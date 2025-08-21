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Приход в Европе к власти Муссолини и Гитлера определил ход российской и мировой истории на ближайшие десятилетия. Мюнхенский сговор, невыполнение обязательств, угроза войны со стороны многих государств против СССР провоцируют рост нацистских, фашистских настроений.

В 1935г. – заключены договоры СССР с Францией и Чехословакией о взаимопомощи. Растет напряжение на Дальнем Востоке. В1938—1939 гг. происходят военные конфликты у озера Хасан и реки Халхин-Гол.

28 сентября 1939г. подписан договор о дружбе и границе между СССР и Германией, который впоследствии себя нивелирует. В ноябре того же года - принятие в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. С ноября 1939 и по март 1940 г. идет советско-финляндская война. В 1940-м Прибалтика присоединяется к СССР.

1 сентября 1939г. Германия нападает на Польшу, начинается вторая мировая война. В СССР идет мобилизация. В стране невероятный патриотический подъем, множество добровольцев приписывают себе «лишние» годы, чтобы попасть на войну и защищать Родину.