив и исполнив приказание комкора т. Филатова о посылке самолета для указанной цели, не доложил ему о незаконности этого приказания. Вина тт. Филатова и Сенаторова усугубляется тем более, что они, допустив нарушение моих приказов, к тому же не приняли необходимых мер по организации этого перелета, и самолет на обратном пути из Читы в Хабаровск разбился и 3 человека экипажа погибли. За легкомысленное отношение к службе и нарушение приказов НКО № 022 1934 г. и № 022 1936 г. объявляю комкору т. Филатову строгий выговор. Полковнику т. Сенаторову за нарушение приказов НКО № 022 1934 г. и 1936 г. ставлю на вид. Предупреждаю, что за использование боевых самолетов для целей, не связанных с выполнением боевых и учебных заданий, виновных буду строго наказывать. Народный комиссар обороны СССР Маршал Советского Союза К. Ворошилов

Обложка: Советские солдаты празднуют победу после битвы у озера Хасан.

Источник: https://commons.wikimedia.org