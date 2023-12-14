10 класс | История России

СТАЛИН И ЕГО ДИПЛОМАТЫ. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И ЕВРОПА. 1930-1939 ГГ.

ДЮЛЛЕН С.

Книга французского историка С.Дюллен посвящена истории и деятельности советского дипломатического корпуса в 1930-е гг. Автор уделяет много внимания личности главы Наркомата иностранных дел М.М.Литвинова, рассматривает его взаимоотношения со Сталиным, их роль в выработке советской внешней политики. Книга предназначена для историков, специалистов по международным отношениям и широкого круга читателей, интересующихся отечественной историей ХХ века.